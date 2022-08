PM Scholarship Scheme 2022: पीएमएसएस के लिए आवेदन शुरू, छात्रवृत्ति के लिए पात्र विद्यार्थी कर सकते हैं आवेदन

प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना (पीएमएसएस) के लिए पात्र विद्यार्थी वेब पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते (PM Scholarship Scheme 2022 Apply Online) हैं. पात्र विद्यार्थी 31 अक्टूबर 2022 तक ऑनलाइन फार्म भर सकते हैं. पढ़ें पूरी खबर...

ग्रीन कवर और एफआरए पर कार्यशाला का आयोजन, प्रशासनिक अधिकारियों को दी गई जानकारी

शनिवार को प्रशासनिक अधिकारियों के लिए शिमला में एक कार्यशाला का आयोजन किया (Workshop on Green cover organized in Shimla) गया. इस कार्यशाला में वन अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन भूमि स्थानान्तरण, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, परिस्थिति संवेदनशील क्षेत्र, वन विभाग के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित प्रासंगिक महत्वपूर्ण आदेशों, मानव-वन्य जीव संघर्ष, पारिस्थितिकी पुनःस्थापना आदि विषयों पर जानकारी प्रदान की गई. पढ़ें पूरी खबर...

7 से 16 अगस्त तक Advanced Study Shimla में मिलेगी फ्री एन्ट्री, नहीं लेना पड़ेगा टिकट

शिमला स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज में 7 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक निशुल्क प्रवेश दिया जाएगा. आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर यह छूट संस्थान घूमने आने वाले (Free Entry In Advanced Study Shimla) पर्यटकों और स्थानीय लोगों को दी गई है. पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल में डॉक्टर्स भर्ती के लिए पहली बार Walk in Interview के साथ जुड़ी लिखित परीक्षा, अटल यूनिवर्सिटी को सौंपी जिम्मेदारी

हिमाचल में पहली बार एमबीबीएस डॉक्टर्स की भर्ती की (MBBS Doctor Recruitment in Himachal) वॉक-इन-इंटरव्यू प्रक्रिया के साथ लिखित परीक्षा को जोड़ा (Written Test Combined with Walk in Interview) गया है. तीन सौ पदों को भरने के लिए सारी (Doctor Recruitment in Himachal) प्रक्रिया मंडी जिला के नेरचौक में स्थित अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी को सौंपी गई है. यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉ. सुरेंद्र कश्यप ने बताया कि प्रक्रिया शुरू हो गई है.

एंटी स्नेक वेनम ही है सर्पदंश का सही उपचार, पद्मश्री डॉ. ओमेश ने बताए जीवन रक्षक सूत्र

हिमाचल प्रदेश में साल 2022 के मानसून सीजन में सांप के काटने से अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी (Death due to snakebite in Himachal) है. जो चिंता का विषय है. ऐसे में ईटीवी भारत के साथ खास बातचीत में पद्मश्री डॉ. ओमेश भारती ने प्रदेश के सभी लोगों को सर्पदंश होने पर महत्वपूर्ण जानकारी दी (Omesh Bharti On snakebites Treatment) है. साथ ही ईटीवी के साथ इसके उपाय भी साझा (Treatment for snakebites) किए. उपाय जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर...

नाहन कांग्रेस की गुटबाजी हुई जगजाहिर, विक्रमादित्य सिंह के सामने ही आपस में ही भिड़ गए नेता

सिरमौर जिले से शुरू हुई हिमाचल कांग्रेस की रोजगार संघर्ष यात्रा के दौरान नाहन में (Yuva Rozgar Sangharsh Yatra In Nahan) कांग्रेसी कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए. देखते ही देखते कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जमकर (Congress workers fight in Nahan) लात घूंसे चले. वहीं, इस बारे में विधायक विक्रमादित्य ने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा इस मामले में संज्ञान लिया जाएगा. पढे़ं पूरा मामला...

Aloe Vera Farming: हिमाचल में तैयार एलोवेरा प्रोडक्टों की विदेशों में डिमांड, आर्गेनिक खेती से लाखों की कमाई संभव

हमीरपुर के रहने वाले सुनील कौशल ऑर्गेनिक एलोवेरा बरबडेंसिस मिलर की खेती (Aloe Vera Barbadensis Miller Farming in Hamirpur) कर रहे हैं. सुनील कौशल हमीरपुर जिला के गलोड़ क्षेत्र के रहने वाले हैं और वह 2014 से इस प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे हैं. एलोवेरा की इस उन्नत किस्म से तैयार किए जा रहे 18 तरह के प्रोडक्ट की डिमांड विदेशों से भी आने लगी है.

Weather Update of Himachal: अभी नहीं मिलेगी बारिश से राहत, एक क्लिक पर जानें मौसम का हाल

देश के कई राज्यों में पड़ रही भीषण गर्मी से अब लोगों को राहत मिल गई है. देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून (Monsoon in india) अपनी दस्कत दे चुका है. बीते दिनों भी कई राज्यों में जमकर बारिश हुई, जबकि आज भी कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा. वहीं, पहाड़ी राज्य हिमाचल की (Himachal Weather Update) बात की जाए तो प्रदेश में आज के लिए भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. प्रदेश में 8 और 9 अगस्त को भी हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है.

lampi Virus in Himachal: शिमला में करीब 200 पशुओं में फैला लंपी वायरस, जानें क्या है ये बीमारी

हिमाचल में भी लंपी वायरस (lampi Virus in Himachal Pradesh) ने दस्तक दे दी है. शिमला जिले में इस वायरल ने दर्जनों पशुओं को अपनी चपेट में ले लिया है. बीमारी के बाद पशु पालकों में हड़कंप मच गया है और दूध तक बिकना बंद हो गया है. जानें क्या इस (what is lampi virus) बीमारी के लक्षण और बचाव...

जवाहर नवोदय डुंगरी में वार्डन पर 12 छात्रों को पीटने के आरोप, जांच में जुटी पुलिस

जवाहर नवोदय डुंगरी में (Jawahar Navodaya Dungrin Hamirpur) सातवीं कक्षा के 12 विद्यार्थियों को पिटने की घटना सामने आई है. आरोप है कि वार्डन द्वारा इन छात्रों को डंडे से पीटा गया है. मामले में परिजनों और स्कूल प्रबंधन की तरफ से कोई शिकायत नहीं दी गई है लेकिन वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस जांच कर रही है.