PM मोदी के उज्जैन दौरे का ये है रूट प्लान, सुरक्षा में तैनात होंगे 4 हजार जवान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को मध्यप्रदेश के उज्जैन दौरे पर रहेंगे. पीएम मोदी मंगलवार को शाम को उज्जैन पहुंचेंगे, जहां वे महाकाल लोक का लोकार्पण कर महादेव की पूजा-अर्चना करेंगे. वहीं पीएम के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. करीब 4 हजार जवानों को तैनात किया गया है. pm modi visit ujjain,pm modi visit ujjain route plan, security of prime minister narendra modi in ujjain, 6 states artists perform in ujjain

लोकार्पण से पहले देखें महाकाल लोक की भव्यता की तस्वीरें, शिव के वृहंगम रूपों के करें दर्शन

काशी विश्वनाथ मंदिर से चार गुना बड़ा बना मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर अपने आप में बेहद खास है. परिसर इतना विशाल है कि पूरे मंदिर परिसर में घूमने और सूक्ष्मता से दर्शन करने के लिए कई घंटों का वक्त लगेगा. इस विशाल क्षेत्र में भगवान शिव के अलग-अलग रूप के दर्शन होंगे. इसके अलावा शिव तांडव स्त्रोत से लेकर शिव विवाह और अन्य प्रसंगों को भी बड़ी खूबसूरती से तराशा गया है. इसमें महाकालेश्वर वाटिका, महाकालेश्वर मार्ग, शिव अवतार वाटिका, प्रवचन हॉल, नूतन स्कूल परिसर, गणेश विद्यालय परिसर, रूद्रसागर तट विकास, अर्ध पथ क्षेत्र, धर्मशाला और पार्किंग सुविधाओं का विकास हो रहा है. महाकाल शनि भगवान के नवग्रह में दर्शाए गए हैं. जिसमें सूर्य भगवान को बीच में रथ पर दिखाया गया है. ग्रह की अपनी दिशा के अनुसार मूर्तियों को स्थापित किया गया है.

Mahakal Lok Live: दुनिया देखेगी महाकाल लोक, मुस्लिम राष्ट्रों के साथ 40 देशों में होगा लोकार्पण का सीधा प्रसारण

उज्जैन में महाकाल लोक के लोकार्पण का मध्यप्रदेश सहित पूरा देश बेसब्री से इंतजार कर रहा है. इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का सीधा प्रसारण (Mahakal Lok Live telecast) देश के अलावा विदेशों में भी किया जाएगा. मुस्लिम देशों में भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा. बीजेपी के मुताबिक करीब 40 देशों में इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण (Live telecast in 40 countries) किया जाएगा. ग्राम पंचायत स्तर तक इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण करने की योजना बीजेपी ने बनाई है. इस मौके पर मध्यप्रदेश के साथ ही पूरे देश में मंदिरों में भजन करने के अलावा घर-घर में दीपक जलाने का आह्वान किया गया है. (LIVE in Muslim countries also) (Call for lamp in houses)

Mahakal Lok Modi महाकाल के दर से कटा था भाजपा कंटक, एक बार फिर जीत के महामंत्र की तैयारी

उक्ति कही जाती है कि जो महाकाल का भक्त होता है उसका काल भी बाल बांका नहीं कर सकता. शायद यही आस्था है जो शिवराज और भाजपा सरकार को महाकाल के पास मत्था टेकने ले आती है. इसका सुफल भी भाजपा और शिवराज सरकार को तीन बार प्राप्त हो चुका है. इसी आशीर्वाद से अभिभूत होकर विधानसभा चुनाव के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश और उसके बाद देश में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए महाकाल से जीत का महामंत्र लेने मंगलवार को उनके दरबार पर पहुंच रहे हैं. परोक्ष रूप से इसे विधान सभा और लोकसभा के चुनावी अभियान की शुरुआत के रूप में भी देखा जा रहा है. (bhopal mahakal lok modi) (bhopal mahakal ke dar se kata tha bjp ka kantak)

MP Singrauli : सरकारी स्कूल में प्यून नहीं, झाड़ू लगाते हैं बच्चे, मिडडे मील की थाली भी साफ करते हैं

सिंगरौली में जिले में स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे हैं. सरकारी स्कूल में बच्चों को झाड़ू लगानी पड़ती है. मिड डे मील की थाली भी खुद ही धोनी होती है. कलेक्टर ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं. वहीं इस मामले में स्कूल के टीचर का कहना है कि जब यहां चपरासी नहीं है तो ये काम हम सब मिलकर करते हैं. टीचर ने कहा कि हम भी झाड़ू लगाते हैं. आखिर जहां बैठना है और पढ़ना -पढ़ना है तो सफाई तो करनी पड़ेगी. (Singrauli Government School) (Children Wash Plate in school)

Ujjain Mahakal Lok: देखें महाकाल लोक परियोजना ने कैसे बदला सीवर में तब्दील ऐतिहासिक रुद्रसागर को, दिलकश नजारें मोह लेंगे

उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर परियोजना (Mahakal corridor project) ने रुद्रसागर झील को पुनर्जीवित (Ujjain Reviving Rudrasagar) कर दिया है, जो लगभग गुमनामी में धकेल दी गई थी. इस झील का उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है. ये झील महाकालेश्वर मंदिर के निकट स्थित है. ठोस योजना बनाकर रुद्रसागर का कायाकल्प किया गया है. रुद्रसागर झील का पुनरुद्धार महत्वाकांक्षी महाकाल कॉरिडोर परियोजना का हिस्सा है. लंबे समय से रुद्र सागर एक सीवर के रूप में (Rudrasagar Turned into sewer) बदल गया था. लेकिन अब रुद्र सागर चमक उठा है. (Ujjain Reviving Rudrasagar) (Rudrasagar Turned into sewer) (Mahakal corridor project) (Rescued ancient lake)

Shivpuri: दौड़ती बाइक के सामने अचानक आया सूअर, बाइक पर सवार तीन लोग हुए घायल, हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने

शिवपुरी। बदरवास थाना क्षेत्र के 12वीं रोड पर बाइक सवार तीन लोग के सामने सूअर के अचानक आ जाने से हादसे का शिकार हो गए. गनीमत रही कि, बाइक की रफ्तार धीमी थी नहीं तो बड़ा हादसा भी हो सकता था. तीनों घायल खुद ही उपचार के लिए बदरवास के स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद तीनों घायलों को छुट्टी दे दी गई. घटना वीटी स्कूल के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई, जहां बाइक सवार तीन युवकों के सामने अचानक सूअर आ जाने से हादसा हो गया. जिससे तीनों युवक घायल हो गए, घायलों की पहचान नहीं हो सकी है. (Bike rider injured after colliding with pig) (road accident in shivpuri) (Three bike riders injured in Shivpuri)

Satna Talibani Punishment: महिला को अर्धनग्न करने वाला युवक हुआ गिरफ्तार, दूसरे साथियों की तलाश जारी

सतना में एक चोर ने जेल से छूटने के बाद महिला के घर पहुंचकर मारपीट की थी, इतना ही नहीं बाद में आरोपी ने महिला को निर्वस्त्र कर गांव में भी घुमाया था. घटना के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकि साथियों की तलाश जारी है. satna talibani punishment, woman half naked roamed in village, satna police arrest main accused

MP Narsighpur lightning : नरसिंहपुर में बिजली गिरने से बरगद के नीचे खड़े 18 लोग घायल, तीन की हालत गंभीर

नरसिंहपुर में सोमवार को आकाशीय बिजली गिरने से 18 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें ग्रामीणों की मदद से शासकीय अस्पताल लाया गया. जहां उनका उपचार चल रहा है. मामला चीचली थाना अंतर्गत इमलिया पिपरिया गांव का है. जहां पर गांव के पास में लगे बरगद के झाड़ के नीचे बारिश के पानी से बचने के लिए लगभग 18 लोग रुक गए और इसी दौरान आकाशीय बिजली बरगद के झाड़ पर गिर गई. इसकी चपेट में आने से झाड़ के नीचे रुके 18 लोग बुरी तरह घायल हो गए. उधर, बैतूल जिले के घोड़ाडोंगरी तहसील के बंदीढाना में सोमवार दोपहर डेढ़ बजे आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई. MP Narsighpur lightning, 18 people injured in lightning, Three critical condition

Ujjain News:फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा पहुंची महाकालेश्वर मंदिर, गर्भ गृह में बेटे संग की महाकाल की पूजा

फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा उज्जैन पहुंची. जहां उन्होंने बेटे साथ महाकालेश्वर मंदिर के गर्भ पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन किए.अभिनेत्री इससे पहले भी कई बार महाकाल दर्शन के लिए आ चुकी हैं. film actress jaya prada visit ujjain, actress worship mahakal in garbh grah, jaya prada donate clothes to mahakal in ujjain