बीजेपी की नई चाल! MP में पंचायतों का होगा नया परिसीमन, दोबारा अध्यादेश लाने वाली अधिसूचना जारी

शिवराज सरकार प्रदेश में नए सिरे से पंचायतों का (new delimitation of panchayats in MP) परिसीमन कराएगी, इसके लिए अध्यादेश लाने की अधिसूचना जारी कर दी है.

विधायक सचिन बिरला को मिला अभय दान! विधानसभा अध्यक्ष ने खारिज की कांग्रेस की याचिका

विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कांग्रेस की अर्जी ठुकराते हुए विधायक सचिन बिरला को अभय दान (Sachin Birla to remain MLA) दे दिया है, बिरला अब विधायक बने रहेंगे. कांग्रेस ने दल-बदल कानून का हवाला देते हुए सचिन बिरला की सदस्यता खत्म करने की मांग की थी.

सतपुड़ा टाइगर रिजर्वः नया साल मनाने पहुंचेंगे 50 हजार पर्यटक, 2021 में इन हस्तियों ने किया विजिट

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में आम पर्यटकों के साथ ही यहां महान हस्तियां भी आती हैं. इस वर्ष 50,000 पर्यटकों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है.

हिंदू महासभा की छत्तीसगढ़ सरकार को चेतावनी! बापू के हत्यारे की आज करेंगे पूजा, दम है तो रोक लो

कालीचरण की गिरफ्तारी से हिंदू महासभा गुस्से में है. महासभा ने कहा कि शुक्रवार को गांधी हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काटने वाले दत्तात्रेय परिचुरे की पूजा करेंगे. अगर छत्तीसगढ़ सरकार में दम है, तो रोक ले. (raipur police caught kalicharan in khajuraho).

दो दिन की पुलिस रिमांड पर कालीचरण महाराज, राष्ट्रपिता का अपमान करने पर दर्ज है राजद्रोह का केस

रायपुर पुलिस ने कालीचरण महाराज पर राजद्रोह का मामला दर्ज किया है. गुरूवार सुबह 4 बजे छतपरपुर जिले के खजुराहो से (Kalicharan Maharaj arrested from Khajuraho) उनकी गिरफ्तारी हुई थी. जिसके बाद उन्हें रायपुर कोर्ट में पेश किया गया. यहां से उन्हें 2 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है.

कालीचरण की गिरफ्तारी पर एमपी-छत्तीसगढ़ सरकार आमने-सामने, नरोत्तम मिश्रा के विरोध पर बघेल ने कसा तंज

राष्ट्रपिता पर विवादित टिप्पणी करने वाले कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी पर मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार आमने-सामने हैं. गृह मंत्री (Home Minister objected to arrest of Kalicharan) ने गिरफ्तारी पर आपत्ति जताई तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (raipur police not violated any protocol) ने दो टूक जवाब दे दिया. रायपुर पुलिस ने खजुराहो से कालीचरण को आज सुबह 4 बजे गिरफ्तार किया है.

Fuel Price Today: MP में पेट्रोल-डीजल के रेट में कोई बदलाव नहीं, भोपाल में पेट्रोल ₹107.21 प्रति लीटर

राजधानी भोपाल समेत पूरे एमपी में पेट्रोल डीज़ल के दाम में पिछले कुछ दिनों से कोई खास बदलाव नहीं हुआ है. आज क्या है एमपी में पेट्रोल डीजल के दाम (MP Fuel Price Today) यहां पढ़िए अपने शहर के रेट.

Face To Face Imarti Devi: सिंधिया मेरे भगवान, मुझे जमीन से उठाकर सिंहासन पर बैठाया, उनके लिए कुछ भी करूंगी

सिंधिया मेरे भगवान हैं. उन्होंने मुझे जमीन से उठाकर सिंहासन पर बैठाया है. शिवराज मेरे नेता, जो आदेश देंगे, जान लगाकर करूंगी. ये कहना है इमरती देवी का. उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला हुआ है. वे लघु उद्योग नगम की चेयरमैन हैं.

डराने वाली है बाबा वेंगा की भविष्यवाणी, 2022 में भी प्राकृतिक आपदा और वायरस का खतरा

2022 के लिए बुल्गारिया की फकीर बाबा वेंगा की भविष्यवाणी सामने आ गई है. उसके मुताबिक नए साल में दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं और वायरस का खतरा मंडराता रहेगा.

MP के सभी 6 टाइगर रिजर्व फुल, नए साल का जश्न मनाने बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटक

कोरोना के नए वैरिएंट के खतरे और कड़कड़ाती सर्दी के बीच नए साल का जश्न मनाने बड़ी संख्या में लोग टाइगर रिजर्व (madhya pradesh all tiger reserves full) पहुंच रहे हैं. हालत ये है कि 4 जनवरी 2022 (tiger reserves full for new year celebration) तक प्रदेश के सभी 6 नेशनल पार्क और आसपास बने होटल फुल हो गए हैं.