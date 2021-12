आज की वो खबरें जिन पर बनी रहेंगी नजरें

1- एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ का यूपी दौरा

मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज दोपहर लखनऊ स्थित कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में एमपी की सीमा से लगी करीब 50 सीटों पर मध्यप्रदेश बीजेपी कांग्रेस के नेता प्रचार करेंगे.

2- यूपी : 1.6 लाख स्वंय सहायता समूह को 1,000 करोड़ रुपये ट्रांसफर करेंगे पीएम मोदी

सरकार के प्रवक्ता के अनुसार, लगभग 80,000 स्वयं सहायता समूहों को 1.10 लाख रुपये की दर से सामुदायिक निवेश कोष प्राप्त होगा और 60,000 स्वयं सहायता समूहों को 15,000 रुपये रिवोल्विंग फंड के रूप में मिलेगा. पढ़ें पूरी खबर.

कल की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

1- MP Cold Wave 2021: ठंड ने तोड़ा 10 साल का रिकार्ड, शीतलहर का अलर्ट जारी, पचमढ़ी में माइनस में पारा

सर्द हवाओं से एमपी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. (mp chilled winter severe cold wave alert 2021)मौसम विभाग ने सीवियर कोल्ड वेव यानि बहुत ज्यादा ठंड का अलर्ट जारी किया है. ऐसे में बच्चों और बुजुर्गों को खास ध्यान रखने की हिदायत दी गई है. पढ़ें पूरी खबर.

2- MP अजब है...इस बार 'लॉटरी'निकाल कर चुन लिया सरपंच, विकास के लिए देने होंगे साढ़े 4 लाख रुपए

MP Panchayat Election 2022: सीहोर के एक गांव में सदियों की रंजिश मिटाने के लिए चार उम्मीदवारों में से एक की कन्या से पर्ची उठवाकर निर्विरोध सरपंच चुना गया. यही नहीं इस दौरान चुनावी खर्च का आकलन कर 4 लाख 20 हजार मंदिर विकास के लिए सरपंच को जमा करने होंगे. पढे़ं पूरी खबर.

3- राज्य सेवा के 29 अफसर होंगे प्रमोट, IAS, IPS पद पर पदोन्नति के लिए इसी हफ्ते जारी होंगे आदेश

राज्य प्रशासनिक सेवा के 18 और राज्य पुलिस सेवा के 11 अफसरों को (29 officers will promoted) प्रमोट किया जाएगा. इन अफसरों को आईएएस, आईपीएस (officers will promoted to ias and ips)अवार्ड करने के लिए आदेश इसी हफ्ते जारी किए जाएंगे. पढ़ें पूरी खबर.

4- MP panchayat chunav 2022: तय तारीख पर होंगे पंचायत चुनाव, OBC आरक्षण वाली सीटों पर नोटिफिकेशन जारी करेगी सरकार

मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव तारीख में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा. लेकिन जो OBC सीटों के लिए आरक्षण था फिलहाल उस पर रोक लगा दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को OBC आरक्षण सीटों की प्रक्रिया पर रोक लगा दी. इसके बाद से ही आरोप प्रतयारोप का सिलसिला जारी हो गया है. (MP panchayat chunav 2022) पढ़ें पूरी खबर.

5- panchayat election 2021 सरपंच के लिए लगी लाखों की बोली, उन्हीं चुनावों में खर्च की सीमा तय नहीं

मध्यप्रदेश में होने जा रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव(Madhya Pradesh panchayat election 2021)में सरपंच पदों की नीलामी की खबरें भी आ रही हैं. हाल ही में अशोकनगर जिले में एक सरपंच पद की 44 लाख में नीलामी होने का मामला सामने आ चुका है. बावजूद इसके राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव में होने वाले प्रचार, प्रसार के खर्च की कोई सीमा तय नहीं (no expenditure limit)की है. पढे़ं पूरी खबर.

6- Panama Papers leak Case: ऐश्वर्या राय बच्चन से ED ने पांच घंटे तक पूछताछ की

बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन (Aishwarya Rai Bachchan) सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) के समक्ष पेश हुईं. दिल्ली ईडी दफ्तर में उनसे पांच घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की गई. इससे पहले ईडी ने पनामा पेपर्स लीक मामले (Panama Papers case) में अभिनेत्री को समन जारी किया था. पढ़ें पूरी खबर.

7- विपक्ष के विरोध के बीच ‘निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक, 2021' को लोकसभा की मंजूरी

Election Laws Amendment Bill 2021 pass : विपक्षी सदस्यों के विरोध और शोर शराबे के बीच लोकसभा ने सोमवार को 'निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक, 2021' को मंजूरी दे दी. पढ़ें पूरी खबर.

8- Omicron को लेकर सरकार पूरी तरह सतर्क, हर स्तर पर तैयारी जारी : मांडविया

राज्यसभा में 'कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमीक्रोन (Omicron) की वजह से उत्पन्न हालात' पर हुई अल्पकालिक चर्चा का जवाब दे रहे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया (Minister Mansukh Mandaviya) ने कहा कि देश में ओमीक्रोन के 161 मामले अब तक सामने आए हैं. जिनमें से 13 फीसदी मामलों में लक्षण अत्यंत मामूली हैं. 80 फीसदी मामलों में कोई लक्षण सामने नहीं आए. 44 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं. पढ़ें पूरी खबर.

9- संसद में जया बच्चन का BJP पर हमला, कहा- मैं श्राप देती हूं आप लोगों के बुरे दिन आएंगे

राज्यसभा में समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन सत्तारूढ़ बीजेपी पर जमकर बरसीं. जया बच्चन ने कहा, 'मुझ पर निजी हमला किया गया. मैं आपको श्राप देती हूं कि आप लोगों के बुरे दिन आएंगे. आप गला ही घोंट दीजिए हम लोगों का, आप लोग चलाइए. क्या कह रहे हैं आप लोग?' जया बच्चन ने विपक्षी दलों के नेताओं से कहा कि आप बीन किसके आगे बजा रहे हैं. पढ़ें पूरी खबर.

10- 'क्या सरकार युवाओं के लिए सैन्य प्रशिक्षण अनिवार्य करेगी', जानें सरकार ने क्या दिया जवाब

क्या भारत में अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण पर विचार किया जा रहा है. इस सवाल पर रक्षा राज्यमंत्री अजय भट्ट ने साफ-साफ जवाब दे दिया है. उन्होंने क्या कहा, जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर.

1- जानिए आधार नंबर से कैसे लिंक होगा आपका वोटर आईडी कार्ड

लोकसभा में आधार कार्ड से वोटर आईडी को जोड़ने वाला चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक पास हो गया है. बैंक अकाउंट नंबर, गैस कनेक्शन, पैन कार्ड नंबर पहले से ही आधार से जुड़े हैं. अब वोटर आईडी कार्ड की बारी है. जानिए वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक करने का प्रोसेस क्या है ? पढ़ें पूरी खबर.

1- बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर 'उलझी दोस्ती', JDU सांसद ने BJP नेताओं को बताया नासमझ

विशेष राज्य के दर्जे को लेकर बीजेपी और जेडीयू में तकरार की बातें सामने आ रही हैं. इस बारे में जदयू सांसद दिनेश चंद्र यादव ने कहा कि अगर नीतीश कुमार गठबंधन तोड़ने पर विचार करते हैं, तो पूरी जदयू उनके साथ खड़ी रहेगी. क्लिक कर देखें पूरा साक्षात्कार.

1- ऑटोपायलट पर चलती कार की फ्रंट सीट पर महिला की डिलिवरी, बच्ची का नाम 'टेस्ला बेबी'

अमेरिका में एक महिला ने कार की अगली सीट पर बच्चे जो जन्म दिया, हैरानी इस बात की है कि उस वक्त कार ऑटोपायलट मोड पर चल रही थी. पूरा मामला जानने के लिए पढ़िये ख़बर.