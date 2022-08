करसोग: जिला मंडी के तहत करसोग में एक दर्दनाक हादसा सामने (road accident in karsog)आ या है. यहां देर रात खाई में कार गिरने से 1 व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो (Car fell into a ditch in Karsog) गई, इस दौरान गाड़ी में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे की जांच शुर कर दी है

खाई में गिरी कार: जानकारी के मुताबिक रविवार को देर रात पटवार सर्कल सोरता के तहत बडार सड़क पर एक मारुति कार एचपी 03 0978 अनियंत्रित होकर 60 फीट गहरी खाई में गिर गई. इस कार में चालक समेत 3 लोग सवार थे, जो बडार गांव की ओर जा रहे थे. इस हादसे में 1 व्यक्ति की मौत हो गई, जिसकी पहचान घनश्याम उम्र करीब 43 साल पुत्र केशवराम गांव लोहरला डाकघर बखरोट (करसोग) रूप में हुई है.

राहत राशि दी गई: इसके अतिरिक्त सड़क हादसे में घायल हुए दो लोगों की पहचान भाग चन्द उम्र 42 साल पुत्र राम सिंह गांव बकारण और सागर उम्र 28 साल पुत्र कृष्ण गांव बल्ग निहिरी के रूप में हुई. पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना के कारणों का पता लगाने को छानबीन शुरू कर दी है. मामले की पुष्टि डीएसपी करसोग गीतांजली ठाकुर ने की है.वहीं ,तहसीलदार करसोग राजेंद्र ठाकुर ने बताया कि मृतक व्यक्ति के परिवार को 10 हजार की फौरी राहत जारी की गई है. इसके अतिरिक्त सड़क हादसे में घायल हुए व्यक्तियों को भी 2-2 हजार की सहायता राशि प्रदान की गई है.