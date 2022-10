शिमला: शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज (Urban Development Minister Suresh Bhardwaj) ने कांग्रेस को परिवारवाद की पार्टी करारा दिया है. उन्होंने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस मां-बेटे की पार्टी बनकर रह गई है. यही वजह है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी अपनी पार्टी से किनारा करने लगे हैं. (Suresh Bhardwaj on Himachal Congress) (Suresh Bhardwaj on vikramaditya singh) (Suresh Bhardwaj on Pratibha singh).

उन्होंने कहा कि 55 वर्षों से लंबित हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा (Tribal status to Hatti community) देने की मांग को पूरा करने पर हाटी समुदाय ने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार (Amit Shah rally in sirmaur) जताया. उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने हाटी की मांग को हमेशा ही अनदेखा किया. जबकि मुख्यमंत्री सिरमौर जिले से भी रहे हैं. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि हाटी को जनजातीय दर्जा देने से अनुसूचित जाति के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. उनका दर्जा व आरक्षण यथावत रहेगा.

शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज.

हार छुपाने के लिए ईवीएम पर उठा रहे सवाल: शहरी विकास मंत्री ने कहा कि जो लोग लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, वो खुद आज लोकतांत्रिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता अभी से ईवीएम की सुरक्षा पर सवाल उठाने लगे हैं. यह तैयारी अपनी विफलता और हार को छिपाने की जा रही है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता चुनाव से पहले ही हार मान चुके हैं, इसलिए ईवीएम की सुरक्षा का रोना रो रहे हैं. उन्होंने कहा कि राजस्थान और छतीसगढ़ में चुनाव क्या बैलेट पेपर से हुए थे? जहां-जहां कांग्रेस चुनावों में जीत हासिल करती है वहां तो ईवीएम ठीक होती है, जहां हार का सामना करती है वहां हार का दोष ईवीएम पर मढ़ देती है.

कांग्रेस दे रही ही झूठी गारंटियां: सुरेश भारद्वाज ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस अनाप-शनाप गारंटियां दे रही है, जो किसी भी तरह से व्यवहारिक नहीं है. क्योंकि कांग्रेस जानती है कि प्रदेश की सत्ता वापसी अब मुश्किल है. इसलिए लोगों को गुमराह किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय युवराज को यह पता नहीं है कि आटा किलो में बिकता है या लीटर में. वहीं, दूसरी तरफ राजकुमारी हिमाचल में पिछले 10 दिनों से विश्राम कर रहीं थी, क्या उन्होंने हिमाचल के कांग्रेस कार्यक्रताओं से संवाद किया? क्या ऐसा नेतृत्व हिमाचल को सही दिशा में ले जा सकता या विकास में भागीदार बन सकता है. ये सब जनता को समझना है.

डबल इंजन की सरकार ने हर वर्ग को पहुंचाया लाभ: सुरेश भारद्वाज ने कहा कि जहां एक ओर नेतृत्व विहिन कांग्रेस है, तो वहीं दूसरी ओर केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन की सरकार ने अपनी योजनाओं के माध्यम से हर वर्ग को लाभ पहुंचाया है. उन्होंने कहा कि हिमाचल में डबल इंजन की सरकार ने हर वर्ग को किसी न किसी तरह से लाभ पहुंचाया है और उनके जीवन स्तर को उन्नत करने के लिए प्रयास किया है. उन्होंने दावा किया कि भाजपा इस बार रिवाज बदलते हुए पुनः सत्ता में वापसी करेगी. (Himachal assembly election 2022) (Himachal election date)

