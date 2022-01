बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने 'सिंधिया' को बताया मुख्यमंत्री! कांग्रेस ने कसा तंज

बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया को मुख्य अतिथि (Kailash called Scindia as Chief Minister instead of chief guest) की बजाय मुख्यमंत्री बोल दिया. हालाकि, भूल सुधारते हुए उन्होंने इसे सही ठहराने की भी कोशिश की कि ऐसा ही हो...

सागर में एक दिन में तीन गुना बढ़ा संक्रमण! परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भी कोरोना पॉजिटिव

बुंदेलखंड मेडिकल स्टाफ के अलावा परिवहन एवं राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भी कोरोना पॉजिटिव (Minister Govind Singh tested corona positive) हो गए हैं.

MP Fuel Price Today: MP में पेट्रोल-डीज़ल के रेट में बदलाव नहीं, आज भोपाल में पेट्रोल का दाम 107.21 रुपये प्रति लीटर

नये साल के पहले हफ्ते में राजधानी भोपाल समेत पूरे एमपी में पेट्रोल डीज़ल के दाम में पिछले कुछ दिनों से कोई खास बदलाव नहीं देखा जा रहा है. आज क्या हैं एमपी में पेट्रोल डीज़ल के दाम (MP Fuel Price Today) यहां पढ़िए अपने शहर का रेट.

Today Gold silver rates in MP: सोने-चांदी के दाम में लगातार दूसरे दिन भी गिरावट, जानें आज का भाव

सोने और चांदी के भाव में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है. आज सोने की कीमत 49,040 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है, वहीं चांदी 63,260 रुपये प्रति किलो है.(Today Gold silver rates in MP)

सीएम शिवराज की मैराथन बैठकेंः अधिकारियों को सुशासन के दिए निर्देश, कांग्रेस की चुटकी- समीक्षा नहीं भ्रष्टाचार रोकने की है जरूरत

नए साल में सीएम शिवराज की मैराथन बैठकों का दौर जारी है. मंगलवार को मुख्यमंत्री आठ विभागों की समीक्षा (cm shivraj review meetings) कर रहे हैं. जहां विभाग के मंत्री और अधिकारियों से शिवराज सिंह ने जानकारी ली और जरूरी निर्देश भी दिए.

महात्मा गांधी को कहा 'देशद्रोही' कथा वाचक तरुण मुरारी बापू के खिलाफ mp में केस दर्ज

महात्मा गांधी को 'देशद्रोही' कहने पर कथा वाचक तरुण मुरारी (tarun morari bapu controversial remarks) बापू पर केस दर्ज किया गया है. नरसिंहपुर के स्टेशन थाने में (controversial remarks on mahatma gandhi) धारा 153 ,504,505 IPC के तहत मामला दर्ज किया है.

MP Cabinet का फैसला. अमरकंटक में लगेगा 660 मेगावाट का पावर प्लांट, फसल उपार्जन योजना को भी मिली मंजूरी

मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट ने मंगलवार को कई महत्वपूर्ण फैसले पर मुहर लगाई. इसमें कृषक फसल उपार्जन योजना लागू करने का प्रस्ताव शामिल है. साथ ही इंदौर, भोपाल और रीवा के मेडिकल कॉलेजों में लीनियर एक्सीलरेटर से कैंसर का इलाज होने को मंजूरी दी गई है. अब तक भोपाल के एम्स को छोड़कर एमपी के किसी भी सरकारी अस्पताल में यह सुविधा नहीं थी.

दूसरों की जिंदगी में रोशनी भर रहे नेत्रहीन राकेश : ब्रेल लिपि में तैयार की आयुर्वेदिक नुस्खों वाली किताब, कैलेंडर

सागर के राकेश चौधरी दूसरों के लिए मिसाल हैं. थोड़ी सी मुसीबत में लोग जहां घबरा जाते हैं, वहीं राकेश खुद नेत्रहीन होते हुए दूसरे दृष्टिबाधित की मदद कर रहे हैं. कोरोना काल में उन्होंने ब्रेल लिपि में आयुर्वेदिक नुस्खों वाली किताब तैयार की. साथ ही नए साल का कैलेंडर, रेलवे की समय सारिणी भी नेत्रहीनों के लिए बनाई.

Corona Third Wave सरकार की तैयारियों में आई तेजी लगभग 24 हजार बेड तैयार, ऑक्सीजन प्लांट्स भी चालू

प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी(mp corona update) है. खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यह मान चुके हैं. ऐसे में संक्रमण का खतरा बढ़ने से पहले स्वास्थ्य विभाग (third wave arrangements of health department)और चिकित्सा शिक्षा विभाग सभी तैयारियां पूरी करने में जुटे हैं.

मास्क लगाने की बात पर भड़के तहसीलदार साहब! डॉक्टर को दे डाली धमकी

ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर महिला डॉक्टर का तहसीलदार से विवाद का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. दरअसल, ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर कोविड की जांच (Covid test at gwalior railway station) को लेकर डॉक्टरों की टीम लगाई गई है. इस दौरान रेलवे स्टेशन की गेट पर ज्योति नाम की महिला डॉक्टर आने जाने वालों की जांच कर रही थी, तभी बिना मास्क लगाए तहसीलदार अपने ड्राइवर के साथ एग्जिट गेट से बाहर निकल रहे थे. जिसपर डॉ. ज्योति ने उन्हें रोका और मास्क ना पहनने को लेकर पूछताछ की. आरोप है कि इस बात पर तहसीलदार साहब भड़क गए.