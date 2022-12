कोडरमा: कोडरमा की तिलैया पुलिस को शनिवार को दो अलग-अलग मामलों में सफलता मिली है. पुलिन ने छिनतई के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं वाहन जांच के दौरान मोटरसाइकिल चोर गिरोह के चार सदस्यों को धर (Accused Arrested In Different cases In Koderma) दबोचा है.

एलआईसी की महिला एजेंट से हुई थी 1.60 लाख रुपए की छिनतईः आपको बता दें कि एलआईसी की एक महिला एजेंट से एक लाख 60 हजार रुपए की छिनतई हुई थी. मामले में तिलैया पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ओड़िशा के रहने वाले माइकल रुद्रनाथ को गिरफ्तार कर लिया (Tilaiya Police Inaugurated Case Of Snatching) है. साथ ही छिनतई के एक लाख आठ हजार रुपए नगद बरामद कर लिया है. वहीं पुलिस ने महिला एलआईसी एजेंट से छीना गया लेडीज पर्स भी बरामद किया है. पुलिस ने आरोपी की मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली है.

24 घंटे से भी कम समय में मामले का उद्भेदनः गौरतलब है कि एलआईसी की महिला एजेंट से छिनतई के मामले का पुलिस ने 24 घंटे से भी कम समय में मामले का उद्भेदन कर लिया है और हजारीबाग के चौपारण थाना पुलिस की मदद से चोरदाहा चेकनाका से ओड़िशा के रहने वाले माइकल रुद्रनाथ राव को गिरफ्तार कर लिया है. मामले की जानकारी देते हुए कोडरमा एसडीपीओ प्रवीण पुष्कर ने बताया कि छिनतई के मामले में पीड़िता के बयान के आधार पर त्वरित कार्रवाई की गई और अंतरराज्यीय चोर को पकड़ा गया है.

अंतरराज्यीय मोटरसाइकिल चोर गिरोह के तीन सदस्य गिरफ्तारः कोडरमा की तिलैया पुलिस ने मोटरसाइकिल जांच के क्रम में चोरी की मोटरसाइकिल के साथ शख्स को गिरफ्तार कर लिया. उस शख्स की निशानदेही पर पुलिस ने अंतरराज्यीय मोटरसाइकिल चोर गिरोह के दो और सदस्यों को धर दबोचा है. फिलहाल पुलिस इन मोटरसाइकिल चोरों से पूछताछ कर रही है. इस संबंध में कोडरमा एसडीपीओ प्रवीण पुष्कर ने बताया कि अंतरराज्यीय मोटरसाइकिल चोर गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया (Bike Thief Gang Arrested In Tilaiya) गया है. नियमित मोटरसाइकिल चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस को यह सफलता मिली है. एक मोटसाइकिल चोरी के आरोपी की निशानदेही पर छापेमारी कर पुलिस ने गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है.