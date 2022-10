छुटियां मनाने के बाद शिमला से वापस दिल्ली लौटीं सोनिया और प्रियंका गांधी

6 दिन की छुटियां मनाने के बाद सोनिया गांधी बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ आज शिमला के छराबड़ा से दिल्ली के लिए वापस लौट गई हैं. बताया जा रहा है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव में भाग लेने के लिए पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी रविवार सुबह वापस लौट गईं. (Priyanka Gandhi return Delhi from Shimla)(Sonia Gandhi and Priyanka Gandhi return Delhi)

हिमाचल विधानसभा चुनाव: टिकट आवंटन को लेकर कल दिल्ली में BJP CEC की बैठक, मीटिंग में फाइनल होंगे नाम

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) को लेकर टिकट आवंटन को लेकर कल दिल्ली में हिमाचल भाजपा सीईसी की बैठक होने जा रही है. टिकटों के आवंटन को लेकर दिल्ली में इलेक्शन कमिटी की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है.

IGMC कैंसर अस्पताल में PET CT स्कैन की सुविधा न होने से मरीज परेशान, सरकार से लगाई ये गुहार

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने साल 2020-21 के बजट में आईजीएमसी अस्पताल के लिए पीईटी-सीटी स्कैन मशीन के प्रावधान की घोषणा की थी, लेकिन आज तक मरीजों के इसकी सुविधा नहीं मिल पाई है. जिससे कैंसर के मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें पीईटी-सीटी स्कैन करवाने के लिए बाहरी राज्यों का रूख करना पड़ रहा है. जिससे मरीजों के ऊपर दोहरी मार पड़ रही है. (No PET CT scan machine in IGMC Cancer Hospital) (PET scan facilities not available in IGMC)

हमीरपुर में आज होगी अग्निवीर भर्ती की लिखित परीक्षा, 2276 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा

अग्निवीर भर्ती की लिखित परीक्षा आज हमीरपुर के अणु स्पोर्ट्स स्टेडियम में (Agnipath Written examination in Hamirpur) होगी. इस लिखित परीक्षा के लिए 2276 अभ्यर्थियों को चुना गया है. इन अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक जांच के बाद ही परीक्षा केंद्र में एंट्री मिलेगी. (Army exam in Hamirpur).

हिमाचल कांग्रेस के 55 उम्मीदवार फाइनल, दो दिन में जारी होगी लिस्ट, 13 सीटों पर फंसा पेच

हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने 55 सीटों पर उम्मीदवार फाइनल कर दिए हैं. शनिवार को दिल्ली में हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 68 सीटों (HP Congress Central Election Committee meeting) पर चर्चा हुई, जिसमें से 55 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए हैं और दो दिन के भीतर कांग्रेस अपनी पहली सूची भी जारी कर सकती है. वहीं, 13 सीटों पर सहमति नहीं बन पाई है और अब प्रदेश चुनाव समिति दोबारा इन पर मंथन करेगी. जिसकी बैठक शनिवार देर रात ही शुरू हो गई है. (Himachal congress candidate list) (Himachal election date).

'हिमाचल में मां-बेटे की पार्टी बनकर रह गई है कांग्रेस, वरिष्ठ नेता भी कर रहे किनारा'

शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज (Urban Development Minister Suresh Bhardwaj) ने कांग्रेस को परिवारवाद की पार्टी करारा दिया है. उन्होंने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस मां-बेटे की पार्टी बनकर रह गई (Suresh Bhardwaj on Himachal Congress) है. यही वजह है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी अपनी पार्टी से किनारा करने लगे हैं.

चुनाव में शराब तस्करी रोकने के लिए 19 नोडल अधिकारी तैनात, 65 स्पेशल टास्क फोर्स टीमें गठित

हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव (Himachal assembly election 2022) के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता सुचारू रूप से (Code of conduct in Himachal) लागू करने के लिए राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने कमर कस ली है. विभाग ने सीमा पार से अवैध शराब सहित राज्य में शराब की अवैध बिक्री व परिवहन को रोकने के लिए, नोडल अधिकारी के रूप में तीन कलेक्टर, 3 प्रवर्तन जोन प्रभारी और 13 जिला प्रभारी नियुक्त किए हैं.

नाहन में नवोदय विद्यालय के सामने पिकअप पर पलटा कंटेनर, हादसे में 1 युवक की मौत 4 घायल

हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसे (Road accident in Himachal) आए दिन सामने आ रहे हैं. नया मामला चंबा जिले में सामने आया है. जिला मुख्यालय नाहन के समीप नवोदय स्कूल के सामने देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा (Road Accident Near JNV Nahan) पेश आया है. पांवटा साहिब-नाहन-कालाअंब नेशनल हाईवे पर चलती पिकअप पर एक कंटेनर पलट गया. हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि, चार लोग घायल हुए हैं. घायलों का मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा है.

नूरपुर में विवाहिता ने की खुदकुशी, परिजनों की शिकायत पर पति समेत 3 पर केस दर्ज

कांगड़ा जिले के नूरपुर के गुरचाल में एक मिताली नाम की महिला की मौत के मामला सामने आया (Married woman commits suicide in Nurpur) है. परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दी है. जिसके बाद नूरपुर पुलिस ने दहेज हत्या का मामला दर्ज (Dowry suicide case in Nurpur) कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है.

Women's Asia Cup 2022: हिमाचल की रेणुका सिंह बनी प्लेयर ऑफ द मैच, 3 विकेट लेकर टीम को जिताया एशिया कप

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को एशिया कप 2022 के फाइनल में हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है. फाइनल मैच में भारतीय महिला प्लेयर्स ने कमाल का खेल दिखाया और 8 विकेट से मैच जीत लिया. यह महिला एशिया कप का (india women win asia cup) आठवां आयोजन था, जबकि भारतीय टीम 7वीं बार एशिया कप की चैंपियन बनी है. भारत ने एशिया कप चार बार वनडे प्रारूप में जीता है, जबकि तीन बार टी20 प्रारूप में विजय हासिल की है. एशिया कप का खिताब दिलाने में हिमाचल की रेणुका सिंह ने अहम भूमिका निभाई.

