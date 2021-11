जबलपुर। कांग्रेस विधायक संजय यादव के छोटे बेटे ने अपने दोस्त के लिए खुद की कनपटी पर गोली मारकर जान दे दी. (My Friend went, I am Going ) पुलिस के मुताबिक मौके से मिले सुसाइड नोट में ऐसा लिखा है. विभोर ने अपनी मौत के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया है.

कांग्रेस विधायक संजय यादव के छोटे बेटे ने खुद को गोली मार कर आत्महत्या कर ली. पुलिस ने बताया कि मौके पर सुसाइड नोट मिला है, जिसमें पापा-मम्मी को अच्छा बताते हुए घटना के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया है. (My Friend went, I am Going ) उसने लिखा कि मेरा दोस्त ऊपर गया, मैं उसके पास जा रहा हूं.

मौक-ए-वारदात से पुलिस को सुसाइड नोट मिला है. पुलिस के मुताबिक इसमें लिखा है कि मां और पापा बहुत अच्छे हैं. मेरे सारे दोस्त बहुत अच्छे हैं. मेरा दोस्त ऊपर चला गया है. मैं भी उसके पास जा रहा हूं. (My Friend went, I am Going ) पुलिस ने बताया कि ये सुसाइड नोट उसने 5 दोस्तों को मैसेज किया था. उनसे कहा कि तुम लोग बहुत अच्छे हो अब मैं जा रहा हूं. पुलिस को आशंका है कि उसका कोई दोस्त नहीं रहा होगा, उसकी वजह से विभोर ने सुसाइड किया है.

सुसाइड की सूचना सबसे पहले नौकर ने विधायक संजय यादव को फोन कर दी. महाराजपुर में संजय यादव बैठक ले रहे थे. तभी गार्ड ने संजय यादव को सूचना दी.गार्ड बैठक में घुसने लगे तो उन्हें टोका गया. लेकिन गार्ड ने हड़बडाते हुए विधायक को (My Friend went, I am Going )कहा परिवारिक समस्या है अभी जल्दी यहां से चले. संजय यादव तत्काल बैठक छोड़ कर वहां से रवाना हो गए. जिस समय बच्चे ने सुसाइड किया उस समय घर पर कोई नहीं था.



MLA Son Suicide Case: मां जा रही थी भोपाल रास्ते से आई वापस

विभोर की मौत से उसके पिता संजय यादव टूट गए. बड़े भाई समर्थ का रो-रो कर बुरा हाल है. मां ने जैसे ही अपने छोटे बेटे का शव देखा तो वह बदहवास हो गई.

सदर स्थित अस्प्ताल में जानकारी लगते ही लोगों की भीड़ लग गई. पुलिस ने कैंट के(My Friend went, I am Going ) मार्ग को डायर्वट कर दिया. नगर अध्यक्ष दिनेश यादव ने सभी बैठकों को निरस्त कर पूर्व मंत्री तरूण भानोत, पूर्व मंत्री और विधायक लखन घनघोरिया, विनय सक्सेना के साथ अस्पताल पहुंचे. राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा भी सीधे एयरपोर्ट से अस्पताल संजय यादव के पास पहुंचे.