नरसिंहपुर/बैतूल । बिजली गिरने से घायल 18 लोगों में से 14 लोगों को शासकीय अस्पताल गाडरवारा लाया गया, जहां डॉक्टर ने उनका इलाज किया. डॉक्टर ने बताया कि 3 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है. बाकी सभी लोगों को उपचार करने के बाद घर भेज दिया गया है. बता दें कि नरसिंहपुर जिले में पहला मौका नहीं है जब आसमानी बिजली गिरने से लोगों को क्षति पहुंची हो. इस साल अभी तक एक दर्जन के लगभग लोगों की आकाशी बिजली गिरने से जिले में मौत हो चुकी है.

बैतूल में एक युवक की मौत, दूसरा घायल : बैतूल जिले के घोड़ाडोंगरी तहसील के बंदीढाना में सोमवार दोपहर डेढ़ बजे आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई. वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल को ग्रामीणों ने घोड़ाडोंगरी अस्पताल में भर्ती कराया. जहां उसका इलाज चल रहा है. वहीं सालीढाना में अकाशीय बिजली गिरने से एक मवेशी की मौत हो गई. ग्रामीणों ने बताया कि जगदीश मर्सकोले और राकेश सलाम खेत में मक्का तोड़ रहे थे. इसी दौरान अचानक आकाशीय बिजली गिरने से जगदीश की मौत हो गई.

घायल का उपचार जारी : वहीं राकेश घायल हो गया. इसका घोड़ाडोंगरी अस्पताल में उपचार चल रहा है. गांव के सरपंच बकेश वरकड़े ने बताया कि बंदीढाना में खेत में आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई है, जबकि एक घायल हो गया है. दोनों को घोड़ाडोंगरी अस्पताल लेकर पहुंचे थे. जहां पर डॉक्टर ने जगदीश को मृत घोषित कर दिया. वहीं राकेश का घोड़ाडोंगरी अस्पताल में इलाज चल रहा है. MP Narsighpur lightning, 18 people injured in lightning, Three critical condition