पांवटा साहिब: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को जिला सिरमौर में एक जनसभा को संबोधित किया. अमित शाह ने जनसभा में हाटी समुदाय से जुड़े लोगों को संबोधित किया और हिमाचल में फिर से बीजेपी की सरकार बनने का दावा करते हुए कांग्रेस पर कई निशाने साधे. उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि अब हिमाचल में राजा, रानी, महाराजायों का समय समाप्त हो चुका है और ये लोकतंत्र है यहां कोई राजा नहीं होता. इसीलिए पीएम मोदी ने राजपथ का नाम हटाकर राज कर्तव्य रख दिया.

उन्होंने कहा कि हिमाचल में हर पांच साल में सरकार बदलती है, लेकिन इस बार हिमाचल में भी पड़ोसी राज्य उत्तराखंड की तरह रिवाज बदलेगा और प्रदेश में इस बार भाजपा की सरकार ही मिशन रिपीट करेगी. अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए दावा किया कि हिमाचल में इस बार भाजपा की दो तिहाई सीटें जीतकर सरकार बनाएगी. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हाटी को जनजातीय का दर्जा मिलने से सिरमौर के 359 गांव लाभांवित होंगो और 25 पीढ़ियां इस निर्णय का लाभ उठाएंगी.

सिरमौर में अमित शाह की रैली.

उन्होंने कहा कि हाटी को तीन तरह का आरक्षण मिला है शिक्षा, राजनीतिक और सरकारी नौकरी में आरक्षण. इस सभी क्षेत्रों में हाटी समुदाय के लोगों को आरक्षण मिलेगा. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पीछे पड़ने वाले आदमी हैं. वह जिस काम के पीछे पड़ जाते हैं वह पूरा करके ही मानते हैं. हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा दिलाने के लिए वह मुझसे 25 बार मिले हैं. शाह ने मजाकिया लहजे में कहा कि दिल्ली आने पर जयराम भाई कागज का पुलिंदा लेकर बैठ गोए और कहने लगे कि ये काम करना तो है, लेकिन कठिन है.

शाह बोले, मैंने कहा कि जयराम ठाकुर जी ये तो बताओ कि काम क्या है. तो शाह कहने लगे कि जयराम ठाकुर ने मुझे पहाड़ी दिखाई और कहा कि इस तरफ हिमाचल है और उस तरफ दूसरी पहाड़ी है. यहां के लोगों को छह दशक से जनजातीय का दर्जा नहीं मिला और वहां उत्तराखंड में जनजातीय का दर्जा मिल चुका है. अमित शाह ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की दृष्टि पड़ी और अब हाटी समुदाय को जनजातीय का दर्जा दिया गया है. अमित शाह ने कहा कि हिमाचल 'एक बार भाजपा, बार-बार भाजपा' का रिवाज शुरू करेगा.

सिरमौर में अमित शाह की रैली.

दरअसल हिमाचल में पिछले करीब 4 दशक से हिमाचल में हर 5 साल में सरकार बदलती है और बीजेपी ने इस बार ये रिवाज बदलकर सरकार रिपीट करने का दावा किया है. अमित शाह ने कहा कि उत्तराखंड में भी ऐसा ही होता था और कांग्रेसी भी यही कह रही थी, लेकिन वहां पर रिवाज बदला और दो तिहाई बहुमत से बीजेपी की सरकार रिपीट हुई है. ऐसा ही हिमाचल में भी होगा. अमित शाह ने कहा कि हाटी समुदाय की अनुसूचित जनजाति की मांग को मोदी सरकार ने पूरा किया कांग्रेस अनुसूचित जाति के लोगों को भड़काने में जुट गई. शाह ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ भड़काने और आग लगाने का काम करती है और मोदी जी विकास करने का काम करते हैं.

अमित शाह ने कहा कि इस आरक्षण का लाभ हाटियों को मिलेगा और अनुसूचित जाति के हक पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा. अमित शाह ने परिवारवाद, राम मंदिर, धारा 370, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक का जिक्र करते हुए भी कांग्रेस पर निशाना साधा. आर्थिक विकास की बात हो या पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की, मोदी सरकार ने देश को आगे बढ़ाने का काम किया है. अमित शाह ने कहा कि सालों तक तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस ने हमारी विरासत और परंपराओं का सम्मान कभी नहीं किया. जबकि मोदी सरकार ने हमारी परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम किया. फिर चाहे राम मंदिर निर्माण हो या काशी विश्वनाथ का जीर्णोद्धार.

अमित शाह ने हिमाचल में टोपियों की राजनीति पर कहा कि अब हिमाचल में लाल टोपी भी बीजेपी की है और हरी टोपी भी बीजेपी की है. शाह ने कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए कहा कि चुनाव के नतीजों के दिन कांग्रेसियों को दूरबीन लेकर ढूंढना पडे़गा.

