IAS नियाज खान का सवाल 'मैं मुस्लिम हूं, इसलिए क्या बोलने का भी अधिकार नहीं', ETV BHARAT से फोन पर की खास बातचीत

भोपाल। 'द कश्मीर फाइल्स फिल्म' को लेकर किए अपने ट्वीट से विवादों में आए (IAS) अधिकारी नियाज खान ने ईटीवी भारत से बातचीत की है. उन्होंने सरकार से पूछते हुए कहा कि "क्या मैं मुस्लिम हूं इसलिए मुझे कुछ बोलने का भी अधिकार नहीं है".

द कश्मीर फाइल देखने के बाद मप्र के विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम बोले- गोधरा कांड पर भी फिल्म बनना चाहिए

मध्यप्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम मंगलवार को द कश्मीर फाइल फिल्म देखने के लिए मल्टीप्लेक्स पहुंचे. फिल्म देखने के बाद उन्होंने कहा कि गोधरा कांड पर भी फिल्म बननी चाहिए. विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि ट्रेनों में किस तरह कत्लेआम हुआ था, इसे लोगों को दिखाना चाहिए. MP (Assembly Speaker the Kashmir files) (film should be made on Godhra kand)

EWS reservation : ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ सिर्फ सामान्य वर्ग को क्यों, हाई कोर्ट ने नोटिस किया जारी

जबलपुर हाई कोर्ट में ईडब्ल्यूएस आरक्षण (EWS reservation) का लाभ सिर्फ सामान्य वर्ग को दिये जाने के खिलाफ याचिका दायर की गई. हाई कोर्ट की युगलपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई 1 अप्रैल को निर्धारित की है. (EWS reservation issue in High court) ( Why benefit of EWS reservation only general)

रंगों की विरासत 'गेर': दो साल बाद फिर रंगारंग हुआ इंदौर, राजवाड़ा पर उमड़ा जनसैलाब

इंदौर। रंग पंचमी के अवसर पर निकाली जाने वाली पारंपरिक गेर, कोरोना के दो साल बाद आज फिर निकाली गई, इस अनूठे आयोजन में राजवाड़ा पर हजारों लोग रंग-गुलाल उड़ाते हुए शामिल हुए. इस आयोजन में 21 से ज्यादा मिसाइलों से रंग-गुलाल उड़ाया गया, इसके अलावा मथुरा इंदौर के कलाकारों ने गेर में लठमार होली का प्रदर्शन भी किया.

होली खेलते हुए विधायक रामबाई का झलका दर्द, फाग में गाया....मोहे पिया मिलन की आस

दमोह। पथरिया विधानसभा की बसपा विधायक रामबाई सिंह रंग पंचमी पर आयोजित होली मिलन समारोह में शामिल हुई. विधायक रामबाई ने होली मिलन समारोह में अपने पति को याद करते हुए फाग गाया. अपने दर्द का इजहार करते हुए अपने पिया के लिए उन्होंने एक फाग गीत गाया.

IIM इंदौर का IIT इंदौर के साथ MOU, मास्टर डिग्री प्रोग्राम से ऐसे होगी बिजनेस में ग्रोथ

आईआईएम इंदौर ने पहला मास्टर डिग्री प्रोग्राम शुरू करने के लिए आईआईटी इंदौर के साथ एमओयू किया है. यह डेटा साइंस एंड मैनेजमेंट में दो वर्षीय मास्टर ऑफ साइंस एक ऑनलाइन सिलेबस है, जो 15 घंटे के लाइव सत्र और कुल 900 घंटे शिक्षण की पेशकश करता है. (MOU between IIM Indore and IIT Indore)

कटनी में अनुकंपा नियुक्ति पत्र के बदले क्लर्क मांग रहा था एक लाख, लोकायुक्त ने धर दबोचा

कटनी में शिक्षा विभाग में तैनात एक लिपिक को लोकायुक्त ने 55 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगेहाथ धर दबोचा. क्लर्क का नाम अजय खरे है. वह अनुकंपा नियुक्ति के एक मामले में एक लाख की रिश्वत मांग रहा था. (Lokayukt raid at Katni)

गौशाला की 1200 बीघा जमीन पर दबंगों का कब्जा, 8 हजार गोवंश मौजूद,साधु-संतों को डरा धमका कर कब्जाई जमीन

मध्यप्रदेश में मंदिरों और गौशालाओं की जमीन पर कब्जा करने का सिलसिला नहीं थम रहा है. ऐसा ही एक मामला ग्वालियर जिले में सामने आया है. रानी घाटी पर मौजूद वृंदावन गौशाला की 1200 बीघा जमीन पर गांव के दबंग लोगों ने कब्जा कर लिया है. (Illegal possession land of Gaushala)

अब... प्रधानमंत्री आवास पर चलेगा बुलडोजर! सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का किया उल्लंघन, जानें क्या है पूरा मामला

रीवा की फरहदी ग्राम पंचायत में एक सरकारी तालाब में पीएम आवास बना दिए जाने का मामला सामने आया था. मामला सामने आने के बाद इसकी जांच कराई गई. जांच में शिकायत सही पाए जाने के बाद लगभग पूरा बन चुके इस आवास के निर्माण पर रोक लगा दी गई. सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का भी उल्लंघन किए जाने का मामला था. जिसके बाद अब इस पीएम आवास को अब बुलडोजर चलाकर जमींदोज किया जाएगा.

रायसेन में खूनी मामला: पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे सीएम शिवराज, बोले- घटना दुखद, दोषियों को नहीं बख्शेंगे

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) मंगलवार को रायसेन की सिलवानी तहसील के खमरिया गांव पहुंचे, उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की. इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह घटना दुखद है. सीएम ने गांव वालों और पीड़ितों को भरोसा दिलाया कि अपराधियों को नहीं छोड़ा जाएगा. सीएम ने दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की बात भी कही. लोगों को ढ़ाढ़स देते हुए सीएम ने कहा कि अब डरने की कोई बात नहीं है, स्थानीय प्रशासन और शासन आपके साथ है.