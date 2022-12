Corona Returns सावधान! ओमिक्रॉन के चीनी BF.7 वैरिएंट के 3 मामले भारत में मिले, MP में कोरोना के 7 एक्टिव मरीज

चीन, जापान, अमेरिका समेत कई देशों में एक बार फिर से कोरोना ने कोहराम मचाना शुरू कर दिया है. इसके मद्देनजर भारत सरकार ने भी राज्य सरकारों को अलर्ट जारी किया है. नई लहर के लिए जिम्मेदार ओमिक्रॉन के सब वैरिएंट BF.7 के 3 मामले भारत में भी (3 cases of sub variant Omicron India) पाए गए हैं. वहीं, मध्यप्रदेश के सभी जिलों के CMHO को सर्विलांस सैंपल और पॉजिटिव मरीजों के सैंपल की जीनोम टेस्टिंग कराने के निर्देश दिए गए हैं. हालांकि प्रदेश में अभी तक कोरोना संक्रमण न के बराबर है. लेकिन अब बहुत सावधान रहने की जरूरत है. मध्यप्रदेश में फिलहाल कोरोना के कुल 7 एक्टिव मरीज (7 active patients of Corona in MP) हैं. इसके साथ ही प्रदेश के 42 जिलों में कोरोना का एक भी मरीज सक्रिय नहीं है.

CM के एक्शन पर HC का रिएक्शन, शिवराज के निलंबन के आदेश पर लगाई रोक

जबलपुर। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पिछले कुछ दिनों से जहां भी सभाएं करने जा रहे हैं, वहीं वे किसी ना किसी अधिकारी निलंबित कर रहे हैं. इस तरह सीएम कई अधिकारी और कर्मचारियों को काम में लापरवाही बरतने पर निलंबित कर चुके हैं. वहीं अब सीएम के इस फैसले पर जबलपुर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है (hc stay cm shivraj suspension order). छिन्दवाड़ा के CMHO डॉ जीसी चौरसिया के सस्पेंशन पर रोक लगा दी है (chhindwara cmho relief from jabalpur court). लिहाजा कोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए सस्पेंशन पर रोक लगाई है. इसके अलावा प्रदेश सरकार समेत अन्य को नोटिस जारी किए गए हैं. बता दें 9 दिसंबर को सीएम ने मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान कार्यक्रम में मंच से दूसरी अधिकारी को सस्पेंड किया था. इसके पहले भी छिंदवाड़ा सीएमएचओ को सीएम ने 23 सितम्बर को सस्पेंड किया था. आदेश के विरुद्ध सीएमएचओ को पहले भी HC से राहत मिल चुकी थी. हाईकोर्ट ने अन्य दलीलों को सुनने के बाद CMHO राहत दी थी.

Gwalior Court पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस नेता राजा पटेरिया को नहीं मिली जमानत, MP MLA कोर्ट में सुनवाई संभव

ग्वालियर जिला एवं सत्र न्यायालय के विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस नेता राजा पटेरिया (Former minister Raja Patria) को राहत प्रदान नहीं की है. पन्ना की पवई पुलिस द्वारा पूर्व मंत्री राजा पटेरिया के खिलाफ दर्ज मामले में अधिकतम तीन साल की सजा का प्रावधान है. इस पर विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट सुनवाई कर सकते हैं, लेकिन जांच के दौरान बढ़ाई गई IPC की धारा 115 और 117 में सुनवाई का अधिकार विशेष न्यायालय यानी एमपी एमएलए कोर्ट को है. इसलिए अब इस मामले पर एक दिन के लिए सुनवाई टल गई है.अब पूर्व मंत्री राजा पटेरिया की जमानत अर्जी पर गुरुवार को एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होने की संभावना है.

पठान की सियासत में MP के संतों की एंट्री, फिल्म से गाना नहीं हटाने पर दी आंदोलन की चेतावनी

भोपाल। पठान फिल्म को लेकर मचे बवाल में अब संत समाज की भी एंट्री हो गई है (mp saints angry on film Pathan). अखिल भारतीय समाज ने कहा है कि 'बेशर्म रंग' के नाम पर भगवा रंग का अपमान संत समाज बर्दाश्त नहीं करेगा. संतों ने चेतावनी दी है कि अगर इस फिल्म से इस गाने को हटाया remove besharam rang song from pathan) नहीं गया तो संत समाज सड़कों पर आकर आंदोलन करेगा.

रामेश्वर शर्मा ने लांघी मर्यादा, कांग्रेसियों को बताया सोनिया का दरबारी कुत्ता

वर्तमान में देश की राजनीति में जो सबसे अहम मुद्दा चल रहा है, वह है कांग्रेस के राष्टीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा दिया गया विवादित बयान. वहीं इस बयान पर बीजेपी जहां आक्रोशित हैं. इसी क्रम में मध्यप्रदेश से बीजेपी विधायक ने खड़गे के बयान की निंदा करते हुए खुद ही मर्यादा तोड़ गए

फिल्म 'पठान' कंट्रोवर्सी में MP के संतों की एंट्री, तस्वीरों में देखें राजनीति का 'बेशर्म रंग'

MP में गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा के बाद अब शहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म 'पठान' कंट्रोवर्सी में संतों की एंट्री हो गई है. मध्यप्रदेश के संतों ने फिल्म को बैन करने की मांग उठाई है. यहां के साधु संतों का कहना है कि, मूवी में अश्लीलता से कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन भगवा रंग को लेकर आपत्ति है. जिस प्रकार भगवा पहनकर फिल्मांकन किया गया है और इस रंग को 'बेशर्म रंग' की संज्ञा दी गई है, यह गलत है. अश्लील गाने में भगवा रंग का उपयोग कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. फिल्म बैन करें या फिर गाना हटाएं. वरना संत समाज उग्र आंदोलन करेगा. संतों ने टॉकीज में आग लगाने और तोड़फोड़ की भी बात कही है.

MP Assembly Session बेकाबू हुए मंत्री OPS भदौरिया, गुस्से में जीतू पटवारी की ओर बढ़े, विश्वास सारंग ने रोका

मध्यप्रदेश विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव (No confidence motion MP Assembly) के दौरान बुधवार को जमकर हंगामा देखने को मिला. सत्ता पक्ष व विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोपों के बीच कई बार माहौल काफी गर्म हो गया. ऐसे ही गर्मागर्म बहस के दौरान पूर्व मंत्री व कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी की ओर राज्य मंत्री ops भदौरिया गुस्से में अपनी कुर्सी से उठकर कुर्ते की बाहों को ऊपर कर बढ़े.

सिंधिया समर्थक की पिटाई पर बोले कमलनाथ, अभी तो और भी पिटने लायक हैं

मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज विदिशा के सिरोंज पहुंचे. जहां उन्होंने बीजेपी, सीएम शिवराज और सिंधिया पर जमकर निशाना साधा. एक तरफ कमलनाथ ने खुद को वचनबद्ध बताते हुए शिवराज को झूठा बताया तो वहीं बीजेपी पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया. इतना ही नहीं सिंधिया फैंस क्लब के जिला अध्यक्ष की पिटाई पर भी बोलने से कमनलाथ पीछे नहीं हटे.

परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को दान में मिली 50 एकड़ जमीन, उठने लगे सवाल...विपक्ष ने बताया गोलमाल

मध्य प्रदेश के राजस्व और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत (Govind singh rajput) को उनके साले ने करीब 50 एकड़ जमीन दान की है. इसके बाद पूर्व भाजपा नेता राजकुमार धनोरा ने मंत्री गोविंद सिंह पर आरोप लगाया कि मंत्री ने पहले अपने साले के नाम पर जमीन खरीदी थी. फिर दान पत्र लिखवा लिया. इसकी शिकायत उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से की है.

Jabalpur संदिग्ध खालिस्तानी समर्थक गिरफ्तार, जेल भेजा, पुलिस जांच में जुटी

जबलपुर की रांझी और क्राइम ब्रांच पुलिस ने एक संदिग्ध खालिस्तानी समर्थक को (Suspected Khalistani supporter caught) गिरफ्तार किया है. पूछताछ के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, यहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है. पिछले दिनों शहर में निकली गुरु गोविंद सिंह की नगर कीर्तन रैली में वह शामिल हुआ था.