Bhopal-Ddelhi shatabdi Train: एक कप चाय के लिए चुकाना पड़ा 70 रुपए का बिल, जानें क्या है मामला

सोशल मीडिया पर ट्रेन यात्रा के दौरान का एक 'चाय के बिल' का फोटो वायरल हो रहा है. इसकी वजह बिल में लिखा चाय का रेट है. (irctc passenger pays 70 rupees) ट्वीटर पर यूजर्स चाय के रेट को लेकर मजेदार और व्यंग्यात्मक टिप्पणियों के साथ आईआरसीटीसी (IRCTC) की आलोचना कर रहे हैं.

IISER Bhopal : भोपाल में मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग सेंटर शुरू, यहां होगी हर तरह की रिसर्च

भोपाल की भौंरी स्थित आईआईएसईआर (IISER) में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन के डायरेक्टर ने मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग सेंटर का उद्घाटन किया. इस सेंटर के माध्यम से अब भोपाल में ही बड़े डॉक्टर और वैज्ञानिक मेडिसिन में आने वाली चुनौतियों और ट्रीटमेंट की नई टेक्नोलॉजी को लेकर रिसर्च करेंगे.(Medical Science and Engineering Center Bhopal) (All kinds of research here) (Research on new technology of treatment_

Indore Chori CCTV: इंदौर में चड्डी बनियान गिरोह का आतंक, बंद पड़े घर को बनाया निशाना, सीसीटीवी में कैद हुए चोर

इंदौर। बारिश की शुरुआत होते ही विभिन्न थाना क्षेत्रों में चोरी की वारदातों में इजाफा होना शुरू हो गया है. इंदौर के हीरा नगर थाना क्षेत्र में चड्डी बनियान गिरोह ने एक घर को निशाना बनाया और चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए. पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. चड्डी बनियान पहने बदमाश जिनके हाथों में हथियार भी थे, घर में रखे 80 हजार रुपये नगद एवं सोने-चांदी के लाखों रुपए के जेवरात लेकर फरार हो गए.

Train Chori Khulasa: गुजरात और राजस्थान से आने वाली ट्रेनों में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को रेलवे पुलिस ने पकड़ा

इंदौर। ट्रेनों में चोरी करने वाले गैंग के दो सदस्यों को इंदौर की जीआरपी पुलिस ने हिरासत में लिया है. पकड़े गए आरोपियों द्वारा गुजरात और राजस्थान जाने वाली ट्रेनों को चिन्हित कर, उसमें बैठे यात्रियों से चोरी की वारदातों को अंजाम दिया जाता था. पकड़े गए आरोपियों से जीआरपी पुलिस लगातार पूछताछ करने में जुटी हुई है. जीआरपी पुलिस ने अंतरराज्यीय चोर गिरोह के दो सदस्य अजय और ओमप्रकाश को चोरी के मामले में गिरफ्तार किया है और इनके दो साथी लगातार फरार चल रहे हैं, जिन्हें पुलिस के द्वारा विभिन्न जगहों पर तलाशा जा रहा है.

Indore BJP : बीजेपी नेता पहुंचे पुलिस थाने, कांग्रेस नेता की शिकायत, पुलिस पर पक्षपात का आरोप

इंदौर के वार्ड क्रमांक एक में बीजेपी के कई कार्यकर्ता और नेता चंदन नगर थाने पर कांग्रेस नेता सहित कई लोगों की शिकायत लेकर पहुंचे. पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर बीजेपी नेताओं को थाने से रवाना किया. (BJP leader reached police station) (Complaint of Congress leader) (Allegation of bias on police)

Thief Gang active: सावधान! आपके कीमती सामान पर है चोरों की नजर, इस तरह कर देते हैं सवारियों का सामान पार

दमोह में चोर गिरोह की ओर से चोरी की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है. यह गिरोह इतना शातिर है कि पलक झपकते ही सवारियों का ध्यान भटकाकर सामान चोरी कर लेते हैं. ऐसे ही एक मामले में चोरों ने बस में रखा यात्री का सामान चुरा लिया. इससे पहले फरियादी कुछ समझ पाता चोर वहां से फरार हो गया.(Thief gang active in Damoh) (Passengers luggage stolen in Damoh)

Gwalior High court Strict: हाईकाेर्ट ने पुलिस कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल, डीजीपी से पूछा-'क्या अपराध की जानकारी छिपाना मामूली गलती है'

ग्वालियर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने तथ्य छिपाने के मामले में डीजीपी से शपथ पत्र पर स्पष्टीकरण मांगा है. कोर्ट ने कहा कि अपराध की जानकारी छिपाना न्याय व्यवस्था में हस्तक्षेप है. इसे छोटी गलती नहीं माना जा सकता. पुलिस कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन कर रही है.(Gwalior High Court raised questions on police functioning)

MP Nikay Chunav 2022: जाने कमलनाथ ने शिवराज से क्यों पूछा 'मुझे कहां Interest है, इसमें उन्हें Interest क्यों हैं'?

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने छिंदवाड़ा दौरे के दौरान प्रेस वार्ता करते हुए सीएम शिवराज पर पलटवार किया है. उन्होंने सीएम शिवराज के एक बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि, "मुझे कहां इंटरेस्ट है इसमें उन्हें क्यों इंटरेस्ट है." (MP Nikay Chunav 2022) (Kamal Nath interest in revealing works of Shivraj)

Attack Polling Party Dhar : धार जिले में मतदान दल पर हमला, वाहनों पर पथराव, तीन कर्मचारी घायल

धार जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर गंधवानी ब्लॉक अंतर्गत ग्राम गरवाल में मतदान दल पर हमला हो गया. इसमे 3 कर्मियों को मामूली चोटें आई हैं. पुलिस ने 150 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया है. फिलहाल किसी की गिरफ़्तारी नहीं हुई है. (Attack on polling party in Dhar district) (Stone pelting on vehicles) (Three empolyees injured)

BJP National Working Committee: Mp भाजपा प्रभारी मुरलीधर राव की तेलंगाना सरकार को चुनौती बोले - हमारा उद्देश्य BJP को सत्ता में लाना

मध्यप्रदेश के भाजपा प्रभारी मुरलीधर राव (MP BJP in charge Murlidhar Rao) ने तेलंगाना सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि केसीआर परिवार तेलंगाना राज्य पर शासन कर रहा है, और राज्य के लोग इस नियम को खत्म करने के लिए तैयार हैं. राव ने केसीआर सरकार को चुनौती देते हुए दावा किया कि जल्द बीजेपी तेलंगाना में भी अपना परचम लहराएगी. (BJP National Working Committee Meeting) (BJP Aim is To bring own party power in Telangana)