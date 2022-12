.

पठान की सियासत में MP के संतों की एंट्री, फिल्म से गाना नहीं हटाने पर दी आंदोलन की चेतावनी Published on: 13 hours ago

भोपाल। पठान फिल्म को लेकर मचे बवाल में अब संत समाज की भी एंट्री हो गई है (mp saints angry on film Pathan). अखिल भारतीय समाज ने कहा है कि 'बेशर्म रंग' के नाम पर भगवा रंग का अपमान संत समाज बर्दाश्त नहीं करेगा. संतों ने चेतावनी दी है कि अगर इस फिल्म से इस गाने को हटाया remove besharam rang song from pathan) नहीं गया तो संत समाज सड़कों पर आकर आंदोलन करेगा. अखिल भारतीय संत समाज के प्रदेश प्रवक्ता महंत अनिलानंद ने प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से ये मांग की है कि इस फिल्म को मध्यप्रदेश में किसी भी सिनेमा घर में प्रदर्शित ना होने किया जाए. अखिल भारतीय संत समाज के प्रदेश प्रवक्ता महंत अनिलानंद ने कहा कि फिल्म पठान में हमारे भगवा रंग का अपमान किया गया है. इस रंग को पहनकर अश्लीलता फैलाई गई है, जिस प्रकार का फिल्मांकन भगवा रंग पहनकर किया गया व इस रंग को बेशर्म रंग की संज्ञा दी गई है (controversy on bhagwa in besharam rang song). यह रंग हमारा साधु-संतों का रंग है, त्याग तपस्या का रंग है. भगवान के मंदिरों पर लहराने वाले ध्वज का रंग है. इस रंग को देखकर हर सनातन धर्मी प्रणाम करता है और इस रंग के बारे में इस प्रकार का फिल्मांकन संत समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा. संस्कृति बचाओ मंच के संयोजक चंद्रशेखर तिवारी ने कहा है कि ये संत समाज की चेतावनी है कि अगर फिल्म में से गाना तुरंत नहीं हटाया गया तो साधु संतों को सड़कों पर आकर इसका जवाब देना होगा.