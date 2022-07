सोलन में SCOOTY और TRUCK की टक्कर, स्कूटी सवार फूड डिलीवरी बॉय की मौत, CCTV में कैद हुई घटना

वीरवार को सोलन शहर के बाईपास पर एक दर्दनाक हादसा (Scooty and truck collide in Solan) पेश आया है. जहां पर एक फूड डिलीवरी बॉय की ट्रक के नीचे आने से मौत हो गई. जानकारी के अनुसार व्यक्ति की उम्र लगभग 42 साल की है और वह सिरमौर जिले का रहने वाला है. ये व्यक्ति फूड डिलीवरी का काम करता था और रोजाना की तरह शहर में फूड डिलीवरी के लिए जा रहा था.

सिरमौर में पहाड़ी से टकराई निजी बस, 13 यात्री घायल

सिरमौर में वीरवार को शिलाई से रोनहाट जा रही एक निजी बस पहाड़ी से टकराने के चलते दुर्घटनाग्रस्त हो (Bus accident in sirmaur) गई. हादसे में 13 यात्री जख्मी हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए शिलाई अस्पताल भेजा गया है. बताया जा रहा है कि बस की ब्रेक फेल होने से ये हादसा हुआ है.

श्री नैना देवी में कल से शुरू होगा श्रावण अष्टमी मेला, पुलिस की चप्पे-चप्पे पर रहेगी नजर

हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में स्थित विश्वविख्यात शक्तिपीठ नैना देवी मंदिर में 29 जुलाई से शुरू होने वाले श्रावण अष्टमी मेले को लेकर माता रानी के दरबार में सजावट (Shravan Ashtami fair Naina devi) शुरू हो चुकी है. इसके अलावा मेले के दौरान कानुन व्यवस्था बनी रहे और श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो इसके लिए पुलिस बल जगह-जगह तैनात रहेगा.

SHIMLA: बसंतपुर में पहाड़ी से कार पर गिरा पत्थर, 1 की मौत, 3 घायल

हिमाचल प्रदेश में इन दिनों बरसात कई मासूम लोगों की जान ले रही है. बरसात के चलते जगह-जगह से भूस्खलन होने, पहाड़ी से पत्थर गिरने के मामले (landslide in himachal) सामने आ रहे हैं. ऐसा ही (Stone fell on car in Basantpur Shimla) एक मामला राजधानी शिमला में आया है. बता दें कि शिमला के बसंतपुर में एक गाड़ी पर पहाड़ी से पत्थर गिर गया. गाड़ी में सवार चार लोगों में से एक की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि तीन लोग घायल हुए हैं.

Himachal Seat Scan: सोलन विधानसभा सीट पर एक बार फिर ससुर-दामाद उतर सकते हैं चुनावी मैदान में, जानिए इस साल क्या हैं समीकरण ?

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) से पहले ETV भारत प्रदेश के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों के सूरत-ए-हाल से रू-ब-रू करवा रहा है (himachal seat scan) है. हिमाचल सीट स्कैन में आज हम बात करने जा रहे हैं सोलन विधानसभा क्षेत्र की. वैसे तो इस सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा है, लेकिन चुनाव से पहले ही एक बार फिर से ससुर और दामाद के बीच इस सीट पर जुबानी जंग तेज हो गई है. ऐसे में आज जानेंगे कि इस साल इस सीट पर आखिर चुनावी समीकरण क्या हैं...

15 अगस्त तक चलेगा हर घर तिरंगा कार्यक्रम, 17 लाख घरों पर लहराएगा तिरंगा

आजादी का अमृत महोत्सव के तहत घर तिरंगा कार्यक्रम हिमाचल में 9 से 15 अगस्त तक चलेगा. इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा (Sambit Patra in shimla) ने वीरवार को शिमला भाजपा मुख्यालय दीपकमल चक्कर (Shimla BJP Headquarters Deepkamal chakkar) पदाधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें टिप्स भी दिए

अब जाम से नहीं जूझेंगे बिजली महादेव आने वाले श्रद्धालु, PMGSY के तहत होगा सड़क का विस्तार

कुल्लू में बिजली महादेव के दर्शनों (Bijli Mahadev Kullu) के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को अब जाम से नहीं जूझना पड़ेगा. रामशिला से बिजली महादेव तक अब सड़क का विस्तार होगा और जल्द ही इसका कार्य भी शुरू किया (Bijli Mahadev road) जाएगा.

हमीरपुर: सुषमा पिछले 16 दिनों से घर से लापता, मायके पक्ष ने पति और देवर पर लगाए मारपीट के आरोप

हमीरपुर जिले में एक शादीशुदा महिला के लापता होने का (Sushma missing case in Hamirpur) मामला सामने आया है. लापता महिला के मायका पक्ष का कहना है कि उनकी बेटी पिछले 16 दिनों से लापता है. मायका पक्ष ने लापता महिला के पति और देवर पर उसके साथ मारपीट करने के भी आरोप (Woman missing case in Hamirpur) लगाए हैं. बता दें कि लापता सुषमा की शादी धंगोटा बड़सर में हुई थी. उसके दो बच्चे भी है. फिलहाल पुलिस महिला को तलाश रही है.

कल कांगड़ा प्रवास पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, ये रहेगा शेड्यूल

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शुक्रवार को कांगड़ा प्रवास पर (CM Jairam Thakur visit to Kangra) रहेंगे. कैसा रहेगा सीएम जयराम का शेड्यूल जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर...

Himachal Cabinet Decision: कॉलेज और यूनिवर्सिटी शिक्षकों के लिए UGC स्केल मंजूर, मास्क पहनना हुआ अनिवार्य

हिमाचल कैबिनेट ने कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षकों पर बड़ा फैसला लिया (Himachal Cabinet Decision) है. सरकार ने शिक्षकों के लिए यूजीसी स्केल को मंजूरी दे दी है. इसके अलावा प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने मास्क पहनना एक बार फिर अनिवार्य कर (Mask Mandatory in Himachal) दिया है. पढ़ें पूरी खबर.

