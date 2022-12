PM मोदी पर पाकिस्तान विदेश मंत्री के बयान पर भड़की BJP, राजधानी में किया प्रदर्शन

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो द्वारा की गई विवादित टिप्पणी को लेकर प्रदर्शन किया गया और विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को अपनी टिप्पणी वापस लेने की मांग की. (BJP protest in Shimla) (Bilawal Bhutto comment on PM Modi)

जेपी नड्डा पहुंचे बिलासपुर, पारिवारिक कार्यक्रम में होंगे शामिल

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 में हार के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहली बार अपने घर बिलासपुर शुक्रवार रात को पहुंचे. नड्डा यहां दो दिन पारिवारिक शादी समारोह में हिस्सा लेंगे. (bjp national president reached bilaspur)

CM सुखविंदर सिंह की दिल्ली में भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात, कई विधायक भी रहे साथ

सीएम सुखविंदर सिंह ने दिल्ली में आज हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा से मुलाकात की. आज और कल सीएम की कई कांग्रेस के बड़े नेताओं से मुलाकात होगी. इस दौरान कैबिनेट विस्तार को लेकर मंथन किया जाएगा. (Sukhvinder Singh meet former Haryana CM Hooda)

भाजपा में अब नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की दौड़, सेशन से पहले होगा विधायक दल के नेता का चयन

प्रदेश भाजपा में अब नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ शुरू हो गई है. नेता प्रतिपक्ष के लिए सुलह विधानसभा सीट पर जीत हासिल करने वाले विपिन सिंह परमार और ऊना में चुनाव जीते सतपाल सत्ती का नाम सबसे आगे चल रहा है. वहीं, प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में इंदु गोस्वामी से लेकर रंधीर शर्मा का नाम चल रहा है. (Vipin Singh Parmar name for Leader of Opposition)

नेता के रूप में नहीं हमीरपुर के बेटे के रूप में करूंगा काम: MLA आशीष शर्मा

हमीरपुर सीट से नवनिर्वाचित आजाद विधायक आशीष शर्मा ने कांग्रेस सरकार को समर्थन दिया है. ईटीवी भारत के साथ खास बातचीत में नवनिर्वाचित विधायक आशीष शर्मा ने लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चाओं पर विराम लगाया है. (Ashish Sharma on Lok Sabha Elections)

हिमाचल में सीमेंट प्लांट बन्द मामला: कांग्रेस का भाजपा पर निशाना, दबाव डालकर कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश

अंबुजा सीमेंट प्लांट बंद करने को लेकर लगातार राजनीति गरमाई हुई है. सोलन में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसके लिए भाजपा को दोषी बताया है. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि नई सरकार को कमजोर करने का काम किया जा रहा है. (Congress press conference in Solan)

सड़क हादसे पर CM सुखविंदर सिंह ने कार्यकर्ताओं का हालचाल पूछा, राजस्थान सरकार से घायलों की मदद करने का आग्रह

मुख्यमंत्री सुखविंर सिंह ने राजस्थान में हुए हादसे पर दुख जताया है. सीएम ने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने गए हिमाचल के कार्यकर्ताओं के बारे में भी जानकारी हासिल की. वहीं, राजस्थान सरकार से घायलों की मदद करने का आग्रह किया है.(CM Sukhvinder Singh on Rajasthan accident)

मासूम किरण मौत मामला: ह्यूमन राइट कमीशन ने हमीरपुर प्रशासन और नगर परिषद से मांगा जवाब

कुत्तों के झुंड के हमले में तीन साल की मासूम किरण मौत मामले में अब अब ह्यूमन राइट कमीशन ने संज्ञान लिया है. जिला प्रशासन हमीरपुर और नगर परिषद को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में जवाब मांगा है. (Kiran Death Case Hamirpur)

ठियोग में मिली सिर कटी लाश, पुलिस ने जताई हत्या की आशंका

शिमला के ठियोग में एक व्यक्ति की बिना सिर के लाश मिली है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. फिलहाल लाश की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है. (Dead body found in Theog) (Headless dead body found in Theog)