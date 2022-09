MP: PFI पर NIA की नकेल, एमपी से 21 संदिग्ध हिरासत में लिए गए, पूछताछ में हो सकते हैं कई बड़े खुलासे

MP में एनआईए ने एक बार फिर पीएफआई और एसडीपीआई से ताल्लुक रखने वाले कार्यकर्ता और उनके नेताओं पर शिकंजा कसा है. इसमें एमपी से 21 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है. फिलहाल पुलिस को संदिग्ध लोगों के पास से महत्वपूर्ण दस्तावेज भी हाथ लगने की खबर है. जानकारी के मुताबिक कड़ी पूछताछ में कई बड़े खुलासे भी सामने आ सकते हैं.

18 जिलों के 46 निकायों पर संपन्न हुआ चुनाव, मतदाताओं में दिखा उत्साह, स्कूटी से मतदान करने पहुंचे मंत्री भार्गव

मध्यप्रदेश में आज 18 जिलों के 46 नगरीय निकायों में वोट डाले गए, जिसमें 3422 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं. 18 जिलों के 46 नगरीय निकायों में हुए चुनाव में नाम वापसी के बाद 3422 उम्मीदवार मैदान में हैं. सभी निकाय चुनाव में मतदाताओं के मत की तस्वीरें सामने आईं. मतदान केंद्रों में मतदाताओं के लिए सभी व्यवस्थाएं की गई थी. 46 bodies of 18 districts Voting for nikay chunav, mp nagar nikay chunav 2022, Voting for mp nikay chunav

Priyanka Gandhi in MP राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में होंगी शामिल, उज्जैन में होगा कांग्रेस का बड़ा आयोजन

कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक इस दौरान प्रियंका गांधी भी उज्जैन में उन्हें ज्वाइन करेंगी. कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के मध्य प्रदेश आने का कार्यक्रम तय किया जा रहा है. कांग्रेस नेता पीसी शर्मा के मुताबिक प्रियंका गांधी का प्रोग्राम फाइनल किया जा रहा है. Priyanka Gandhi in MP , congress general secretory Priyanka Gandhi, Bharath jodo yatra. rahul gandhi

Pandit Pradeep Mishra शिवमहापुराण कथा में भीड़ संभालेंगी आगनबाड़ी कार्यकर्ता, हाईकोर्ट का आदेश दरकिनार

एमपी में अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अब बच्चों के पोषण और आहार के काम के अलावा कथा में भीड़ भी संभालेंगी. मंदसौर में होने जा रहे पंडित प्रदीप मिश्रा के शिव महापुराण में परियोजना अधिकारी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगा दी है. ये तब है कि जब विभाग ने हाईकोर्ट में कहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से कोई और विभागीय काम नहीं लिया जा रहा है. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका एकता यूनियन ने इसका विरोध करते हुए आयुक्त महिला बाल विभाग को पत्र भी लिखा है. MP Anganwadi workers, Handle crowd in katha, Pandit Pradeep Mishra, bypassing High Court

MP Azab Gazab शिवपुरी में सड़क हादसे में मृत व्यक्ति पहुंचा कलेक्टर की जनसुनवाई में, बोला- साहब, मैं जिंदा हूं

शिवपुरी कलेक्टर कार्यालय में मंगलवार को हुई आयोजित जनसुनवाई में कागजों में मृत एक व्यक्ति अपने जिंदा होने के सबूत लेकर कलेक्टर कार्यालय में पहुंचा. पीड़ित ने कलेक्टर से शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि उसके खाते से चार लाख की राशि उसे मृत बताकर निकाली गई है. जनपद पंचायत के कर्मियो ने यह कारगुजारी की है. Telling living person dead, 4 lakh rupees withdrawn, victim told collector, Shivpuri public hearing

Shujalpur में मोहर्रम के जुलूस में देश विरोधी नारे लगाने वाले 5 और लोग गिरफ्तार, कोर्ट में किया पेश

मध्यप्रदेश के शाजापुर में बीते दिनों मोहर्रम में देश विरोधी नारे लगने की घटना सामने आई थी. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पहले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था. वहीं आज मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक नाबालिग भी है. सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है. anti national slogans in shujalpur, shujalpur police arrested accused, police arrest accused present in Shajapur court

Shivraj cabinet decision: महाकाल लोक में साबरमती की तर्ज पर बनेगा शिप्रा रिवरफ्रंट, PM के कार्यक्रम पर अवकाश घोषित

उज्जैन के राजा बाबा महाकाल ने शिवराज कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता की. इस दौरान कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए गए. जिसमें महाकाल कॉरिडोर का नाम बदलकर महाकाल लोक करने सहित क्षिप्रा की विस्तार और उसे गुजरात से साबरमती नदि के रिवर फ्रंट की तरह विकसित किए जाने का फैसला भी शामिल हैं. Shivraj cabinet meeting , M Pcabinet decision, Mahakal corridor ,Mahakal Lok

Shivraj Cabinet महाकाल की शरण में शिवराज, मिशन 2023 के लिए साफ संदेश, क्या कॉरिडोर के सहारे पार होगी चुनावी नैया

ये केवल एक तस्वीर नहीं है. ये तस्वीर आश्वस्ति है कि सनातन काल से उज्जैन के राजा महाकाल थे, हैं और रहेंगे. ऐसा इतिहास रचा जाना केवल शिव राज में ही संभव है कि भगवान महाकाल कैबिनेट बैठक के अध्यक्ष बनाए जाएं और किनारे बैठे शिवराज अपने को शामिल करते हुए पूरी कैबिनेट को बाबा महाकाल का सेवक बताएं. अब तक प्रदेश में हुई कैबिनेट बैठकों में हर लिहाज से ऐतिहासिक हो गई है ये बैठक. महाकाल कॉरीडोर के विस्तार के पहले उज्जैन में कैबिनेट की बैठक ही एक संदेश था. लेकिन महाकाल की अध्यक्षता में हई बैठक के साथ शिवराज ने कई संदेश एक साथ दे दिए हैं. सबसे जरूरी संदेश कि मध्यप्रदेश में शिव ही संभाले हैं शिव का राज. (Shivraj cabinet meeting) (Shivraj cabinet by Mahakal) (Clear message Mission 2023) (Corridor of Mahakal Temple) (Kashi Corridor of UP)

जुड़वा बच्चों की हत्या की गुत्थी सुलझी, कलयुगी मां ने नवजातों को उतारा मौत के घाट, CCTV फुटेज और बयानों से हुई पुष्टि

भोपाल के रंग महल चौराहे से गायब हुए दोनों जुड़वा बच्चों के शव पुलिस को मिल गए हैं. मां ने अपने जुड़वा बच्चों को मारकर फेंक दिया था. पुलिस पुलिस को पहले से ही मां के दिए बयान और सीसीटीवी मैच नहीं हो रहे थे. जिसके बाद पुलिस को मां पर शक था, वहीं अब पुलिस को बच्चों के शव भी मिल गए हैं और मां सपना ने अपना जुर्म कबूल किया है. rang mahal missing newborns twins bodies found, bhopal crime news, bhopal mother murdered her twins, newborns twins bodies found from habibganj

खेल खेल में डेढ़ साल के बच्चे की आई मौत, मां बना रही थी खाना, बड़े भाई के साथ खेलने के दौरान बच्चा बालकनी से गिरा

इंदौर। कनाडिया थाना क्षेत्र में एक डेढ़ साल का बच्चा 15 फीट ऊंची बालकनी से गिर गया. 3 साल के अपने बड़े भाई के साथ वह खेल रहा था, पहली मंजिल की बालकनी से झांकने के दौरान खेल खेल में वह नीचे गिर गया. सोमवार देर रात अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पड़ोस में रहने वाली बच्ची ने उसे उठाकर गोद में लेकर उसकी मां को इसकी जानकारी दी.