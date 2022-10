भोपाल। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सोमवार को कहा कि किसी भी धर्म के लोग देवी दुर्गा की पूजा कर सकते हैं. किसी को अपनी पहचान छिपाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाल ही में प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने "लव जिहाद" की घटनाओं को रोकने का सुझाव देते हुए कहा था कि, नवरात्रि उत्सव के दौरान गरबा स्थलों के अंदर प्रवेश की अनुमति आईडी कार्ड (ID CARD) की जांच के बाद ही दी जानी चाहिए.(Narottam Mishra Statement on Garba) (MP No Need To Hide Identity For Garba) (Durga Pandal Garba) (Garba ID proof)

दुर्गा पंडाल में गरबा करने आए लोग

पंडालों के अंदर प्रवेश: पंडालों में प्रवेश करते समय नवरात्रि के दौरान 'गरबा' भी आयोजित किए जाते हैं. मां दुर्गा पंडालों के मुद्दे पर, विशेष रूप से गरबा के आयोजकों से कहा गया था कि पंडालों के अंदर प्रवेश करने से पहले लोगों के आईडी की जांच करें. इस विषय पर मंत्री ने कहा कि, "मैंने उस समय भी लोगों से कहा था कि अगर वे मां (दुर्गा) की पूजा करना चाहते हैं, तो किसी भी धर्म का व्यक्ति अलग से कर सकता है. लेकिन अगर वे यहां (गरबा पंडाल) आना चाहते हैं, तो उन्हें अपनी पहचान बतानी चाहिए. उन्हें पहचान छिपाने की कोई जरूरत नहीं है'.

पहचान पत्र की जांच: मध्य प्रदेश सरकार ने गरबा आयोजकों से कहा है कि वे 4 अक्टूबर को समाप्त होने वाले नवरात्रि के दौरान पंडालों के अंदर प्रवेश करने से पहले लोगों के पहचान पत्र की जांच करें. पिछले महीने, राज्य के संस्कृति मंत्री, राज्य के संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने सुझाव दिया था कि नवरात्रि उत्सव के दौरान गरबा स्थलों के अंदर प्रवेश की अनुमति "लव जिहाद" की घटनाओं को रोकने के लिए आईडी कार्ड की जांच के बाद ही दी जानी चाहिए.

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, राज्य सरकार के प्रवक्ता भी हैं, वह गरबा स्थलों में प्रवेश करने वाले लोगों के पहचान पत्र की जांच के विषय पर किए गए सवालों के जवाब दे रहे थे. साथ ही वह तेजी से वायरल हो रहे वीडियो पर आधारित रिपोर्टों पर भी जवाब दे रहे थे. जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों की दुकानों को जबरन पंडाल के पास से हटाते हुए दिखाया गया था.