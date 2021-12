आज की खबरें जिन पर बनी रहेंगी नजरें

1- विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन आज

विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है, आज सत्र का आखिरी दिन है, आज 21 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाए गए हैं. बीते दिन एमपी रिकवरी बिल विधानसभा में पास हुआ था और अनुपूरक बजट पर चर्चा भी हुई थी.

2- एमपी में नाइट कर्फ्यू के बीच मनेगा क्रिसमस-न्यू ईयर, वैक्सीन का डबल डोज अनिवार्य

सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना से सचेत रहने की अपील करते हुए प्रदेश की जनता को संदेश (night curfew imposed in madhya pradesh) भी दिया. इसके साथ ही प्रदेश में रात ( night curfew will remain from 11-pm-to-5-am) बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू (night curfew will remain in mp) लगाने का एलान भी किया है.

कल की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

1- Corona Case in MP: 24 घंटे में 19 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, ओमीक्रोन का बना भय

24 घंटे में बुधवार को 19 कोरोना पॉजिटिव मरीज (corona case in mp) मिले हैं. आज 9-9 मरीज इंदौर और भोपाल में मिले है. वहीं उज्जैन में एक कोरोना संक्रमित की पुष्टि हुई है. वर्तमान में प्रदेश की पॉजिटिविटी दर 0.03% हो गई है. पढ़ें पूरी खबर.

2 - एमपी में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल, ताली और थाली बजाकर किया सरकार का विरोध

इंदौर। प्रदेश भर में नीट काउंसलिंग की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टरों द्वारा प्रदर्शन और हड़ताल की जा रही है. इंदौर में भी तीन दिनों से लगातार डॉक्टर विरोध प्रदर्शन करते हुए हड़ताल पर बैठे हुए हैं (third day of junior doctors strike in indore). इसी दौरान जेडीए ने सरकार के खिलाफ ताली और थाली बजाकर सरकार प्रदर्शन किया. पढ़ें पूरी खबर.

3 - इंटरनेशनल क्रिकेटर रिज़वान का दर्द: 2 साल 3 IAS और 8 आवदेन, फिर भी नही मिली व्हील चेयर

छतरपुर के रिज़वान क्रिकेट के ऐसे खिलाड़ी हैं जो व्हीलचेयर पर बैठकर चौके छक्के लगाते हैं. दुनिया में देश को रिप्रजेंट करते हैं. भारत के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं. लेकिन एक अदद व्हीलचेयर के लिए पिछले 2 साल से अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काटकर थक चुके हैं. 29 साल के रिज़वान दिव्यांग हैं, उन्हें बस एक स्पोर्ट्स व्हीलचेयर चाहिए जिसके लिए 2 साल में 8 बार आवदेन के बावजूद सिर्फ आश्वासन ही हाथ लगा. पढ़ें पूरी खबर.

4- व्यापमं घोटाले का भंडाफोड करने वाले RTI activist आशीष चतुर्वेदी को जान से मारने की धमकी, किडनैपिंग की भी हुई कोशिश

RTI activist और मध्य प्रदेश में व्यापमं घोटाले का भंडाफोड़ करने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट आशीष चतुर्वेदी (rti activist ashish chaturvedi)को कुछ बदमाशों ने (Kidnaping in gwalior)किडनेप (threatening to kill rti activist) करने की कोशिश की गई. पढ़ें पूरी खबर.

5 - लुधियाना कोर्ट में ब्लास्ट : सीएम चन्नी ने जताई फिदायीन हमले की आशंका, गृह मंत्रालय ने मांगी रिपोर्ट

लुधियाना कोर्ट में धमाका हुआ. इस हादसे में एक की मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि अदालत परिसर की दूसरी मंजिल पर बने शौचालय में विस्फोट हुआ. उस समय जिला अदालत की कार्यवाही चल रही थी. वहीं, एनआईए और एनएसजी की टीम घटनास्थल के लिए रवाना हो गई. पढ़ें पूरी खबर.

6 - सहारा इंडिया के चेयरमैन सुब्रत रॉय और उनकी पत्नी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

गुना जिला न्यायालय ने धोखाधड़ी के मामले में सहारा इंडिया के चेयरमैन सुब्रत रॉय (Subrata Roy) और उनकी पत्नी समेत 5 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. पढ़ें पूरी खबर.

7 - सुष्मिता सेन का बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप, पोस्ट शेयर कर बोलीं- रिश्ता काफी पुराना हो गया था

46 साल की उम्र में कुंवारी बैठीं सुष्मिता सेन की बॉयफ्रेंड रोहमन शॉल संग ब्रेकअप की खबरें सामने आ रही थीं. अब एक्ट्रेस ने बृहस्पतिवार को सोशल मीडिया पर आकर इस खबर की पुष्टि कर दी है. रोहमन ने सुष्मिता के घर से अपना बोरिया-बिस्तर भी समेट लिया है. पढ़ें पूरी खबर.

8 - भारत ने लगातार दूसरे दिन 'प्रलय' मिसाइल का सफल परीक्षण किया

भारत ने बृहस्पतिवार को लगातार दूसरे दिन ओडिशा तट के पास सतह से सतह पर मार करने में सक्षम स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल 'प्रलय' का सफल परीक्षण किया. भारत ने बुधवार को बैलिस्टिक मिसाइल 'प्रलय' का पहला सफल परीक्षण किया था. पढ़ें पूरी खबर.

MUST READ :

SPECIAL :

1 - Year Ender 2021: IPO का बाजार रहा गुलजार, इन कंपनियों के आईपीओ से निवेशक मालामाल

साल 2021 में आईपीओ की भरमार रही, निवेशकों ने भी आईपीओ पर भरोसा जताया. जिसकी बदौलत कई आईपीओ को शानदार रिस्पॉन्स मिला और कई कंपनियों की शेयर बाजार में शानदार लिस्टिंग हुई. अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ भी इसी साल आया, लेकिन वो ऊंची दुकान और फीका पकवान साबित हुआ. 2021 में कितने आईपीओ आए और कौन-कौन से आईपीओ ने निवेशकों को कितना फायदा पहुंचाया. जानने के लिए पढ़िये.

2 - दिल्ली के जेलों में कैदियों के पास कैसा पहुंचता है फोन, यहां जानें

दिल्ली के जेलों में बैठकर बड़े-बड़े गैंगस्टर आपराधिक वारदातों को अंजाम देते आए हैं. इसके लिए वह जेल के अंदर फोन का इस्तेमाल (inmates using phone inside delhi jails) करते हैं. आज हम आपको बता रहे हैं कि दिल्ली के जेलों में मोबाइल फोन कैसे पहुंचते हैं. पढ़ें पूरी खबर.

3 - अगर आपके पास भी है 2000 रुपये का नोट तो संभल जाइये, हो सकता है बड़ा धोखा

दिल्ली के बाजार में 2000 रुपये के जाली नोट बरामद किए गए हैं. जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार करीब दो करोड़ से ज्यादा के जाली नोट बाजार में हैं. (Fake notes circulating in Delhi market) रहे हैं. यह खुलासा स्पेशल सेल द्वारा पकड़े गए जाली नोटों के दो तस्करों ने (delhi police special cell arrested smuggler of counterfeit notes) किया है. पढ़ें पूरी खबर.

VIDEO :

1 - सफारी कर रहे टूरिस्ट को गैंडे ने दौड़ाया, देखें वीडियो

असम के बक्सा जिले में मानस नेशनल पार्क से एक वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में एक गैंडा पर्यटकों का पीछा करते हुए दिखाई दे रहा है. इसमें गैंडे को 'गुस्से' में देखा जा सकता है. दरअसल ये गैंडा जंगल में इंसानों की आवाजाही से काफी गुस्से में दिखाई दे रहा है. जिसके कारण वह एक टूरिस्ट वैन पर हमला करते हुए देखा जा सकता है. आप भी देखें यह वीडियो.