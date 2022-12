सोलन: हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों अंबुजा सीमेंट प्लांट बंद करने को लेकर उपजे विवाद पर लगातार राजनीति गरमाई हुई है. एक तरफ जहां भाजपा कांग्रेस की नई सरकार को इसको लेकर दोषी ठहरा रही है. वहीं, दूसरी तरफ कांग्रेस नेता भाजपा के लोगों पर दबाव की राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं.(Congress press conference in Solan)



सोलन में शनिवार को कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अमन सेठी ने प्रेस वार्ता कर कहा कि हिमाचल प्रदेश में अचानक एसीसी और अंबुजा सीमेंट प्लांट बंद करके हजारों मजदूरों और ट्रक ऑपरेटर्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है .उन्होंने कहा कि देश को जिस तरह से अडाणी, अंबानी , मोदी और अमित शाह चला रहे हैं वे लोग लगातार देश में दबाव की राजनीति कर रहे हैं. हिमाचल प्रदेश में जब अब कग्रेस की सरकार आ गई तो उसे कमजोर करने के लिए इस तरह के दबाव बनाया जा रहा है.(congress on BJP on cement plant in Solan)



अमन सेठी ने कहा कि कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस मामले को लेकर खुद अलर्ट पर है और हर एक पहलू पर नजर रखी जा रही है. उन्होंने कहा कि अधिकारियों को भी इस मामले पर ट्रक ऑपरेटर्स और प्लांट अधिकारियों से बातचीत करने के लिए कहा गया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार प्लांट में लगे मजदूरों और ट्रक ऑपरेटरों के साथ अन्याय नहीं होने देगी.(cement plant case in himachal)