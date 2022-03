रीवा। 90 के दशक में कश्मीर में कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं के नरसंहार और पलायन की पीड़ादायक कहानी को दर्शाती फिल्म द कश्मीर फाइल्स देखने मध्यप्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम रीवा के समदड़िया मल्टीप्लेक्स पहुंचे. फिल्म देखकर लौटे विधानसभा अध्यक्ष ने निर्देशक विवेक अग्निहोत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया. उन्होंने कहा है कि हर व्यक्ति को इस फिल्म को देखना चाहिए. इस दौरान पत्रकार ने जब गोधरा कांड को लेकर सवाल पूछा तो विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा कि गोधरा कांड पर भी फिल्म बनना चाहिए. यह बताना चाहिए कि किस तरह ट्रेनों में कत्लेआम किया गया था. लोगों को यह जरूर दिखाना चाहिए.

कोटा में लगी धारा 144 पर बोले विधानसभा अध्यक्ष

राजस्थान के कोटा में द कश्मीर फाइल के रिलीज को लेकर लागू की गई धारा 144 को लेकर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मति मारी गई है. कांग्रेस हमेशा एक पक्ष के तुष्टिकरण के आधार पर वोट लेने का काम करती है. राम मंदिर बनते वक्त क्या कांग्रेस ने समर्थन किया, कश्मीर से धारा 370 हट रही थी तो क्या समर्थन किया. हर जगह उन्हें केवल एक ही चीज दिखाई देती कि किस तरह से हम इनका विरोध कर दें तो उस एक पक्ष का वोट इन्हें मिल जाए.

पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के बयान पर किया पलटवार

कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा द्वारा हाल ही में भाजपा द्वारा द कश्मीर फाइल के जरिये भ्रम फैलाने वाले बयान पर विधानसभा अध्यक्ष ने पलटवार किया है. विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा कि यह फ़िल्म भाजपा ने नहीं, फ़िल्म मेकर ने बनाई है. जो वास्तविकता है उसे फ़िल्म बनाने वालों ने दिखाया है. भारतीय जनता पार्टी के लोग राष्ट्र्वादी की कल्पना करने वाले लोग हैं. राष्ट्रवाद में विश्वास करने वाले लोग हैं.

