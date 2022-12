जमशेदपुरः जमशेदपुर के टाटानगर स्टेशन के पास लगभग 50 वर्ष पुराने सिंह होटल पर रेल प्रशासन ने बुल्डोजर चलवा कर शुक्रवार को ध्वस्त करा (Railway Action On Encroachment) दिया है. बता दें कि रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण कर लगभग 50 वर्षो से सिंह होटल संचालित था. पिछले कई वर्षों से रेल प्रशासन रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए इस होटल को हटाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन हर बार उच्च न्यायलय से स्टे लेकर होटल मालिक होटल को बचाने में सफल रहता था. सिंह होटल का संचालक वर्तमान में एक आपराधिक मामले में जेल में सजा काट रहा है.



रेल प्रशासन ने पूर्व में दिया था नोटिसः सिंह होटल को ध्वस्त करने से पूर्व रेल प्रशासन द्वारा नोटिस दिया गया (Notice Was Given By The Railway Administration)था. जिसमें बताया गया था कि दो दिसंबर से पहले होटल का सारा सामान हटा लें, अन्यथा अतिक्रमण हटाये जाने के दौरान सामान क्षतिग्रस्त होने पर रेल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं होगी.



मजिस्ट्रेट और आरपीएफ की मौजूदगी में हुई कार्रवाईः शुक्रवार दो दिसंबर की सुबह भारी संख्या में आरपीएफ के जवान दो बुल्डोजर के साथ रेलवे के अधिकारी सिंह होटल पहुंचे. इस दौरान भीड़ को नियंत्रित करने और विरोध होने पर उसे रोकने के लिए बागबेड़ा थाना की पुलिस भी मौजूद रही. मजिस्ट्रेट के निर्देश पर बुल्डोजर के जरिये अतिक्रमण कर बनाये गए सिंह होटल को ध्वस्त किया (Demolished Hotel In Jamshedpur) गया.

हाई कोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाईः इस संबंध में टाटानगर रेल के एईएन एचके सतपति ने बताया की रेलवे की जमीन अतिक्रमण कर होटल का संचालन किया जा रहा था. यह मामला न्यायलय तक पहुंच गया था. हाई कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है.