ऑफलाइन बोर्ड परीक्षा रद्द करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार

उच्चतम न्यायालय (Supreme court) ने केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (central board of secondary education) और अन्य बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली 10वीं और 12वीं कक्षा की ऑफलाइन बोर्ड परीक्षा रद्द किए जाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. यहां पढ़ें पूरी खबर..

बजट सत्र: हिमाचल में पहली बार राज्यपाल ने पढ़ा ई-अभिभाषण, गिनाई सरकार की उपलब्धियां

देश की पहली ई-विधानसभा हिमाचल प्रदेश के गौरवपूर्ण अध्याय में बुधवार को एक और पन्ना जुड़ गया. ई-विधान के बाद ई-बजट के बाद अब हिमाचल में पहली बार राज्यपाल का अभिभाषण भी पेपरलेस रहा. जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार का इस कार्यकाल का ये (Governor Rajendra Vishwanath Arlekar) आखिरी बजट सत्र है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों का होगा समाधान! जयराम सरकार ने गठित की कमेटी

जयराम सरकार चुनावी साल में कर्मचारियों (government employees in himachal) पर जमकर मेहरबानी दिखा रही है. हिमाचल में करीब 2 लाख सरकारी कर्मचारियों को जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान मिलेगा. इसी कड़ी में जयराम सरकार ने कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों के समाधान (salary discrepancies of the employees in Himachal) को लेकर वित्त सचिव अक्षय सूद की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

सामान्य वर्ग आयोग को लेकर अधिसूचना जारी, अध्यक्ष के साथ दो सदस्य रहेंगे, एक साल होगा कमीशन का कार्यकाल

हिमाचल में बजट सत्र (Himachal budget session) शुरू होने के साथ ही जयराम सरकार ने सामान्य वर्ग (general category commission)आयोग के विभिन्न पहलुओं को लेकर अधिसूचना जारी कर (Jairam government issued notification) दी है. आयोग में अध्यक्ष के साथ दो सदस्य होंगे. हिमाचल प्रदेश सामान्य वर्ग आयोग का कार्यकाल एक साल का होगा. अधिसूचना के अनुसार आयोग का मुख्यालय शिमला में ही रहेगा. बुधवार को इस आशय की अधिसूचना जारी की गई. यहां पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल में कौन होगा कांग्रेस का चेहरा? आनंद शर्मा ने दिया ये जवाब

राज्यसभा सांसद आनंद शर्मा का बसाल में बुधवार को भव्य स्वागत किया गया. आनंद शर्मा ने आज बसाल पंचायत के सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया. शर्मा ने इस भवन के लिए सांसद निधि से 10 लाख रुपये दिए थे. एक सवाल के जबाव शर्मा ने कहा कि वह विधानसभा चुनाव में सिर्फ प्रचार करने आएंगे और कुछ नहीं. मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर शर्मा ने बड़ी बात कही है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

मुख्यमंत्री की दो टूक, आंदोलन करने वाले कर्मचारियों की बात नहीं सुनेगी सरकार

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आंदोलनरत कर्मचारियों (Jairam Thakur on the agitating employees) को दो टूक शब्दों में कहा है कि जो कर्मचारी नियमों की अवहेलना करेंगे, आंदोलन करेंगे, उनकी बात नहीं मानी जाएगी और जो कर्मचारी नियम तोड़ कर आंदोलन करेंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. यहां पढ़ें पूरी खबर..

डॉक्टरों की हड़ताल: वीरवार को 11 बजे होगी मीटिंग, नतीजे पर नजरें

सरकार ने हड़ताल पर गए डाॅक्टराें काे वीरवार काे बैठक के लिए बुलाया है. हालांकि, ये साफ नहीं हुआ है कि सीएम बैठक की अध्यक्षता करेंगे या फिर अधिकारी ही इस बैठक में रहेंगे. गौरतलब है कि चिकित्सक बीते 14 दिनों से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं. जिसमें सुबह 9:30 से 11:30 तक हड़ताल पर रहते हैं. यहां पढ़ें पूरी खबर...

ऊना ब्लास्ट कांड के घटना स्थल पर पहुंचे उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर, कहा: दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई

उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर बुधवार को हरोली उपमंडल के बाथू स्थित अवैध पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट कांड (Una blast incident) के घटनास्थल का निरीक्षण करने पहुंचे. इस दौरान डीसी और एसपी समेत तमाम प्रशासनिक और विभागीय अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे. उद्योग मंत्री ने इस मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ-साथ संबंधित विभागों के अधिकारियों से भी पूछताछ की. इसके बाद उद्योग मंत्री ने क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में पहुंचकर घायलों का कुशलक्षेम भी जाना. यहां पढ़ें पूरी खबर...

Himachal High Court: 10 मई 2001 से पहले लगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 60 साल में होंगे सेवा निवृत्त

प्रदेश हाईकोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवानिवृत्त आयु के संबंध में महत्वपूर्ण व्यवस्था देते हुए स्पष्ट (Himachal High Court verdict)किया है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो 10 मई 2001 से पहले सरकारी सेवाओं में लगे थे वे 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर ही सेवा निवृत्त (Himachal High Court decision on retirement)होंगे. यहां पढ़ें पूरी खबर...

सरहद पार कर भारत पहुंचे सोभनन सरकार की मोहब्बत का दर्दनाक अंत, अब सिर्फ सवाल ही बाकी

बांग्लादेशी हिंदू सोभनन सरकार ने एक मुस्लिम लड़की से प्यार किया और फिर शादी भी. एक के बाद एक चुनौती को पार करते हुए उसने अपने देश की सरहद पार करने का जोखिम लिया. फिर अवैध रूप से भारत आकर अपना संसार बसाने का जतन किया. फिर एक दिन हिमाचल के हमीरपुर आया, लेकिन उसकी मोहब्बत का अंजाम दर्दनाक हुआ. सोभन सरकार ने आत्महत्या कर ली... यहां पढ़ें पूरी खबर...

धर्मशाला में भारत-श्रीलंका टी-20 मैच को लेकर व्यापारियों में उत्साह, स्थानीय लोगों में दिख रहा HIGH JOSH

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला (Dharamshala International Cricket Stadium)में 26 और 27 फरवरी को भारत और श्रीलंका के बीच दो टी-20 मैच (India vs Sri Lanka T20 match) खेले जाएंगे. धर्मशाला में आयोजित मैच को लेकर स्थानीय लोगों और व्यापारियों में खासा उत्साह है. दरअसल अब बीसीसीआई द्वारा धर्मशाला को दो दिवसीय T-20 मैच देने के बाद एक बार फिर से व्यापार में उछाल की उम्मीद बंध गई है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

