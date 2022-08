किन्नौर: हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश कहर बनकर बरस रही है. रोज भूस्खलन (landslide in himachal) से मकान ढहने, डंगा गिरने सहित बादल फटने के मामले सामने आ रहे (weather of himachal) हैं. अब भारी बारिश के चलते जिला किन्नौर के भावा नगर के पास लैंडस्लाइड हो गया, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पूरी तरह से बंद हो गया (Landslide in Kinnaur) है.

आवाजाही पूरी तरह ठप : प्राप्त जानकारी के अनुसार अचानक हुए इस लैंडस्लाइड में किसी के जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं मिली है, लेकिन सड़क मार्ग बंद होने से वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई (Kinnaur NH 5 blocked) है. जिससे वाहन चालकों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. बता दें कि जिले में इन दिनों बारिश के चलते पहाड़ियों से भूस्खलन, चट्टानों के खिसकने का सिलसिला लगातार जारी है और भावा नगर के समीप आज भयंकर भूस्खलन देखने को मिला.

किन्नौर में भूस्खलन

सफर नहीं करने की सलाह : भावा नगर के पास लैंडस्लाइड (Landslide Near bhawa nagar) होने के बाद राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण ने सड़क से मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया है. बताया जा रहा है कि सड़क को बहाल करने में समय लग सकता है, क्योंकि पहाड़ से अभी भी पत्थर गिरने का सिलसिला जारी है. ऐसे में सड़क से मलबा हटाते हुए मजदूरों व मशीनों को दिक्कतें पेश आ रही हैं. प्रशासन की ओर से फिलहाल पर्यटकों व स्थानीय लोगों को मौसम के साफ होने तक सफर न करने का आग्रह किया गया है.

