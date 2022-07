Jabalpur High Court: एक अपराध पर दो FIR दर्ज, हाईकोर्ट ने ट्रायल का दिया निदेश

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक अपराधिक प्रकरण में दो एफआईआर दर्ज कर लिया गया था. इसको लेकर ट्रायल कोर्ट के समक्ष पृथक- पृथक अभियोजन पत्र दायर करने के खिलाफ याचिका दायर की गई थी. हाईकोर्ट जस्टिस शील नागू की एकलपीठ ने एक ही ट्रायल करने के निर्देश जारी किए हैं.(Jabalpur High Court News) (Two FIRs registered on one crime in Jabalpur)

Gwalior Mayor Election: प्रचार के अंतिम चरण में बीजेपी ने झोंकी ताकत, सिंधिया की बैठकें जारी..CM शिवराज रोड शो से मांगेंगे वोट

ग्वालियर में प्रचार-प्रसार के अंतिम चरण में बीजेपी नेता अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सुबह से बैठकें और सभाएं कर रहे हैं तो वहीं शाम को CM शिवराज भी रोड़ शो के जरिए आम मतदाताओं से मेयर प्रत्याशी के लिए वोट की मांग करेंगे. (Vote demand mayor candidate Gwalior)Final phase of campaigning in Gwalior Vote demand for Gwalior mayor candidate Jyotiraditya Scindia's meetings and meetings Roadshow of in Gwalior

Bhopal Pipe Line: राजधानी में फिर गहरा सकता है जल संकट, कोलार मेन पाइप लाइन फूटी, लाखों लीटर पानी बहा

भोपाल। राजधानी में एक बार फिर जल संकट गहरा सकता है. भोपाल में पानी सप्लाई करने के लिए कोलार डैम से आने वाली पाइपलाइन भोपाल के कोलार चौराहे पर फूट गई. जिसके चलते पानी फव्वारे के रूप में हवा में उछलता दिखाई दे रहा है, जिस कारण वहां ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक डाइवर्ट कराया है और नगर निगम के अधिकारियों को सूचना दी.

Shivpuri Road Accident: शिवपुरी-अशोकनगर मार्ग पर हादसा, सवारियों से भरी बस पलटी

शिवपुरी में तेज रफ्तार बस अचानक अनियंत्रित हो कर हादसे का शिकार हो गई. (Shivpuri Road Accident) गनीमत रही कि किसी भी सवारी को चोट नहीं आई है. बस पलटने की वजह स्टेरिंग फेल होना बताया जा रहा है.

AAP in Gwalior: सांसद संजय सिंह ने बीजेपी को बताया MLA किडनैपिंग गैंग, ED को बताया बीजेपी का कार्यालय

संजय सिंह नगरीय निकाय चुनाव को लेकर ग्वालियर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि आज ईडी भाजपा का कार्यालय बन गई है. साथ ही उन्होंने उदयपुर की घटना को लेकर भी भाजपा पर वार किया.

Viral Video: सांसद डीडी उइके पर जुबानी हमला, चुनाव प्रचार के दौरान आदिवासी युवाओं ने दागे तीखे सवाल

बैतूल। इन दिनों नगरीय निकाय चुनाव के साथ ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी चल रहे हैं. ऐसे में जनप्रतिनिधियों को भी चुनाव प्रचार के लिए गांव-गांव तक पहुंचना पड़ रहा है. इस बीच कहीं-कहीं जनप्रतिनिधि और पार्टी पदाधिकारी को जनता का तीखा विरोध भी झेलना पड़ रहा है. सांसद डीडी उइके के साथ भी बीते दिनों एक जगह इसी तरह की स्थिति बन गई. इसका वीडियो अब वायरल हो रहा है. वीडियो बैतूल जिले के भीमपुर ब्लॉक में स्थित डडारी कुटंगा गांव का बताया जा रहा है.

Bhopal JP Hospital News: जेपी अस्पताल की खुली पोल, प्लंबर की गलती से ओटी में भरा पानी, एक सप्ताह तक नहीं होंगे आंखों के ऑपरेशन

भोपाल के जेपी अस्पताल की ओटी में पानी भरने के कारण संक्रमण का खतरा बढ़ गया है. जिस वजह से अब यहां आंखों के ऑपरेशन 7 दिन के लिए टाल दिये गये हैं. बताया जा रहा है कि पानी की पाइप लाइन लीक होने के कारण प्लंबर को बुलाया गया था. जिसने नल तो सुधारा और अगले दिन ओटी में पानी भरा मिला. (Water filled in Bhopal JP Hospital OT) (No eye operations in JP Hospital)

Birthday Party in hospital: सरकारी अस्पताल में सेलिब्रेट हो रहा था बर्थ डे, परेशान होते रहे मरीज, देखिए वीडियो

उज्जैन। सोशल मीडिया पर उज्जैन के एक सरकारी अस्पताल का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियों में डॉक्टर और स्टाफ बर्थडे पार्टी मनाने में व्यस्त दिख रहे हैं, वहीं मरीज परेशान हो रहे हैं. वीडियो खाचरोद तहसील क्षेत्र के शासकीय सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सिविल अस्पताल का बताया जा रहा है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि अस्पताल का स्टाफ बर्थडे पार्टी मना रहा है और केबिन के बाहर परेशान मरीजों की लंबी कतार लगी है.

Owaisi in Khandwa: "महंगाई और बेरोजगारी के लिए मुगल जिम्मेदार हैं, पीएम मोदी नहीं"

मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में AIMIM ने पहली बार महापौर सहित कई वार्डो में अपने पार्षद प्रत्याशी उतारे हैं. खंडवा में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी और भाजपा पर तंज कसते हुए कहा- " देश में महंगाई और बेरोजगारी के लिए भाजपा नहीं, बल्कि अकबर और औरंगजेब जिम्मेदार हैं ".(Asaduddin Owaisi in Khandwa) (Asaduddin Owaisi targets BJP and PM Modi)

Provocative Post on FB: युवक को फेसबुक पर भड़काऊ पोस्ट करना पड़ा महंगा, पुलिस ने कसा शिकंजा

फेसबुक पर आपत्तिजनक एवं भड़काऊ पोस्ट डालने के आरोप में इंदौर पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है. युवक द्वारा लगातार शहर का माहौल बिगाड़ने वाले पोस्ट किये जा रहे थे. वहीं, पुलिस ने जनता से किसी जाति, समुदाय वर्ग से संबंधित कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट न करने की अपील की है.(Provocative Post on Facebook in Indore) (Indore Police Action)