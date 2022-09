शाजापुर। जिले के शुजालपुर में करीब एक माह पूर्व मोहर्रम के जुलूस में देश विरोधी नारे लगाने के मामले में देशद्रोह का मामला दर्ज होने के बाद आज पुलिस ने एक नाबालिग सहित पांच अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है. मामले में अब तक कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. बता दें शुजालपुर में बीते दिनों मोहर्रम जुलूस के दौरान देश विरोधी नारे लगाए गए थे. मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पहले भी पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया था. anti national slogans in shujalpur, police arrest accused present in Shajapur court

आरोपियों को न्यायालय में किया गया पेश: शाजापुर के शुजालपुर सिटी के भीमपुरा इलाके में मोहर्रम के जुलूस में देश विरोधी नारे लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने वीडियो की पुष्टि कर अज्ञात लोगों पर देशद्रोह की धारा में मामला दर्ज किया था. वीडियो में दिख रहे चेहरों की पहचान के आधार पर पूर्व में कुल 5 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं. आज शुजालपुर सिटी थाना पुलिस ने सिटी के टीला इलाके के निवासी एक नाबालिग सहित कुल 5 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है. पकड़े गए आरोपियों में अकोदिया नाका स्थित सोयाबीन प्लांट में काम करने वाले नदीम, मकान बनाने का मिस्त्री का काम करने वाले असलम, झागरिया में वेल्डिंग का काम करने वाले टीला शुजालपुर निवासी रेहान, भोपाल में छोला रोड पर एक बेकरी में काम करने वाले टीला शुजालपुर निवासी मोईन को हिरासत में लिया गया है. बता दें मामले में पहले भी 4 आरोपी पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं.

देश विरोधी नारे लगाने वाले आरोपी गिरफ्तार

MP: देशद्रोही नारे लगाने वालों पर सरकार सख्त, शुजालपुर पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार

वीडियो में 8 आरोपियों की हुई थी पहचान : मुख्य आरोपी राजू उर्फ जाहिद से पूछताछ में सामने आया था कि, वह धार्मिक कट्टरता रखता है और इस्लामिक देशों के प्रति उसके मन में समर्पण का भाव है और इसी वजह से उसने जोश और जुनून में यह अपराध करना बताया. इस मामले में करीब 8 आरोपियों की भी पहचान वीडियो के आधार पर की गई थी. (anti national slogans in shajapur) (anti national slogans in shujalpur) (shujalpur police arrested accused) (police arrest accused present in Shajapur court)