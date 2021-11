आज की खबरें जिन पर बनी रहेंगी नजरें

1- ग्वालियर में आज से RSS का Ghosh Shivir, 4 दिन के प्रांतीय शिविर में मोहन भागवत, सिंधिया, शिवराज,तोमर होंगे शामिल

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का घोष शिविर(rss ghosh shivir gwalior ) इस बार ग्वालियर में हो रहा है. कार्यक्रम में सर संघचालक मोहन भागवत सहित सीएम शिवराज, ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कई नेता मौजूद (rss mohan bhagwat shivraj scindia) रहेंगे. पढे़ं पूरी खबर.

2. भारत न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट मैच आज से

भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में किये गये उस प्रदर्शन से प्रेरणा लेकर न्यूजीलैंड को कड़ा सबक सिखाने की कोशिश करेगी जिसने इस साल के शुरू में उसकी विश्व टेस्ट चैंपियन बनने की उम्मीदों पर पानी फेरा था. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

3.संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति पर कांग्रेस की बैठक

कांग्रेस संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति बनाने पर जुट गई है. इसकी लेकर गुरुवार को कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की बैठक होगी. संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू होने वाला है. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर.

कल की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

1. Cabinet Briefing : संसद के शीतकालीन सत्र में रद्द होंगे तीनों कृषि कानून, कैबिनेट ने लगाई मुहर

कृषि कानूनों की वापसी (Farm Laws Withdrawal) पर मोदी कैबिनेट की औपचारिक मुहर लग गई है. नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को चार महीने के लिए बढ़ाने का फैसला लिया गया है. उन्होंने कहा कि बैठक में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. विस्तार से पढ़ें पूरी खबर.

2. MP में एक और VYAPAM की दस्तक, अब PGDM कोर्स में सामने आया फर्जीवाड़ा, सरकार को लगाया करोड़ों का चूना

मध्य प्रदेश के शिक्षा जगत में व्यापमं VYAPAM जैसा ही एक और नया फर्जीवाड़ा सामने आ गया है. मामला पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट यानी (PGDM) कोर्स से जुड़ा है, जिसमें फीस नियामक कमेटी के तत्कालीन अधिकारियों ने काॅलेज संचालकों से सांठगांठ कर सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगा दिया. पढ़ें पूरी खबर.

3. Hard Hindutva Of Congress: राम के सहारे सत्ता तक पहुंचेगी कांग्रेस! BJP को मात देने का नया फॉर्मूला

एमपी में चुनावी चौसर बिछने लगी है. बीजेपी फिर से आदिवासियों के वोट बैंक को हासिल करने की कोशिश कर रही है, तो कांग्रेस हिंदुत्व की शरण में (Hard Hindutva Of Congress)जाती दिख रही है. दिग्विजय सिंह रामधुन (ram in mp politics) पर सियासी घमासान मचाए हुए हैं, तो कमलनाथ शिव भक्ति से राजनीतिक ताकत हासिल करने (politics in the name of lord ram)की कोशिश कर रहे हैं. पढ़ें पूरी खबर.

4. बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कंगना रनौत के बयान का किया समर्थन

मालेगांव बम ब्लास्ट (Malegaon Bomb Blast) की आरोपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर (MP Pragya Singh Thakur) ने अभिनेत्री कंगना रनौत (Actress kangana ranaut) के आजादी वाले बयान का समर्थन किया है. सांसद ने कहा कि अभिनेत्री ने कुछ भी गलत नहीं कहा है.क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर.

5. MP News: 376 दिनों से जारी है एक शख्स का धरना! रोजाना बोर्ड पर लिखता पुलिस प्रताड़ना का दिन, जानें पूरी कहानी

पुलिस तो अपराध को लेकर मामले दर्ज करती है, लेकिन अगर हम आपसे कहे कि इंदौर में एक शख्स पुलिस की ज्यादती के दिन रोजाना बोर्ड पर लिखता है, वो भी तिरंगे के सामने बैठकर... पढ़कर चौंक तो आप भी जाएंगे, लेकिन एमपी ऐसा ही है, अजब और गजब.... थाने के सामने एक शख्स 1 साल से भी ज्यादा समय से धरने (Dharna) पर बैठा है. इसका आरोप है कि पुलिस (Indore Police) की प्रताड़ना के कारण आज ये बेघर है. पढ़ें पूरी खबर.

6. MBBS Course में OBC को 14 प्रतिशत से ज्यादा Reservation पर रोक, High Court से सरकार को झटका

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने MBBS Course में OBC को 14 प्रतिशत से ज्यादा Reservation पर रोक लगा दी है. एक छात्र की याचिका पर कोर्ट ने (mbbs course obc reservation high court )सरकार को ये निर्देश दिए हैं. पढ़ें पूरी खबर.

7. डेढ़ लाख छात्र करेंगे Free Online Study, कमलनाथ-नकुलनाथ देंगे तोहफा, 75 करोड़ रुपए करेंगे खर्च

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ की तरफ से छिंदवाड़ा जिले (Chhindwara News) के बच्चों को सौगात दी जा रही है. 75 करोड़ खर्च कर करीब डेढ़ लाख छात्रों को ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म (Online Education Platform) की आईडी-पासवर्ड निशुल्क दी जाएगी (Free Online Study). पढ़ें पूरी खबर.

8. अखिलेश यादव का बड़ा एलान- सरकार बनी तो किसान आंदोलन के शहीदों के परिवार को देंगे 25 लाख की सहायता

किसान आंदोलन को लेकर अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने बड़ी घोषणा की है. सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि सत्ता में आने पर किसान आंदोलन के शहीदों के परिवार को 25 लाख रुपये देंगे. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर..

9. Atrangi Re Trailer रिलीज : दिखा अक्षय, सारा और धनुष का अलग अंदाज

अक्षय कुमार, सारा अली खान और धनुष की फिल्म 'अतरंगी रे (Atrangi Re Trailer)' का ट्रेलर रिलीज हो गया है. ट्रेलर में सारा अली खान (Sara Ali Khan) का चुलबुला अंदाज, अक्षय कुमार (Akshay Kumar) का खिलाड़ीपन और धनुष (Dhanush) का दिल छू लेने वाला अंदाज है. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर..

MUST READ :

SPECIAL

1. भारत सरकार बिटकॉइन और दूसरी क्रिप्टोकरेंसी पर क्यों प्रतिबंध लगाना चाहती है ?

अगर सरकार के नए क्रिप्टोकरेंसी रेगुलेशन बिल को संसद की मंजूरी मिल जाती है तो बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी की खरीद-बिक्री भारत में गैरकानूनी हो जाएगी. सरकार के इस प्रस्ताव के बाद क्रिप्टोकरेंसी औंधे मुंह गिर रही है. क्लिक कर पढ़ें रिपोर्ट.

बिटकॉइन

2. क्रिप्टोकरेंसी क्वीन रुजा इग्नातोवा, जिसने वनकॉइन के नाम पर 12 बिलियन डॉलर का चूना लगाया था

क्रिप्टोकरेंसी के नाम पर दुनिया की सबसे बड़ी ठगी की कहानी ज्यादा पुरानी नहीं है. करीब 5 साल पहले cryptocurrency queen के नाम से मशहूर रुजा इग्नातोवा (Ruja Ignatova) ने दुनिया भर के निवेशकों से 12 बिलियन डॉलर ठग लिए थे.क्लिक कर पढ़ें रिपोर्ट.

क्रिप्टोकरेंसी क्वीन रुजा इग्नातोवा

3. Data Protection Bill: संसद में बवाल मचने से पहले इस बिल में आपकी प्राइवेसी से जुड़ा पेंच जान लीजिए

संयुक्त संसदीय समिति यानि Joint Parliamentary Committee (JPC) ने व्यक्तिगत डेटा संरक्षण बिल (Personal Data Protection Bill) के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है. लेकिन इस बिल को लेकर विपक्षी सांसदों ने आपत्ति दर्ज कराई है. ये बिल संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है. सवाल है कि क्या अब आपका डेटा सरकार की पहुंच में हो जाएगा ? इस बिल को लेकर क्यों उठ रहे हैं सवाल ? क्या हैं इस बिल में प्रावधान ? जानने के लिए पढ़िये पूरी ख़बर

VIDEO

1.शहीद बिलाल मागरे का शौर्य चक्र लेते समय भावुक हुई मां, रक्षा मंत्री ने दी सांत्वना

जम्मू-कश्मीर पुलिस के विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ) बिलाल अहमद मागरे (JK SPO Bilal Ahmad Magray) को उनके अदम्य शौर्य और साहस के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया. बिलाल मागरे को शौर्य चक्र (Shaurya Chakra to JK SPO Bilal Ahmad) मरणोपरांत दिया गया. बुधवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रक्षा अलंकरण समारोह (Defence Investiture Ceremony) में शहीद मागरे की मां को शौर्य चक्र (Martyr Magray Mother Shaurya Chakra) प्रदान किया. शहीद सपूत की शौर्यगाथा सुनने के बाद बिलाल अहमद मागरे की मां खुद को संभाल नहीं पाईं, और फफक-फफक रो पड़ीं. शौर्य चक्र सम्मान दिए जाने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को बिलाल अहमद मागरे की मां को सात्वंना देते देखा गया. क्लिक कर देखें वीडियो.