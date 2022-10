कुल्लू विधानसभा सीट: BJP से टिकट कटने से महेश्वर सिंह आहत, 27 को बनाएंगे आगे की रणनीति

कुल्लू विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी महेश्वर सिंह का टिकट कटने के बाद उन्होंने आजाद प्रत्याशी के रूप में मंगलवार को नामांकन दाखिल कर दिया है. उन्होंने कहा कि टिकट कटने के बाद काफी आहत हैं. अब 27 तारीख को आगे की रणनीति बनाएंगी. (Kullu assembly seat) (Independent candidate Maheshwar Singh)

HP Election: कर्मचारियों के फाइनेंशियल बेनिफिट्स चुनावी आचार संहिता में फंसे, पांच लाख कर्मचारी प्रभावित

हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं. ऐसे में प्रदेश के करीब 5 लाख कर्मचारियों के फाइनेंशियल बेनिफिट्स चुनावी आचार संहिता के फेर में फंस गए हैं. मंहगाई भत्ते (डीए) की दो किश्तें भी देय हैं. संशोघित वेतनमान का एरियर भी लटक गया है. ऐसे में कर्मचारियों की सरकार से मांग की है कि डीए की किश्त को निवार्चन आयोग से अनुमति लेकर जल्द से जल्द जारी करे. (Financial benefits of employees) (Employees financial benefits) (code of conduct in Himachal)

हिमाचल में बलबीर सिंह वर्मा हैं सबसे रईस कैंडिडेट, जानिए चौपाल से BJP उम्मीदवार की कितनी है संपत्ति

शिमला जिले के चौपाल विधानसभा क्षेत्र (chopal vidhansabha seat) के विधायक व बीजेपी प्रत्याशी बलवीर वर्मा ( bjp candidate Balvir Singh Verma) सबसे ज्यादा अमीर विधायक (richest bjp candidate) हैं. एडीआर की वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में विधायकों के स्वघोषित हलफनामों के विश्लेषण के अनुसार उनके पास 90 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है. वहीं अब यह संपत्ति बढ़कर कुल 125 करोड़ हो गई है. पढ़ें.

कांग्रेस की टिकटों में भी राजपूत और ब्राह्मणों का दबदबा, 68 में से 28 राजपूत, 12 ब्राह्मण

Himachal Pradesh Assembly Elections: हिमाचल प्रदेश में सियासी गलियारों में राजपूतों व ब्राह्मणों का दबदबा है. कांग्रेस की लिस्ट में 68 में से 28 राजपूत व 12 प्रत्याशी ब्राह्मण हैं. वहीं, भाजपा की सूची में 28 प्रत्याशी राजपूत व 9 उम्मीदवार ब्राह्मण वर्ग से हैं. पढ़ें पूरी खबर...

पहाड़ पर हुए एक नए युग का अंत, ढाई दशक में पहली बार वीरभद्र और धूमल के बगैर हो रहा चुनाव

हिमाचल की राजनीति में ढाई दशक के बाद ऐसा समय आया है, जब बीजेपी और कांग्रेस के दो दिग्गज चुनावी मैदान में नहीं हैं. साल 1998 के बाद ऐसा पहली बार है, जब कांग्रेस के पास वीरभद्र नहीं हैं और बीजेपी खेमा प्रेम कुमार धूमल के बिना चुनाव लड़ रहा है. ऐसे में हिमचाल की सियासत का एक युग का अंत माना जा रहा है.

बड़े लोगों के दिमाग हिमाचल में रिवाज बदलने के बाद होंगे ठीक: CM जयराम ठाकुर

हिमाचल में कुछ लोग अपने आप को जनता से बड़ा मानते हैं और उनके दिमाग में बड़े परिवार से होने की बात बैठी (Jairam thakur on Himachal congress) हुई है. ऐसे में उनके दिमाग से यह बात तभी निकलेगी जब हिमाचल प्रदेश में आने वाले चुनावों में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी. ये जुबानी हमला सीएम जयराम ठाकुर ने मंगलवार को सरकाघाट में नामांकन रैली के दौरान बोला. उन्होंने नाम न लेते हुए कहा कि कुछ लोग बड़े परिवारों में पैदा हुए और वे अपने आप को सबसे बड़ा मान रहे हैं. जिनका दिमाग जल्द टिकाने लग जाएगा.

कांग्रेस के पूर्व विधायक राकेश कालिया बीजेपी में शामिल, गगरेट से टिकट नहीं मिलने से थे नाराज

Former Congress MLA Rakesh Kalia joins BJP: हिमाचल कांग्रेस को चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है. पार्टी के 3 बार के विधायक और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव राकेश कालिया ने मंगलवार को बीजेपी ज्वाइन कर ली. राकेश कालिया चिंतपूर्णी विधानसभा सीट से 2 बार और गगरेट सीट से एक बार विधायक रह चुके हैं.

कौल सिंह ने CM जयराम को बताया राजनीति का 'धृतराष्ट्र', कही ये बड़ी बात

पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर ने सीएम जयराम ठाकुर को राजनीति का 'धृतराष्ट्र' बताया है. उन्होंने कहा कि ऐसे सीएम का हम क्या करें, जो काम नहीं (Kaul Singh Thakur on CM Jairam Thakur) करता. हम उन्हें बैठकर चाटेंगे तो नहीं. कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि सीएम जयराम ठाकुर ने पांच वर्षों तक खुद अपने जिला के साथ पक्षपात किया है और सिर्फ सिराज का विकास किया है. पढ़ें पूरी खबर...

कुल्लू सीट: महेश्वर सिंह का टिकट कटने से BJP को हो सकता है नुकसान! बदले समीकरण

कुल्लू विधानसभा सीट पर इस बार बीजेपी को भारी नुकसान उठना पड़ सकता है. बीजेपी हाईकमान ने बीजेपी प्रत्याशी महेश्वर सिंह का टिकट काट कर नरोत्तम ठाकुर को प्रत्याशी बनाया है. ऐसे में महेश्वर सिंह भी आजाद प्रत्याशी के तौर पर पर्चा भर सकते हैं. उधर, बीजेपी नेता राम सिंह ने बगावत करके निर्दलीय ही पर्चा दाखिल कर दिया है.

हिमाचल प्रदेश: आबकारी विभाग की कार्रवाई, विभिन्न जिलों में शराब की 1454 बोतलें बरामद

Liquor bottles recovered in Himachal: हिमाचल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शराब के अवैध कारोबार पर आबकारी एवं कराधान विभाग की धरपकड़ जारी है. इनके मंसूबों पर पानी फेरने के लिए विभाग की चेकिंग की मुहिम दिन रात जारी है. छापेमारी के दौरान हर दिन भारी मात्रा में अवैध शराब पकड़ी जा रही है. विभाग की टीम ने आज शिमला, ऊना, बद्दी में छापेमारी के दौरान अवैध शराब की 1454 बोतलें पकड़ी हैं और 39 अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई अमल में लाई गई है.