Himachal Cabinet Decision: एक क्लिक पर पढ़ें सभी फैसले

हिमाचल कैबिनेट की बैठक में मेधा प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी गई है. इस योजना के तहत शोधार्थियों को प्रति महीने 3000 रुपये दिए जाएंगे. कैबिनेट बैठक में SMC शिक्षकों के लिए भी तोहफा दिया गया है. अब एसएमसी शिक्षकों को छुट्टियों का प्रावधान होगा. इन शिक्षकों को कैजुअल (Himachal cabinet decisions) लीव दी जाएगी. पढ़ें हिमाचल कैबिनट के सभी फैसले...

बिहार महागठबंधन पर बोले अनुराग ठाकुर: भ्रष्टाचारी सरकारों को हमेशा ही जनता ने दिखाया आईना

नादौन के बढेरा में आजादी के अमृत महोत्सव के समारोह में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर (Anurag Thakur targets Congress and AAP) खूब हमला बोला. उन्होने आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचार सरकार करार दिया. वहीं, इस दौरान उन्होंने राहुल गांधा द्वारा मीडिया हाउस पर उठाए जा रहे सवालों पर निशाना साधा. वहीं, इस दौरान उन्होंने बिहार गठबंधन पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी.

'कभी बेटा, तो कभी मम्मी बनती है अध्यक्ष, परिवारवाद के कारण घुटन में कांग्रेस नेता छोड़ रहे पार्टी'

Suresh Kashyap target Congress: प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने विपक्ष पर जुबानी हमला बोला. उन्होंने कहा की कांग्रेस को भारत जोड़ो नहीं पहले कांग्रेस जोड़ो अभियान चलाना चाहिए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस अस्तित्व की जंग लड़ रही है. दशकों से कांग्रेस में रहे नेता आज पार्टी छोड़ने को मजबूर हैं.परिवारवाद से कांग्रेसी नेता घुटन महसूस कर रहे हैं. 20 सालों से कांग्रेस अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना सकी. कभी बेटा तो कभी मम्मी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रही है.

मरम्मत कार्य के चलते माल रोड पर शौचालय बंद, लोग परेशान, पूर्व पार्षद ने किया विरोध

नगर निगम शिमला में स्मार्ट सिटी के तहत बनाए गए सभी शौचालयों का इन दिनों मरम्मत कार्य चला हुआ है. जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. वहीं, शिमला के माल रोड पर भी निगम के शौचालय का पिछले 6 महीनों से मरम्मत कार्य चला (Delay in repair of Mall Road toilet) है. जिसके विरोध में पूर्व पार्षद नरेंद्र ठाकुर ने नगर निगम शिमला के खिलाफ मोर्चा खोल दिया (Narendra Thakur protest against MC shimla) है और शौचालय का जल्द निर्माण करने की चेतावनी दी है.

दिल्ली छत्तीसगढ़ भवन में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक शुरू, टिकट आवेदनों पर हो रही चर्चा

दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ भवन में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक (Himachal Congress State Election Committee meeting) शुरू हो गई है. जिसमें प्रदेश के 68 विधानसभा क्षेत्रों से आए 1,347 आवेदनों पर चर्चा हो रही है. बैठक में पैनल बनाकर स्क्रीनिंग कमेटी में सूची बनाई जाएगी. प्रत्याशियों के नाम तय करने का फैसला केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक में होगा.

नए मतदाताओं ने भारत के प्रथम मतदाता से की मुलाकात, विधानसभा चुनावों में मतदान की ली प्रेरणा

जिला किन्नौर के नए मतदाताओं ने सोमवार को भारत के प्रथम मतदाता मास्टर श्याम सरन नेगी से मुलाकात (Kinnaur new voters met india first voter) की. इस दौरान श्याम सरन नेगी ने सभी युवाओं और लोगों से हिमाचल विधानसभा चुनावों में अपने किमती वोट का प्रयोग करने की अपील (india first voter shyam saran negi) की.

HPTDC BOD MEETING: बीओडी बैठक में एचपीटीडीसी के कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान की मंजूरी

हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) के कर्मचारियों को राज्य सरकार के अन्य कर्मचारियों की तर्ज पर पहली जनवरी, 2016 से संशोधित वेतनमान (HPTDC BOD MEETING) प्रदान किया जाएगा.

सोलन में फोरलेन संघर्ष समिति ने निकाली रैली, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 लागू करने की मांग

हिमाचल में भूमि अधिग्रहण कानून 2013 लागू करने को लेकर सोमवार को परवाणू सोलन शिमला फोरलेन संघर्ष समिति के लोगों ने सोलन शहर के माल रोड पर रैली निकाली (Fourlane Sangharsh Samiti rally In Solan) और सरकार के प्रति अपना रोष व्यक्त किया. पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल के नाम एक और ताज, अमित कुमार को आज मिलेगा राष्ट्रपति पुरस्कार

teachers day 2022, आज शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल के नाम एक और ताज उस समय सज जाएगा. जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ठियोग के अमित कुमार को राष्ट्रपति पुरस्कार (President Award to Amit Kumar ) देकर सम्मानित करेंगी. देश भर से 46 प्रतिभावान शिक्षकों को (President award ceremony today) सम्मानित किया जाएगा.

गुरु-शिष्य की कहानी: गुरु मंत्री बन गए और चेला मुख्यमंत्री

हिमाचल के सियासी किस्से काफी दिलचस्प है. इन्हीं दिलचस्प किस्सों में एक किस्सा जिला हमीरपुर के एक प्रेरक गुरु और शिष्य से जुड़ा हुआ है. जहां गुरु मंत्री बन गए और शिष्य मुख्यमंत्री. ईटीवी भारत आप सभी से राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2022 (teachers day 2022) पर इस किस्से को साझा कर रहा है...किस्सा जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर...