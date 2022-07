.

Lord Jagannath Rath Yatra 2022: विदिशा में भी निकाली गई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, श्रद्धालुओं का लगा तांता Published on: 31 minutes ago

विदिशा। ओडिशा के पुरी में आज से भगवान जगन्‍नाथ की रथ यात्रा का शुभारंभ हो गया है (Lord Jagannath Rath Yatra 2022). इसी को लेकर देशभऱ में कई जगह जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा निकाली जा रही है. हालांकि, पिछले 2 साल से भगवान जगन्‍नाथ की यात्रा निकाली तो जा रही थी, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से उतने धूमधाम से रथ यात्रा का उत्‍सव नहीं मनाया जा रहा था. इस साल जगन्‍नाथ यात्रा पूरे जोर-शोर से और पारंपर‍िक तौर-तरीकों से निकाली जा रही है. वहीं विदिशा के जगदीशपुरी मानोरा में आस्था का बड़ा मेला लगा. मंदिर के गर्भगृह से निकलकर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की मूर्ती रथ में विराजित हुई और फिर सुबह से रथ मंदिर से गांव में निकले. इस दौरान गांव के घर-घर में जगन्नाथ भगवान का स्वागत, पूजा, आरती हुआ. भारी भीड़ को देखते हुए भोपाल-सागर हाईवे पर भी रूट डायवर्ट कर दिया गया है. (Rath Yatra of Lord Jagannath in Vidisha) (Devotees flock to Vidisha Jagannath Rath Yatra)