भोपाल। भारतीय जनता पार्टी की दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक हैदराबाद में हो रही है. बैठक में शामिल होने पहुंचे मध्यप्रदेश भाजपा के प्रभारी मुरलीधर राव ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव (Telangana CM K Chandrashekhar Rao) की सरकार को चुनौती दी है. राव ने दावा किया है कि राज्य में केसीआर सरकार की उलटी गिनती शुरू हो गई है. जल्द ही बीजेपी यहां अपना परचम लहराएगी (BJP National Working Committee Meeting in Hyderabad)

हैदराबाद में भाजपा राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक

तेलंगाना में भाजपा सरकार लाना उद्देश्य: मुरलीधर राव ने हैदराबाद के गाजूलारामाराम के सत्य गौरी कन्वेंशन हॉल में तेलंगाना में रहने वाले बिहार और झारखंड के कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की गई. कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय, बिहार की उपमुख्यमंत्री रेणु देवी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह, अभिनेता सांसद मनोज तिवारी, भाजपा मध्य प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव मौजूद थे. जहां राव (MP BJP in charge Murlidhar Rao) ने कहा कि "उनका उद्देश्य तेलंगाना राज्य में भाजपा सरकार को सत्ता में लाना है." (BJP Aim is To bring own party power in Telangana)

कार्यसमिति में देश भर के लगभग 350 सदस्य शामिल: भाजपा महासचिव तरुण चुघ (BJP General Secretary Tarun Chugh) ने संवाददाता सम्मेलन में चंद्रशेखर राव पर हमला करते हुए कहा कि वह 3000 दिन से अधिक के अपने कार्यकाल के दौरान 30 घंटे के लिए भी अपने कार्यालय नहीं गए. सीएम केसीआर ने उन लोगों की भी अनदेखी की, जिन्होंने राज्य के गठन के लिए अपना बलिदान दिया