Cheetah Project MP: पीएम मोदी के श्योपुर दौरा SPG ने संभाला मोर्चा, सुरक्षा घेरे में मौजूद रहेगें IB पुलिस और SAF के जवान

श्योपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर तैयारियों जोरों पर है. राष्ट्रीय कूनो पालपुर अभ्यारण में चीता परियोजना का शुभारंभ करने के लिए वे अपने जन्मदिन पर यहां आ रहे हैं. पीएम के सुरक्षा के लिए पहले घेरे पर एसपीजी की टीम तैनात की जाएगी. एसपीजी ने मोर्चा संभाला है. Cheetah Project MP, Narendra Modi Visit Sheopur, Modi Visit Sheopur Special Arrangements by SPG

MP kuno PM cheetah project: मोदी का आदिवासी क्षेत्र कूनो में दौरे का है खास उद्देश्य, जाने भाजपा का राजनीतिक प्लान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्यप्रदेश के आदिवासी इलाके कूनो दौरे को लेकर राजनीतिक हल्के में सरगर्मी तेज हो गई है. मोदी का अपने जन्मदिन पर आना आदिवासी लोगों के लिए बड़ा संदेश देता है. प्रधानमंत्री अपना जन्मदिन कुछ विशेष अंदाज में पहले भी मनाते आयें हैं. मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाके में मोदी के इस दौरे को लेकर माना जा रहा है कि वह इसके सहारे अगले वर्ष मध्यप्रदेश विधान सभा चुनाव और फिर उसके बाद लोकसभा चुनाव की राजनीतिक जमीन तैयार करेंगे. (PM MP kuno cheetah project)

Gwalior News: CM और नितिन गडकरी के कार्यक्रम से पहले कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा, प्रोजेक्ट के लिए स्वीकृति राशि पर उठाए सवाल

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय मंत्री आज ग्वालियर में करोड़ों की सौगात जिले वासियों को देने वाले हैं. जिसको लेकर दो मंत्रियों द्वारा विज्ञापन में अलग-अलग राशि बताई गई. जिस पर कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि शिवराज सरकार स्वीकृत राशि छुपाने का काम कर रहे हैं.CM and Union Minister will Bhumi Pujan in Gwalior,Bhumi Pujan of 11 hundred crore in Gwalior, Congress raised questions on approval amount

Mp Assembly Session ढाई दिन में ही खत्म हुआ 5 दिन का सत्र, 45 मिनिट में पास हुए अनुपूरक बजट और 11 विधेयक

सदन में आदिवासी और पोषण आहार घोटाले के मुद्दे पर विपक्ष की चर्चा कराए जाने की मांग को लेकर खूब तकरार हुई. हंगामे के चलते 45 मिनिट के भीतर सत्ता पक्ष ने साढ़े 9 हजार करोड़ का अनुपूरक बजट और 11 विधेयक बिना चर्चा के पास कराए. इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई.Mp Assembly Session, mp assembly monsoon session, session end before two and half day

MP Sagar serial killer सागर सेंट्रल जेल में सीरियल किलर की दहशत, सोते हुए कैदियों को ना मार डाले, स्पेशल सेल में अकेला रखा

सागर में तीन चौकीदारों की सोते हुए हत्या करने के बाद राजधानी भोपाल में चौकीदार की हत्या करने वाला सीरियल किलर आजकल केंद्रीय जेल सागर में बंद है. सीरियल किलर को स्पेशल सेल में अकेला रखा गया है. दरअसल, जेल प्रशासन को आशंका है कि सीरियल किलर सोते हुए कैदियों को निशाना बना सकता है. वह अन्य कैदियों की जान के लिए खतरा बन सकता है. इसलिए उसे स्पेशल सेल में अलग रखा गया है.MP Sagar serial killer, Panic of serial killer, Sagar Central Jail, Alert sleeping prisoners, kept alone special cell

Rewa Viral Video: स्कूल में बच्चों को मिल रही मजदूरी की ट्रेनिंग, मासूमों के कंधों पर पानी का बोझ, सिस्टम को शर्मसार करने वाली तस्वीर आई सामने

रीवा। मध्य प्रदेश सरकार की सर्व शिक्षा अभियान तथा स्कूल चले हम योजनाओं को धता पढ़ाती तस्वीरें शर्मसार करने वाली हैं. जहां पर स्कूल शिक्षकों के द्वारा मासूम बच्चों के कंधों पर पानी का बोझ डाल दिया गया है. बांस की लकड़ी पर पानी का डब्बा टांगकर तीन मासूम बच्चे लंबी दूरी तय करके स्कूल पानी लेकर पहुंच रहे हैं. मामला गंगेव जनपद पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत मढी प्राथमिक पाठशाला का है.

VD Sharma Visit Betul: भाजपा अध्यक्ष का बेतुका बयान बोले- चोर हैं कांग्रेसी, हमेशा झूठ बोलते रहते हैं, छल,कपट ही उनकी नीति

बैतूल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा गुरुवार को बैतूल पहुंचे. जहां भाजपा नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया. घोड़ाडोंगरी के पूर्व विधायक और पूर्व संसदीय सचिव रामजीलाल उइके के निवास पर वीडी शर्मा ने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कांग्रेसियों को चोर कहते हुए कहा कि आप गरीबों के साथ खड़े नहीं होंगे तो चोर उचक्के जाकर कह देंगे कि यह प्रधानमंत्री आवास तो हमने दिया है.

Ujjain News: 13 साल के छात्र ने बनाया अटैक डिटेक्टर मॉडल, अपराध होते ही सूचना पहुंचेगी थाने

उज्जैन के राजवीर नाम के एक छात्र ने अटैक डिटेक्टर नामक मॉडल बनाया है. ये आर्टिफिशल इंटिलीजेंस बेस्ड है. इस डिवाइस से आतंकी घटना, महिला अपराध और दंगा जैसे गतिविधि की सूचना अलार्म के जरिए पुलिस को मिल सकेगी. Attack Detector Model, Attack Detector Model Made by Ujjain Rajveer

Accident in Shahdol: स्कूली बच्चों को लेकर जा रही वैन का रेडिएटर फटने से कई मासूम झुलसे, अभिभावकों ने लगाए गंभीर आरोप

MP के शहडोल में एक बड़ा हादसा हुआ, जिसमें कई स्कूली बच्चे झुलस गए. एक प्राईवेट स्कूल की वैन स्कूली बच्चों को लेकर जा रही थी, तभी अचानक वैन का रेडिएटर फट गया. जिस कारण कई बच्चे गर्म पानी और उससे निकले टुकड़ों से झुलस गए. हादसे के बाद झुलसे बच्चों को उपचार के लिए भर्ती कराया गया है और चालक वैन लेकर मौके से फरार हो गया. (Shahdol students burnt by van radiator)

Ujjain Road Accident: नागदा रोड पर भीषण सड़क, बाइक-ट्रैक्टर की टक्कर में दो की मौत, दो गंभीर रुप से घायल

उज्जैन। नागदा रोड पर भीषण सड़क हादसा देखने को मिला. हादसे में बाइक सवार और उसकी पत्नी घायल हो गए, जबकि बुआ व बेटी की मौत हो गई. हादसा उन्हेल के पास ग्राम राजोटा के समीप हुआ जहां बाइक और ट्रैक्टर की टक्कर हो गई. ट्रैक्टर चालक ने रास्ते मे खड़ी भैंस को बचाने के चक्कर में बाइक को टक्कर मार दी, हादसा इतना भीषण था कि, शव को पहचान पाना मुश्किल हो गया. मौके पर पहुँची पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को विवेचना में लिया. एएसआई सुखसेन आर्यम ने बताया कि, घटना गुरुवार सुबह 11:30बजे के करीब की है. हादसे के शिकार सभी ग्राम गोंदिया निवासी हैं. (Ujjain Road Accident) (Ujjain Accident two died two seriously injured)