Accident in Sehore: इंदौर भोपाल हाईवे पर दर्दनाक हादसा, कुबेरेश्वर धाम दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं की कार खड़े ट्राले में घुसी, 3 की मौत, करीब 6 घायल

मध्य प्रदेश के सीहोर में शुक्रवार की दोपहर भीषण सड़क हादसे में कार सवार तीन श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई और करीब छह लोग घायल हो गए. घायलों को हास्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है. श्रद्धालुओं की कार सड़क किनारे खड़े ट्राले में जा घुसी, जिस कारण यह हादसा हुआ.

Dhar MP News : महिला ने तीन बच्चों को जहर पिलाकर खुद भी पीया, दो मासूम बच्चों की मौत, महिला व तीसरी बच्ची गंभीर

धार जिले के एक गांव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. पति-पत्नी के झगड़े ने दो मासूम बच्चों की जान ले ली. घरेलू कलह को लेकर महिला ने चूहामार दवा खुद और अपने बच्चों को पिला दी. इससे दो बच्चों ने दम तोड़ दिया. महिला और उसकी तीसरी बच्ची का इलाज रतलाम के जिला चिकित्सालय में चल रहा है. (Woman dreadful step in domestic dispute) (Woman give poison to her three children) (Death of two innocent children) (Woman and third child serious)

Actor Rajpal yadav Notice : एक्टर बनाने के नाम पर की धोखाधड़ी, इंदौर पुलिस ने 15 दिन में थाने आकर जवाब देने को कहा

इंदौर की तुकोगंज पुलिस ने फिल्म एक्टर राजपाल यादव को नोटिस भेजकर 15 दिन में उपस्थित होकर जवाब मांगा है. एक कारोबारी ने आरोप लगाया है कि उसने अपने बेटे को फिल्म लाइन में उतारने के लिए राजपाल यादव को लाखों रुपये दिए थे, लेकिन उसके बाद से राजपाल यादव ने बेटे को फिल्म लाइन में काम नहीं दिया और न ही रुपए लौटाए. (Indore Police notice to actor Rajpal Yadav) (Respond at police station in 15 days) (Trader complained Rajpal Yadav)

MP Panchayat Election: पूर्व मंत्री एदल सिंह कंसाना के पुत्र का वीडियो वायरल, फर्जी वोटिंग कराने का आरोप

मुरैना। पूर्व मंत्री ऐदल सिंह कंसाना(Edal Singh Kansana) के पुत्र बंकू का एक वीडियो तेजी से वायरल (video viral) हो रहा है. पूर्व मंत्री का बेटा दूसरे चरण के मतदान के दौरान मुरैना के सराय छोला मतदान केंद्र (polling booth) पर पहुंचा था. वीडियो में मतदाताओं से बातचीत करने की आवाज आ रही है. इसी वीडियो पर दूसरे प्रत्याशी ने कंसाना के बेटे पर फर्जी वोट (fake vote) डालने का आरोप लगाया.

Jitu Patwari on Maharashtra Politics: देश के गृह मंत्री से मिलकर सत्ताएं बदली जाती है, केंद्रीय मंत्री खरीद फरोख्त में हिस्सेदार बनते हैं

खंडवा पहुंचे पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने महाराष्ट्र की राजनीति का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला किया. जीतू पटवारी ने कहा कि अगर विधयकों की खरीदी बिक्री की मंडी लगी और उसमें जनता ने बिना किसी विरोध के आत्मसात कर लिया, तो वोट की इज्जत कौन करेगा.

Mayor Election Gwalior : ग्वालियर महापौर चुनाव में BJP और Congress की राह में रोड़ा बनी AAP

ग्वालियर महापौर का चुनाव रोचक मोड़ पर पहुंच गया है. इस बार यहां से बीजेपी व कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से चुनाव मैदान में है. आम आदमी पार्टी ने बीजेपी व कांग्रेस के समीकरण गड़बड़ा दिए हैं. चुनाव अब त्रिकोणीय संघर्ष में तब्दील होता जा रहा है. (AAP between BJP and Congress) (Gwalior mayor election interesting Path) (Gwalior mayor is triangular)

MP Nikay Chunav 2022: छिंदवाड़ा में सीएम शिवराज के प्लेन में आई तकनीकी खराबी , सड़क मार्ग से जबलपुर रवाना हुए

छिंदवाड़ा। नगरीय निकाय चुनाव (MP Nikay Chunav 2022) के लिए बीजेपी और कांग्रेस के नेता जोरों शोरों से प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं. सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शुक्रवार को छिंदवाड़ा पहुंचे. यहां से उन्हें जबलपुर जाना था, लेकिन सीएम शिवराज का प्लेन इमलीखेड़ा हवाई पट्टी पर ही खराब हो गया. प्लेन में कुछ तकनीकी खराबी आ गई. इससे पहले उन्होंने छिंदवाड़ा में करीब 2 घंटे रोड शो किया.

Lord Jagannath Rath Yatra 2022: विदिशा में भी निकाली गई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, श्रद्धालुओं का लगा तांता

विदिशा। ओडिशा के पुरी में आज से भगवान जगन्‍नाथ की रथ यात्रा का शुभारंभ हो गया है (Lord Jagannath Rath Yatra 2022). इसी को लेकर देशभऱ में कई जगह जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा निकाली जा रही है. हालांकि, पिछले 2 साल से भगवान जगन्‍नाथ की यात्रा निकाली तो जा रही थी, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से उतने धूमधाम से रथ यात्रा का उत्‍सव नहीं मनाया जा रहा था. इस साल जगन्‍नाथ यात्रा पूरे जोर-शोर से और पारंपर‍िक तौर-तरीकों से निकाली जा रही है.

Heavy rain in MP: धसान नदी में बाढ़ बकरियों के साथ 14 घंटे तक टापू पर फंसे रहे चरवाहे, रेस्क्यू कर बाहर निकाला, बैतूल में यात्री बस नदी में फंसी

सागर/ बैतूल। झमाझम बारिश और बांधों के गेट खोले जाने से नदी-नालों का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है. सागर जिले की धसान नदी का जल स्तर अचानक बढ़ने से बकरियों सहित 3 चरवाहे नदी के बीच टापू पर फंस गए. लगभग 14 घंटे तक फंसे रहे इन चरवाहों को सुबह रेसक्यू कर बाहर निकाला गया. पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने बकरियों का भी रेस्क्यू किया. बैतूल जिले के सारणी स्थित सतपुड़ा डैम के लबालब होने से उसके 7 गेट गुरूवार को खोलने पड़े थे.

Bhopal TI Transfer: राजधानी के 9 थाना प्रभारी बदले गए, नगरीय चुनाव के बीच बड़ा बदलाव

भोपाल में कमिश्नर प्रणाली सिस्टम में बड़ा बदलाव करते हुए नौ थाना प्रभारियों का तबादला किया गया है. कई टीआई के लंबे समय से एक ही थाने में पदस्थ होने के कारण ट्रांसफर का आदेश जारी किया गया है. हालांकि स्थानांतरण शहर में ही एक थाने से दूसरे थाने में किए गए हैं.