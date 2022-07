.

Viral Video: सांसद डीडी उइके पर जुबानी हमला, चुनाव प्रचार के दौरान आदिवासी युवाओं ने दागे तीखे सवाल

बैतूल। इन दिनों नगरीय निकाय चुनाव के साथ ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी चल रहे हैं. ऐसे में जनप्रतिनिधियों को भी चुनाव प्रचार के लिए गांव-गांव तक पहुंचना पड़ रहा है. इस बीच कहीं-कहीं जनप्रतिनिधि और पार्टी पदाधिकारी को जनता का तीखा विरोध भी झेलना पड़ रहा है. सांसद डीडी उइके के साथ भी बीते दिनों एक जगह इसी तरह की स्थिति बन गई. इसका वीडियो अब वायरल हो रहा है. वीडियो बैतूल जिले के भीमपुर ब्लॉक में स्थित डडारी कुटंगा गांव का बताया जा रहा है. यहां सांसद उइके चुनाव प्रचार और जनसंपर्क के लिए पहुंचे थे. उनके साथ भैंसदेही विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक महेंद्र सिंह चौहान और जिला, जनपद, सरपंच पद के प्रत्याशी भी थे. जनसंपर्क के दौरान उइके अपनी बात रख रहे थे, उसी बीच आदिवासी युवाओं ने सवालों की बौछार करते हुए उनके द्वारा अब तक किए गए कार्यों का हिसाब-किताब मांग लिया. युवाओं ने इस बात का आरोप भी लगाया कि आदिवासी वर्ग के लिए यहां कुछ नहीं किया गया. उन्होंने आक्रोश जताते हुए कहा कि भीमपुर में जब उन पर कार्रवाई हुई तो कोई जनप्रतिनिधि उन्हें बचाने नहीं आए. (DD Uikey attacked by words during election campaign) (Betul tribal youth raised sharp questions from Uikey)