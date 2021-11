महाकालेश्वर मंदिरः भस्म आरती के अनुमति काउंटर हुए स्थानांतिरत, श्रद्धालुओं को अब यहां से मिलेगी परमिशन

विश्व प्रसिद्द महाकालेश्वर मंदिर में हरि फाटक ब्रिज के नीचे हाट बाजार से संचालित हो रहे भस्म आरती का अनुमति काउंटर को स्थानांतरित कर मंदिर प्रशासन ने मंदिर के निशुल्क अन्नक्षेत्र महाकाल धर्मशाला (Annakshetra Mahakal Dharamshala) में पहुंचा दिया है. ऐसा करने से श्रद्धालुओं को राहत मिली है.

MLA Son Suicide Case: बेटे ने suicide note में लिखा, मेरा दोस्त ऊपर गया, मैं उसके पास जा रहा हूं!

MLA Son Suicide Case: MLA के बेटे विभोर ने गुरुवार को खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी. मौके से मिले सुसाइड में उसने लिखा था,(My Friend went, I am Going ) कि मैं अपने दोस्त के पास जा रहा हूं.

MP Political Analysis: मध्य प्रदेश की राजनीति से दूरी बढ़ा सकते हैं दिग्विजय सिंह, पढ़िये क्या है मुख्य वजह

इसे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की ताकत कहें या कांग्रेस की नई रणनीति कि अब राज्यसभा सांसद और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह (Former Chief Minister of Madhya Pradesh Digvijay Singh) राज्य की सियसत से दूर नज़र आयेंगे.

PM Modi Bhopal Visit: कांग्रेस ने दी दौरा रद्द करने की सलाह, पूछा- प्रदेश आर्थिक रूप से जर्जर फिर दौरे पर करोड़ों का खर्च क्यों ?

PM Modi Bhopal Visit: 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल के दौरे पर रहेंगे. लेकिन कांग्रेस (Congress) ने दौरा रद्द करने की सलाह दी है. साथ ही दौरे पर हो रहे खर्च को लेकर सवाल भी उठाया है. पार्टी ने पूछा, जब सीएम खुद कहते हैं कि प्रदेश आर्थिक रूप से जर्जर फिर दौरे पर करोड़ों का खर्च क्यों.

स्कूल में छात्र-छात्रा के बीच हाथापाई: लड़के ने मारा थप्पड़ तो लड़की ने भी जड़ दिया घूंसा, देखें VIDEO

सागर जिले के देवरी विकासखंड के एक स्कूल में छात्र और छात्रा के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है. गत दिवस स्कूल में दोपहर एक छात्रा और एक छात्र के बीच किसी विवाद को लेकर कहासुनी हो गई. मामला इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच जमकर हाथापाई हुई.

Shivpuri: गांव की महिलाएं कुएं पर जाती हैं तो पानी में थूक देता है दबंग ठाकुर...विरोध करने पर पीटा

शिवपुरी जिले के पोहरी थाना क्षेत्र के ग्राम सालोदा में गांव की महिलाएं सरकारी कुएं से पानी न भर सकें इसलिए गांव के एक दबंग ठाकुर करण सिंह भदौरिया कुएं में न सिर्फ थूक देता है, बल्कि महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी सहित गाली गलोच भी करता है. बीते रोज जब एक महिला उषा पत्नी रामेश्वर ओझा ने इसका विरोध किया तो करण सिंह ने उसकी मारपीट तक कर दी. जब पीड़ित पक्ष ने थाने जाकर मामले की शिकायत दर्ज कराई तो उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई.

Cricketer Venkatesh Iyer Interview: गली क्रिकेट से लेकर भारत के लिए खेलने का सफर नहीं था आसान

Cricketer Venkatesh Iyer Interview: इंदौर क्रिकेटर व्यंकटेश अय्यर और आवेश खान का इंडियन क्रिकेट टीम (Indian cricket team) में सिलेक्शन हो गया है. दोनों भारत बनाम न्यूजीलैंड टी20 सीरीज में खेलेंगे. ईटीवी भारत ने ऑलराउंडर व्यंकटेश अय्यर से खास बातचीत की. इस दौरान उन्होंने अपने सफर के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि गली क्रिकेट पाठशाला होता है. यहां जो खिलाड़ी अच्छा खेल गया वो टीम इंडिया के लिए भी खेल सकता है.

NVDA के टेंडर मामले में ईटीवी भारत की खबर लगी मुहर, 5.8 फीसदी ब्लो पर खुले टेंडर

ईटीवी भारत ने 15 अक्टूबर को प्रकाशित अपनी खबर में दावा किया था कि इन दोनों टेंडर में तीन कंपनियां मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रस्ट्रक्चर लिमिटेड, आरवीआर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड और तीसरी भागीदार के रूप में एलएनटी लिमिटेड मुंबई ही भाग लेगी. साथ ही इस बार 4 से 6 फीसदी कम पर यह टेंडर जाएंगे. फाइनेंशियल बिड खुलने के बाद ईटीवी भारत की खबर पर मुहर लग गई.

India's 1st self reliant solar energy village: बैतूल का आदिवासी बाहुल्य 'बाचा' बना सौर-ऊर्जा से आत्म-निर्भर गांव

बैतूल जिले के आदिवासी बाहुल्य गांव (Betul's tribal village) बाचा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (pm narendra modi) के आत्मनिर्भर बनने के संकल्प को वास्तविक स्वरुप दिया जा रहा है. बैतूल जिले की घोड़ाडोंगरी तहसील के बाचा गांव के गोंड जनजाति परिवार अपनी खुशहाली के लिये नई टेक्नोलॉजी को अपनाने में पीछे नहीं हैं. बाचा गांव सौर ऊर्जा समृद्ध गांव (india's 1st self reliant solar energy village) के रूप में देश भर में अपनी पहचान बना चुका है.

Baalveer: खेलने-कूदने की उम्र में बना दिया सोना-सारा सिस्टर्स बैंड, बेटियों ने किया पिता के सपने को साकार

ईटीवी भारत बालवीर (ETV Bharat Baalveer) श्रृंखला में मिलिए नन्ही सोना-सारा से जिन्होंने जन्मदिन पर दिए गये पिता के तोहफे से खड़ा कर दिया सोना-सारा सिस्टर्स बैंड (Sona-Sara Sisters Band), जो आज पूरे मध्य भारत में धूम मचा रहा है.