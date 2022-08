किन्नौर में भूस्खलन, राष्ट्रीय राजमार्ग- 5 पर आवाजाही बंद

हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश कहर बनकर बरस रही है. रोज भूस्खलन (landslide in himachal) से मकान ढहने, डंगा गिरने सहित बादल फटने के मामले सामने आ रहे (weather of himachal) हैं. अब भारी बारिश के चलते जिला किन्नौर के भावा नगर के पास लैंडस्लाइड हो गया, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पूरी तरह से बंद हो गया (Landslide in Kinnaur) है.

करसोग में खाई में गिरी कार, एक की मौत दो घायल

जिला मंडी के करसोग में एक दर्दनाक हादसा सामने (road accident in karsog)आया है. यहां देर रात खाई में कार गिरने से 1 व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो (Car fell into a ditch in Karsog) गई, इस दौरान गाड़ी में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे की जांच शुरू कर दी है

HP Mukhyamantri Swavalamban Yojana: मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना से खुलेंगे पेट्रोल पंप और चार्जिंग स्टेशन

उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के सकारात्मक परिणाम सामने आने पर राज्य सरकार ने इस योजना को विस्तार प्रदान करते हुए वर्ष 2021 में इसमें नए व्यवसाय शामिल किए हैं. इनमें डेयरी, कृषि आधारित पर्यटन, कृषि उपकरण निर्माण, सब्जी नर्सरी, पेट्रोल पम्प, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन, एम्बुलेंस सेवा व (HP Mukhyamantri Swavalamban Yojana) रेशम प्रसंस्करण आदि शामिल हैं.

हिमाचल कांग्रेस कमेटी की बैठक में 4 विधायक नहीं हुए शामिल, इस वजह से हुए नाराज

हिमाचल कांग्रेस भले ही एकजुटता का दावा करती हो, लेकिन पार्टी में कहीं न कहीं समन्वय की कमी दिखाई ही दे जाती है. रविवार को भी कुछ ऐसा ही हुआ. बता दें कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक (Himachal Congress Committee meeting) रविवार शाम 7 बजे राज्य अतिथि गृह पीटरहॉफ में (Congress meeting in PeterhofF) आयोजित होनी थी. जिसके लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक भूपेश बघेल सहित दो अन्य पर्यवेक्षक 6 बजे शिमला पहुंच गए थे, लेकिन वह सीधे सिसिल होटल गए और वहां पर कांग्रेस कोर ग्रुप के साथ उन्होंने बैठक की.

हिमाचल युवा कांग्रेस ने लॉन्च किया India Rising Talent Contest, 17 अगस्त तक यहां भेजें अपना वीडियो

हिमाचल युवा कांग्रेस ने (Himachal Youth Congress) इंडियाज राइजिंग टैलेंट कांटेस्ट लॉन्च कर दिया है. हिमाचल युवा कांग्रेस अध्यक्ष निगम भंडारी ने कहा कि यह कांटेस्ट युवाओं के लिए अपनी निराशाओं को आशा में बदलने का एक मौका है. सर्वश्रेष्ठ वीडियो वाले प्रतिभागी को ईनाम के तौर पर 100000 रुपए, दूसरे स्थान पर रहने वाले को 71000 रुपए और तीसरे स्थान के प्रतिभागी को 51000 रुपए का ईनाम दिया जाएगा.

Governing Council Meeting: हिमाचल प्रदेश में चल रही 1010 करोड़ की फसल विविधीकरण योजना

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में कहा कि माचल प्रदेश में 1010 करोड़ की फसल विविधीकरण योजना (Crop diversification scheme in Himachal) चल रही है. उन्होंने कहा कि पिछले साढ़े चार वर्षों के दौरान प्रदेश के 31,584 बागवानों को राज्य प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत कवर किया गया है, जबकि 4.15 लाख बागवानों को केंद्रीय योजनाओं से लाभान्वित किया गया है.

Water Crisis in Shimla: शिमला में बरसात के मौसम में भी पानी का संकट, कांग्रेस ने साधा निशाना

शिमला के लिए पानी की सप्लाई करने वाली पेयजल परियोजना गिरी परियोजना में ट्रांसफार्मर के जलने से शहर में पानी का संकट बताया जा रहा है. बिजली न होने से पम्पिंग (water crisis in shimla) प्रभावित हो रही है. गिरी परियोजना से 18 एमएलडी तक पानी शहर में आता है, लेकिन रविवार को 7 एमएलडी पानी ही पहुंचा. वहीं, विपक्षी दल कांग्रेस ने निशाना साधा है और सरकार को शहर के लोगों को मूलभूत सुविधाएं देने में पूरी तरह से नाकाम करार दिया है. कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने कहा कि भाजपा सरकार 5 सालों से पानी समस्या से निजात नहीं दिला पाई है.

Patwari and Kanungo Federation Karsog: ऑनलाइन प्रमाण पत्रों की सुविधा के लिए भत्ता न दिया तो 15 अगस्त से सेवाएं बंद

संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो महासंघ इकाई करसोग ने कहा कि सरकार लोगों को घरद्वार ई डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से प्रमाण पत्रों की सुविधा तो दे रही है, लेकिन इसके बदले में पटवारियों (Patwari and Kanungo Federation Karsog) को भत्ता नहीं दिया जा रहा है और न ही पटवार कार्यालय में इंटरनेट की सुविधा दी गई है. ऐसे में महासंघ ने सरकार को भत्ता देने का अल्टीमेटम जारी कर दिया है. अगर सरकार मांग को नहीं मानती है तो 15 अगस्त से पटवारी ऑनलाइन सुविधा देने (online certificate facility in karsog) का कार्य बंद कर देंगे.

Covid Update Himachal: हिमाचल में कोरोना के 193 नए मामले आए सामने, एक्टिव केस 5,070

हिमाचल में कोरोना पॉजिटिविटी रेट (corona positivity rate in himachal) 11.19 फीसदी पहुंच गया है. हिमाचल में स्वास्थ्य विभाग (Health Department covid report) की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 193 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 204 मरीज स्वस्थ हुए हैं. राहत की बात यह है कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना से एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है. इसके साथ ही प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमण (Corona Infection in himachal) से 4,154 लोगों की मौत हो चुकी है.

Weather Update of Himachal: आज रहेगी हल्की से मध्यम बारिश, एक क्लिक पर जानें मौसम का हाल

देश के कई राज्यों में पड़ रही भीषण गर्मी से अब लोगों को राहत मिल गई है. आज भी कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा. वहीं, पहाड़ी राज्य हिमाचल की (Himachal Weather Update) बात की जाए तो प्रदेश में आज और कल यानी 9 अगस्त को हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है.

ये भी पढ़ें: Last Monday Of Sawan 2022: नौंवी शताब्दी में बना था बैजनाथ मंदिर, नहीं सुनार की दुकान