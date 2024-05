करीब चार करोड़ बच्चों को लगी तंबाकू की लत, भ्रामक विज्ञापन बनी वजह - Tobacco Free Future

हैदराबादः विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) और वैश्विक तंबाकू उद्योग पर नजर रखने वाली संस्था स्टॉप ने 'हुकिंग द नेक्स्ट जेनरेशन' लॉन्च किया है. 'अगली पीढ़ी को आकर्षित करना: तम्बाकू उद्योग युवा ग्राहकों को कैसे आकर्षित करता है' (Hooking The Next Generation How Tobacco Industry Captures Young Customers) नामक रिपोर्ट में बताया गया है कि तंबाकू और निकोटीन उद्योग कैसे उत्पादों को डिजाइन करता है, मार्केटिंग अभियानों को लागू करता है. उनकी मदद के लिए नीतिगत वातावरण को आकार देने के लिए लगातार काम करता है. यह दुनिया के युवाओं को नशे की लत में डूबा देते हैं.

31 मई को विश्व विश्व तंबाकू निषेध दिवस से पहले रिपोर्ट के डब्ल्यूएचओ उन युवाओं की आवाज उठा रहा है जो सरकारों से उन्हें तंबाकू और निकोटीन उद्योग का लक्ष्य बनने से बचाने का आह्वान कर रहे हैं.

रिपोर्ट से पता चलता है कि वैश्विक स्तर पर 13-15 वर्ष की आयु के अनुमानित 37 मिलियन (3.7 करोड़) बच्चे तंबाकू का उपयोग करते हैं. इसके अलावा कई देशों में किशोरों के बीच ई-सिगरेट के उपयोग की दर वयस्कों से अधिक है. डब्ल्यूएचओ यूरोपीय क्षेत्र में सर्वेक्षण में शामिल 15 वर्षीय बच्चों में से 20 फीसदी ने पिछले 30 दिनों में ई-सिगरेट का उपयोग करने की जानकारी दी.

तंबाकू के उपयोग को कम करने में महत्वपूर्ण प्रगति के बावजूद, ई-सिगरेट और अन्य नए तंबाकू और निकोटीन उत्पादों का उद्भव युवाओं और तंबाकू नियंत्रण के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है. अध्ययनों से पता चलता है कि ई-सिगरेट के उपयोग से विशेषकर धूम्रपान न करने वाले युवाओं में पारंपरिक सिगरेट का उपयोग लगभग तीन गुना बढ़ जाता है.

'इतिहास दोहरा रहा है, क्योंकि तंबाकू उद्योग हमारे बच्चों को एक ही निकोटीन अलग-अलग पैकेजिंग में बेचने की कोशिश करता है. ये उद्योग सक्रिय रूप से नए उत्पादों के साथ स्कूलों, बच्चों और युवाओं को लक्षित कर रहे हैं जो मूल रूप से एक कैंडी-स्वाद वाला जाल हैं. जब वे बच्चों के लिए इन खतरनाक, अत्यधिक नशे की लत वाले उत्पादों का मार्केटिंग कर रहे हैं तो वे नुकसान में कमी के बारे में कैसे बात कर सकते हैं?' डॉ. टेड्रोस एडनोम घेब्रेयसस, डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक

कैंडी और फ्रूट फ्लेवर से युवाओं के करते हैं आकर्षित

ये उद्योग युवाओं को कैंडी और फल जैसे आकर्षक स्वादों के साथ अपने उत्पाद बेचना जारी रखते हैं. संयुक्त राज्य अमेरिका में शोध में पाया गया कि यदि उत्पाद केवल तंबाकू के स्वाद में उपलब्ध होते तो 70 फीसदी से अधिक युवा ई-सिगरेट उपयोगकर्ता इसे छोड़ देंगे.

डब्ल्यूएचओ के हेल्थ प्रमोशन के डायरेक्टर डॉ रुएडिगर क्रेच ने कहा कि ये उद्योग जानबूझकर उत्पाद डिजाइन कर रहे हैं और ऐसी मार्केटिंग रणनीतियों का उपयोग कर रहे हैं जो सीधे बच्चों को पसंद आती हैं.

तंबाकू मुक्त भविष्य (प्रतीकात्मक चित्र) (Getty Images)

कॉटन कैंडी और बबलगम जैसे बच्चों के अनुकूल स्वादों का उपयोग, खिलौनों से मिलते-जुलते चिकने और रंगीन डिजाइनों के साथ मिलकर, युवाओं को इन हानिकारक उत्पादों की लत लगाने का एक जबरदस्त प्रयास है. ये भ्रामक रणनीतियां युवाओं को जीवन भर हानिकारक निर्भरता से बचाने के लिए मजबूत नियमों की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालती हैं.

डब्ल्यूएचओ सरकारों से आग्रह करता है कि इन उत्पादों पर प्रतिबंध लगाकर या उन्हें सख्ती से रेगुलेट करके युवाओं को तंबाकू, ई-सिगरेट और अन्य निकोटीन उत्पादों के सेवन से बचाया जाए.

डब्ल्यूएचओ की सिफारिशों में 100 फीसदी धूम्रपान-मुक्त इनडोर सार्वजनिक स्थान बनाना, स्वादयुक्त ई-सिगरेट पर प्रतिबंध, मार्केटिंग, विज्ञापन और प्रचार पर प्रतिबंध, उच्च कर, उद्योग द्वारा उपयोग की जाने वाली भ्रामक रणनीति के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना और युवाओं के नेतृत्व वाली शिक्षा और जागरूकता पहल का समर्थन करना शामिल है.

विश्व तंबाकू निषेध दिवस (Getty Images)

वाइटल स्ट्रैटेजीज में STOP के निदेशक, जॉर्ज एल्डे ने कहा, 'आदी युवा उद्योग के लिए जीवन भर लाभ का प्रतिनिधित्व करते हैं. यही कारण है कि उद्योग एक ऐसा वातावरण बनाने के लिए आक्रामक रूप से पैरवी करता है जो इसे सस्ता, आकर्षक और युवाओं के लिए आसान बना दे. यदि नीति निर्माता कार्रवाई नहीं करते हैं, तो वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों को नुकसान की एक नई लहर का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें सिगरेट सहित कई तंबाकू और निकोटीन उत्पादों की लत और उपयोग शामिल है.

2024 विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कारों के लिए डॉ. टेड्रोस की ओर से इन संगठनों को चुना गया है.

थाईलैंड युवा संस्थान, थाईलैंड साम्राज्य तम्बाकू निषेध क्लब, नाइजीरिया संघीय गणराज्य तंबाकू मुक्त बच्चों के लिए अभियान, अर्जेंटीना गणराज्य तंबाकू मुक्त भविष्य (प्रतीकात्मक चित्र) (Getty Images)

85 फीसदी बच्चे आते हैं ई-सिगरेट के विज्ञापन के संपर्क में

ये प्रेरक युवा नेता अपनी पीढ़ी को एक ऐसे उद्योग से बचा रहे हैं जो उन्हें लोगों के रूप में नहीं बल्कि मुनाफे के रूप में देखता है. एक साथ काम करके, सरकारें, सार्वजनिक स्वास्थ्य संगठन, नागरिक समाज और सशक्त युवा एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां अगली पीढ़ी तंबाकू और निकोटीन की लत के खतरों से मुक्त हो. 87 देशों में 2014 और 2018 के बीच, प्रत्येक ने बताया कि 13-15 साल के 0.4 फीसदी से 22.7 फीसदी बच्चों को तंबाकू कंपनी के प्रतिनिधि से मुफ्त तंबाकू उत्पाद की पेशकश की गई थी. 15-30 साल के 85 फीसदी बच्चे कई मीडिया प्लेटफार्मों पर ई-सिगरेट के विज्ञापन के संपर्क में थे और जोखिम की उच्च दर ई-सिगरेट के उपयोग की उच्च दर से जुड़ी हुई थी. तम्बाकू और संबंधित उद्योग खुद को समाज के लिए लाभकारी दिखाने के लिए सावधानीपूर्वक संदेश तैयार करते हैं.