भोपाल। मध्यप्रदेश में आज बचे हुए नगरीय निकायों का चुनाव संपन्न हुआ, 18 जिलों के 46 निकायों पर वोट डाले गए. चुनाव में 46 नगरीय निकायों में 3422 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, 25 पार्षद निर्विरोध चुने जा चुके हैं. वहीं 18 जिलों के 46 नगरीय निकायों में हुए चुनाव में नाम वापसी के बाद 3422 उम्मीदवार मैदान में थे. मतदान के दौरान मतदाताओं की अलग अलग तस्वीरें सामने आईं. युवाओं से लेकर बुजुर्गों ने मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया. वहीं पीडब्ल्यूडी मंत्री भी स्कूटी पर सवार होकर मतदान करने पहुंचे. आज हुए निकाय चुनाव नतीजे 30 सितंबर को आएंगे.

बालाघाट में शांतिपूर्ण हुआ मतदान: वहीं बालाघाट के बैहर और मलाजखंड नगर पालिका चुनाव में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ. मलाजखंड में दोपहर 3 बजे तक 75.60% मतदान हुआ, जिसमें 8846 पुरुष और 10607 महिला मतदाताओं ने मतदान किया. इसी प्रकार बैहर में दोपहर के 3 बजे तक 75% मतदान हुआ, बैहर में 4119 पुरुष और 4388 महिला मतदाताओं ने मतदान किया था. इस दौरान बैहर के लिए नियुक्त चुनाव प्रेक्षक अरुण कुमार रावल ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया था.

मतदान के बाद मतदाता

स्कूटी से मतदान करने पहुंचे गोपाल भार्गव: सागर जिले में नगर पालिका खोड़ा और गढ़ाकोटा और एक नगर परिषद कर्रापुर के लिए मतदान हुआ. यहां भी मतदान के दौरान लोगों में खासा उत्साह देखने मिला. इस दौरान पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव आज अपने गृह नगर गढ़ाकोटा की नगर पालिका परिषद के लिए मतदान करने स्कूटी से पहुंचे. मंत्री गोपाल भार्गव का मतदाता सूची में शिवाजी वार्ड में नाम था. वहां उन्होंने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जाकर मतदान किया.

स्कूटी पर सवार होकर मतदान करने पहुंचे मंत्री भार्गव

मंडला में नगर पालिका नैनपुर के 15 वार्डों के लिए 24 मतदान केन्द्र बनाए गए थे. नैनपुर नगर पालिका क्षेत्रा अंतर्गत कुल 16148 मतदाता हैं, जिनमें 8109 पुरूष व 8039 महिला शामिल हैं. नगर परिषद निवास के 15 वार्डों के लिए 15 मतदान केन्द्र बनाए गए थे. निवास नगर पालिका क्षेत्रांतर्गत कुल 6453 मतदाता हैं, जिनमें 3169 पुरूष, 3280 महिला व 4 अन्य मतदाता शामिल है. नगर परिषद बिछिया के 15 वार्डों के लिए 15 मतदान केन्द्र बनाए गए. बिछिया नगर पालिका में कुल 8282 मतदाता हैं, जिनमें 4046 पुरूष व 4236 महिला हैं. इसी तरह नगर परिषद बम्हनी बंजर के 15 वार्डों के लिए 16 मतदान केन्द्र बनाए गए थे. बता दें बम्हनी बंजर नगर पालिका में कुल 7632 मतदाता हैं, जिनमें 3739 पुरूष, 3892 महिला और 1 अन्य मतदाता हैं. इस दौरान नगरी निकाय चुनाव में प्रत्याशी के लिए बाहरी लोगों के आने पर विवाद भी हुआ. जिसके बाद प्रशासन ने मोर्चा संभाला.

कांतिलाल भूरिया ने परिवार के साथ डाला मत: झाबुआ विधायक कांतिलाल भूरिया ने शहर के वार्ड क्रमांक 12 में मतदान किया. उनके साथ पत्नी कल्पना, बेटा युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉ विक्रांत भूरिया और बहू डॉ शीना भूरिया भी मौजूद रहीं. इस वार्ड से कांग्रेस ने एनएसयूआई जिला अध्यक्ष विनय भाबर को प्रत्याशी बनाया गया है. विधायक भूरिया सुबह करीब 11 बजे मतदान करने पहुंचे थे.

कांतिलाल भूरिया ने परिवार संग डाला वोट

सैलाना में कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पर: रतलाम में निकाय चुनाव को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह नजर आया. बूथों पर महिलाओं की लंबी-लंबी लाइनें देखने मिली. नगरी निकाय चुनाव में जिले के सैलाना नगर परिषद में आज मतदान सुबह 7 बजे मतदान शुरू हो गया था. मतदान प्रक्रिया में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया. सुबह से ही मतदाताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा था. पोलिंग बूथों के बाहर मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की कतारें लगी हुई थी. सैलाना में सुबह 9 बजे तक करीब 20% मतदान हो चुका था, शहर में 15 पोलिंग बूथों पर मतदान हुआ. यहां की 3 पोलिंग बूथ संवेदनशील है, सैलाना में 8921 मतदाता हैं, जिसमें 4539 महिलाएं और 4381 पुरुष शामिल हैं. बता दें रतलाम जिले की सैलाना नगर परिषद कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है. सैलाना नगर परिषद में पिछले चुनाव के आंकड़े के लिहाज से इसे कांग्रेस का गढ़ माना जाता है. ऐसे में अपने गढ़ को बचाने के लिए कांग्रेस ने पूरा जोर लगाया. भाजपा ने भी कांग्रेस के किले को ढहाने के पूरी ताकत लगाई है. सैलाना विधानसभा से कांग्रेस विधायक हर्ष विजय गहलोत की प्रतिष्ठा दांव पर है वहीं भाजपा की जीत सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मैदान में उतरे थे और जनसभा की थी. जिसके बाद 30 सितंबर को आने वाले नतीजे दोनों ही पार्टी की जीत की उम्मीद है

मतदान करने जाते मतदाता

बुजुर्गों ने किया बढ़ चढ़कर मतदान: शहडोल में गर की सरकार चुनने के लिए मतदाताओं में खासा उत्साह देखने मिला. युवाओं के साथ बुजुर्गों ने भी मतदान केंद्र पहुंच कर मतदान किया. जिले में हुए निकाय चुनाव में दोपहर के 3 बजे तक के आंकड़ों पर नज़र डालें तो शहडोल नगर पालिका में 58.6% मतदान हो चुका था, जिसमें महिलाएं 56.7% महिलाएं तो वहीं 60.4 प्रतिशत पुरुषों ने मतदान किया. वहीं जयसिंह नगर परिषद में 3 बजे तक 71.1% मतदान हो चुका था. यहां महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत 73.9 है, तो वहीं 68.5 प्रतिशत पुरुष मतदान कर चुके थे. नगर परिषद बुढार में टोटल 66.5 प्रतिशत लोग मतदान कर चुके थे, जिसमें 66.3 प्रतिशत महिला मतदाता तो वहीं 66.8 प्रतिशत पुरुष मतदाता ने मतदान किया.

अनूपपुर मतदान के आंकड़े

अनूपपुर निकाय में मतदाताओं ने डाला वोट: के वहीं अनूपपुर जिले की बात करें तो यहां के बिजुरी, कोतमा और बरगंवा में मतदान हुआ. बता दें कोतमा में 21872 कुल मतदाता है, जिसमें 11222 पुरूष और 10648 महिला व 2 अन्य मतदाता हैं. यहां शाम पांच बजे तक 62.26 प्रतिशत मतदान हुआ. बिजुरी में कुल मतदाता 21513 हैं, जिसमें 11231 पुरूष और 10280 महिला व 2 अन्य मतदाता है, वहीं शाम पांच बजे तक यहां 65.52 प्रतिशत मतदान हुआ. जबकि बरगंवा में कुल मतदाता 12952 मतदाता है. जिसमें पुरूष 6814 व महिला 6132हैं, जबकि 6 अन्य मतदाता है. यहां शाम पांच बजे तक 64.44 प्रतिशत मतदान हुआ. (Voting for mp nikay chunav) (46 bodies of 18 districts Voting for nikay chunav) (Gopal Bhargava reached to vote by scooty )