कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के लिए ग्वालियर चंबल-अंचल में सिंधिया को टारगेट कर रही है. सिधिंया को टक्कर देने के लिए उनके कट्टर विरोधी दिग्विजय सिंह और डॉ गोविंद सिंह को मैदान में उतारा गया है. अंचल के दोनों कांग्रेसी नेता अपने समर्थकों के साथ मिलकर सिंधिया और उनके समर्थक को घेरने की तैयारी में हैं. (mp mission 2023) (congress targeted scindia)

MP Mission 2023: कांग्रेस के टारगेट पर रहेंगे सिंधिया, बदला लेने के लिए पार्टी ने ऐसी बनाई रणनीति

चंबल के बीहड़ों में 70 हजार का इनामी डकैत गुड्डा गुर्जर की दहशत पूरे इलाके में फैलती जा रही है. इस गैंग के प्रमुख सदस्य डकैत कल्ली गुर्जर ने जिस परिवार पर उसकी नाबालिग लड़की की शादी उसके साथ करने का दबाव बनाया है, वह परिवार बेहद दहशत में जी रहा है. इस परिवार को पुलिस सुरक्षा की सख्त जरूरत है, लेकिन पुलिस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है. पूरे इलाके में इस गैंग की गोलियां और धमकियां गूंज रही हैं. (Dacoit Kalli Gurjar threat of marriage) (Girl's family in panic due to dacoit Kalli Gurjar) (Panic of dacoit Gudda Gurjar in whole area)

17 साल की लड़की पर आया डकैत कल्ली गुर्जर दिल, भगा ले जाने के ड़र से परिजन रातभर दे रहे पहरा

एक निजी कंपनी के कर्मचारियों ने कैश डिपोजिट मशीन का मेंटेंनेंस करने के नाम पर बैंक को 41 लाख का चूना लगा दिया. मामले का खुलासा तब हुआ सागर ईओडब्ल्यू ने मामले की जांच की.

मेंटेनेंस कंपनी के इंजीनियर और बैंक कर्मियों ने SBI को लगाया 41 लाख का चूना, कैश डिपॉजिट मशीन से छेड़छाड़ कर रिश्तेदारों के खातों में ट्रांसफर की मोटी रकम

छिंदवाड़ा में पूर्व मंत्री नानाभाऊ मोहोड़ पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया है.मोहोड़ ने मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तुषार ताल्हान से अभद्रता करते हुए उन्हें अपशब्द भी कहे थे. (doctor Demand for action against Nanabhau Mohod)

पूर्व मंत्री नानाभाऊ मोहोड़ पर कार्रवाई की मांग, मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन ने काली पट्टी बांधकर जताया विरोध

सतना। मारपीट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में शेयर करने का ट्रेंड बनता जा रहा है. ऐसा ही एक वीडियो सतना जिले के रामपुर बघेलान थाना क्षेत्र के गुजरा गांव से सामने आया है. यहां विवेक केवट नाम के युवक को खेत में ले जाकर महेंद्र केवट और उसके दो अन्य साथियों ने लात, घूंसे, लाठी, डंडे से जमकर मारपीट की और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया. वीडियो वायरल होते ही रामपुर बघेलान पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया. डीएसपी ख्याति मिश्रा के मुताबिक " मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा हुआ है. फरियादी ने मारपीट की शिकायत रामपुर थाने में दर्ज कराई है. आरोपियों के खिलाफ धारा 342, 294, 323, 506, 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है. दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. एक अन्य फरार आरोपी की तलाश जारी है". (Satna assault viral Video)

सतना: युवक के साथ 3 दबंगों ने की मारपीट, 2 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस को पुरानी रंजिश की आशंका

मध्यप्रदेश में आने वाले दिनों में मौसम से बदलाव होने के आसार हैं. मौसम विभाग का कहना है कि ग्वालियर-चंबल में बारिश के साथ तेज आंधी के साथ बारिश होने की आशंका है. (Today Weather Forecast)

Weather Prediction: 2 मई से बदल सकता है मौसम का मिजाज ग्वालियर चंबल संभाग से होगी शरूआत

कमलनाथ ने कहा कि लाउडस्पीकर एक निजी मामला है इसको मुद्दा बनाना ठीक नहीं है. लाउडस्पीकर से लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं.

लाउडस्पीकर विवाद में कूदे कमलनाथ कहा यह निजी मामला, इसे मुद्दा बनाना ठीक नहीं, दुरुपयोग होने पर हो कार्रवाई

मिशन 2023 में जुटी मध्यप्रदेश कांग्रेस ने दलित और पिछड़ा वर्ग संगठनों को साथ लेने की मुहिम छेड़ दी है. इसी के तहत शनिवार को दलित-पिछड़ा वर्ग संगठनों का सम्मेलन आयोजित किया. इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीएम शिवराज पर जमकर हमले किए. कमलनाथ ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो किसानों का कर्जा फिर से माफ किया जाएगा. कमलनाथ ने कहा कि सीएम शिवराज का पूरा फोकस पुलिस ,पैसा और प्रशासन पर है. (Congress's focus on dalit-backward class) (Congress will waive loans of farmers again)

MP MISION 2023 : दलित-पिछड़ा वर्ग पर कांग्रेस का फोकस, पूर्व सीएम बोले- सत्ता में आए तो किसानों का कर्जा फिर माफ करेंगे

Khargone Violence: खरगोन हिंसा के बाद पुलिस एक्शन में है. इसी क्रम में पुलिस ने अवैध हथियार की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है. इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. 17 अवैध हथियार भी जब्त किए हैं. (Khargone Police Action after violence arrested Seven accused )

खरगोन पुलिस को मिली बड़ी सफलता: पिस्टल बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, 7 आरोपियों सहित 17 अवैध हथियार जब्त

रेल में सफर कर रही एक युवती के साथ अज्ञात सख्स ने पहले बदसलूकी की और जब युवती ने उसका विरोध किया तो अज्ञात व्यक्ति ने उसे चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया. इस घटना में महिला गंभीर रूप से घायल हुई है, जिसका इलाज जिला अस्पताल में जारी है. (Girl molested in moving train)

चलती ट्रेन में युवती से छेड़छाड़, विरोध करने पर ट्रेन से फेंक दिया बाहर, इलाज जारी