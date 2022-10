उज्जैन। फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा सोमवार को उज्जैन पहुंची. जहां उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन किए. अभिनेत्री बेटे सम्राट के साथ मंदिर पहुंची जहां उन्होंने गर्भ गृह पहुंचकर अभिषेक कर बाबा का आशीर्वाद लिया. पूजन-अभिषेक करने के बाद अभिनेत्री इंदौर के लिए रवाना हो गईं. film actress jaya prada visit ujjain, actress worship mahakal in garbh grah, jaya prada donate clothes to mahakal in ujjain

जयाप्रदा पहुंची महाकालेश्वर मंदिर

Ujjain News: फिल्म अभिनेता महेश मांजरेकर ने मंगल दोष के लिए करवाया अनुष्ठान, करेंगे महाकाल दर्शन

बेटे संग जयाप्रदा ने किए महाकाल के दर्शन: उज्जैन पहुंची प्रख्यात फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा ने बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल मंदिर में पहुंचकर बाबा के दर्शन किए. जया प्रदा इससे पहले भी कई बार महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए आ चुकी हैं. पंडित रमण त्रिवेदी ने जयाप्रदा और उनके बेटे को गर्भगृह से दर्शन करवाकर रुद्राभिषेक पूजन करवाया. इस दौरान जयाप्रदा ने भगवान महाकाल को नए वस्त्र अर्पित कर आशीर्वाद लिया. पंडित रमण त्रिवेदी ने बताया की जयाप्रदा अपने परिवार के साथ पहुंची थीं. इस दौरान उन्होंने महाकाल लोक की जानकारी ली और प्रसन्नता व्यक्त की. दर्शन के बाद जयाप्रदा इंदौर के लिए रवाना हो गईं. जयाप्रदा समाजवादी पार्टी की रामपुर से सांसद रही. वहीं जयाप्रदा ने वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई थी. (film actress jaya prada visit ujjain) (actress worship mahakal in garbh grah) (jaya prada donate clothes to mahakal in ujjain)