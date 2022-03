भोपाल। मध्यप्रदेश में विधानसभा उपाध्यक्ष के पद को लेकर खींचातान जारी है. कांग्रेस ने उपाध्यक्ष पद की मांग की है, पार्टी का कहना है कि परंपराओं के तहत उपाध्यक्ष पद विपक्ष के पास रहता है. जिस पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस आज परंपरा की बात कर रही है, जब उनकी 15 महीने की सरकार थी, तब उपाध्यक्ष भाजपा से क्यों नहीं बनाया. परंपरा को हमने नहीं उन्होंने तोड़ा है. हम परंपरा को निभाएंगे. साथ ही उन्होंने कहा जब भी उपाध्यक्ष बनेगा तो भाजपा से ही बनेगा.

कांग्रेस के बंटवारे में हमारी रूचि नहीं

वहीं सचिन बिरला के मामले में डॉक्टर गोविंद सिंह के पत्र के बाद एक और विधायक ने पत्र दिया है, इस पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि यदि आप लोग कह रहे हैं कि अलग-अलग पत्र आ रहे हैं तो कांग्रेस वैसे भी बंटी हुई है. उनके बंटवारे में हमारी कोई रुचि नहीं है. आप देख ही रहे हैं जो चीज बंटती है वह टूटती भी है. उन्होंने कहा कि गोविंद सिंह या मेरे कहने से सदन में कुछ नहीं होता है. आसंदी की अंदर की व्यवस्था का अधिकार सिर्फ विधानसभा अध्यक्ष को होता है. हम लोग तो सिर्फ अध्यक्ष से आग्रह करते हैं निवेदन करते हैं, निर्णय नहीं करते. कौन व्यक्ति कहां बैठेगा यह निर्णय अध्यक्ष तय करते हैं.

एमपी के उपाध्यक्ष पद पर राजनीति

यूक्रेन पर बोले गृहमंत्री

यूक्रेन में फंसे बच्चों की वापसी को लेकर गृह मंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश में 193 लोगों ने सीएम हेल्पलाइन और अलग-अलग तरीकों से सरकार से संपर्क किया था. जिसमें से 60 लोग सकुशल घर पर पहुंच चुके हैं. मध्य प्रदेश के सभी पुलिस अधीक्षकों और एसपी को निर्देश दिए गए हैं कि वो उन सभी लोगों के परिवार से संपर्क में रहें जिनके बच्चे यूक्रेन में फंसे हैं. कल तक 165 परिवारों से पुलिस का संपर्क हो चुका है और उन्हें वहां की स्थिति से अवगत करा रहे हैं. इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी प्रधानमंत्री ने अपने चार चार मंत्रियों को रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया है. हमारी सेना के C-17 विमान ऑपरेशन गंगा के तहत वहां पहुंच गए हैं और अधिकांश लोग जो कीव में फंसे है उन्हे सुरक्षित निकाल लिया गया है.

कथा वाचक के आंसू गिरने पर कमलनाथ का बयान, कहा- खुद को धर्म प्रेमी बताने वाली सरकार की हकीकत

अफवाह फैला रहे कमलनाथ

सीहोर में कथावाचक पं. प्रदीप मिश्रा को लेकर कमलनाथ के ट्वीट और कैलाश विजयवर्गीय (Kailash Vijayvargiya) के पत्र पर मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कथा यथावत चल रही है. कथा बंद नहीं की गई है और व्यवस्थाएं ठीक हैं. जो आवश्यक व्यवस्थाएं करनी हैं महाराज जी से बात करके वह भी ठीक की जाएंगी. महाराज जी से मेरी स्वयं बात हुई थी, उन्होंने स्वयं कहा था की व्यवस्था ठीक हो गई हैं. केवल रुद्राक्ष बटने का जो कार्यक्रम था उसमें फेरबदल किया गया था ताकि भगदड़ की स्थिति ना बन जाए. काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु और भक्त जन वहां पहुंच गए थे. कमलनाथ की महाराज जी से कोई बात नहीं हुई, न ही प्रशासन से बात कर तथ्यों की जानकारी ली. ट्विटर पर बैठकर चलती कथा में अफवाह फैलाना विघ्न डालने जैसा ही है.

97.80% पर पहुंचा कोरोना का रिकवरी रेट

वहीं प्रदेश में कोरोना (MP corona cases) की स्थिति पर गृह मंत्री ने बताया कि राज्य में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 259 नए केस आए हैं. पूरे प्रदेश में 631 लोग ठीक हुए हैं. प्रदेश में संक्रमण दर 0.51% है और वर्तमान में रिकवरी रेट 97.80% है. वर्तमान में एक्टिव केस 2 हजार 7 सौ 48 है, पिछले 24 घंटे में 51 हजार दो सौ 72 टेस्ट हुए हैं. प्रदेश में कुल 23 पुलिसकर्मी संक्रमित हैं लेकिन नया कोई मामला सामने नहीं आया है. पिछले 24 घंटे में 5 हजार सात सौ 58 लोगों का टीकाकरण किया गया है.

अच्छा होगा आगामी बजट

वहीं प्रदेश के आने वाले बजट (Madhya Pradesh budget 2022) को लेकर गृह मंत्री ने बताया कि बजट हर बार का ही खास होता है हमारी सरकार और हमारे मुख्यमंत्री को लंबा अनुभव है. मध्यप्रदेश में इतने समय मुख्यमंत्री कोई नहीं रहा, जितना समय से हमारे मुख्यमंत्री हैं. इसलिए इस बार का बजट भी अच्छा आने वाला है. हर वर्ग को ध्यान में रखा जाएगा.