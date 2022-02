LIVE : अंतिम संस्कार की तैयारियां पूरी, पीएम मोदी सहित कई हस्तियों ने दी अंतिम श्रद्धांजलि

भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) का पार्थिव शरीर मुंबई के शिवाजी पार्क में पहुंच गया है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, पीयूष गोयल, देवेंद्र फडणवीस, शाहरुख खान, राज ठाकरे समेत राजनीति तथा बॉलीवुड जगत की तमाम हस्तियां मौके पर मौजूद हैं. पीएम नरेंद्र मोदी भी शिवाजी पार्क पहुंचे हैं. वे लता दीदी के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे. पढ़ें पूरी खबर...

अंतिम संस्कार की तैयारियां पूरी

किन्नौर में भूकंप का दिखा भयानक मंजर, पहाड़ों से बड़ी-बड़ी चट्टानें गिरने के चलते NH-5 बंद

किन्नौर जिले में रविवार सुबह आए भूकंप के झटकों का भयानक मंजर देखने को मिला है. भूकंप के बाद जगह-जगह पहाड़ों से चट्टान नेशनल हाइवे-5 पर गिरने का सिलसिला शुरू हुआ और एनएच-5 यातायात के लिए अवरुद्ध हो (NH 5 blocked after Earthquake) गया. बता दें कि जिला में ऐसा पहली बार हुआ है, जब भूकंप से पहाड़ कांप उठे हो और जगह-जगह पहाड़ों से बड़ी-बड़ी चट्टानें टूटकर सड़कों पर गिरी हो. पढ़ें पूरी खबर...

ऊना में वीरेंद्र कंवर की प्रेसवार्ता, बोले प्रदेश में समग्र विकास को दी भाजपा सरकार ने तरजीह

जिला ऊना में आज रविवार को कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर द्वारा एक प्रेसवार्ता का आयोजन किया (Virender Kanwar conference in Una) गया. इस दौरान उन्होंने जयराम सरकार के 4 साल की उपलब्धियों को बताया और कहा कि पिछले 4 वर्ष में केवल और केवल मात्र विकास को तवज्जो (Virender Kanwar on bjp government) दी है. वीरेंद्र कंवर ने कहा कि पिछले 4 सालों के दौरान प्रदेश भर में सड़क, बिजली, पानी को लेकर भी हर वर्ग को राहत प्रदान करने का काम किया गया है. पढ़ें पूरी खबर...

हमीरपुर: स्कूल गई नाबालिग छात्रा हुई लापता, परिजनों ने पुलिस में दर्ज करवाया मामला

हमीरपुर जिले के नादौन क्षेत्र के जोल गांव से एक नाबालिग लड़की की (Minor girl missing in Nadaun) गुमशुदगी का मामला सामने आया है. बता दें कि नाबालिग लड़की शनिवार को घर से स्कूल के लिए गई, लेकिन स्कूल समय के बाद जब वह घर नहीं पहुंची तो परिजनों को चिंता सताने लगी. परिजनों ने अपने स्तर पर हर जगह लड़की को ढूंढने का प्रयास किया लेकिन जब कहीं भी कुछ पता नहीं चला तो पुलिस को इसकी सूचना दी. वहीं, अब पुलिस लड़की की तलाश कर रही है. पढ़ें पूरी खबर...

पांवटा साहिब बस अड्डे से बाइक चोरी मामले को पुलिस ने 24 घंटे में सुलझाया, उत्तराखंड से 4 आरोपी गिरफ्तार

बाइक चोरी के मामले में (bike theft case in paonta) पांवटा पुलिस ने उत्तराखंड से चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. डीएसपी बीर बहादुर ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि चारों आरोपी उत्तराखंड के धर्मावाला में छुपे हुए थे. उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपियों से पूछताछ की जा रही है. पढ़ें पूरी खबर...

हाटी समुदाय की मांग को नहीं किया गया पूरा तो आने वाले चुनावों में खामियाज़ा भुगतने के लिए तैयार रहें: डॉ. अमिचंद कमल

हाटी समुदाय (Hati community in Sirmaur) को जनजातीय दर्जा देने की मांग जोर पकड़ने लगी है. रविवार को गुरु की नगरी पांवटा साहिब के लोक निर्माण विश्राम गृह में हाटी समिति की बैठक हुई. जिसमें केंद्रीय हाटी समुदाय के अध्यक्ष डॉ. अमिचंद कमल ने बैठक को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि हाटी समुदाय काफी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत है, लेकिन सरकार को हाटी समुदाय की याद सिर्फ चुनावों के समय आती है. पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल विधानसभा बजट सत्र में सरकार को इन मुद्दों पर घेरेंगे विधायक राकेश सिंघा, बनाई रणनीति

ठियोग से विधायक राकेश सिंघा ने हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर ली है. शिमला में पत्रकार वार्ता कर (Pc of MLA Rakesh Singha) राकेश सिंघा ने जानकारी दी की वह किन किन मुद्दों को लेकर सरकार पर हमलावर होंगे. वहीं, उन्होंने जनता से भी बजट सत्र को लेकर सुझाव मांगे हैं. पढ़ें पूरी खबर...

रामपुर की डंसा पंचायत में एक व्यक्ति ने महिला पर किया कुल्हाड़ी से वार, देखें घटना का वीडियो

शिमला के रामपुर बुशहर की ग्राम पंचायत डंसा के नोगीधार गांव में दिल दहलाने वाला एक मामला सामने आया है. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामला नोगीधार के तमैसू ढांक पर स्थित खेल मैदान का है जहां कई वर्षों से क्षेत्र के बच्चे क्रिकेट खेल खेलते हैं. इस जमीन पर धार गांव के सेवक राम का कब्जा है. इसी बीच शनिवार को जब बच्चों को रोक जा रहा था तो (Dansa Panchayat of Rampur) धार गांव की महिला मंडल प्रधान और सचिव बच्चों के पक्ष में तमैसू पहुंची. सेवक राम कुल्हाड़ी लेकर पहुंचा था. इस बीच महिलाएं बच्चों के समर्थन में सेवक राम के साथ बहस करने लगीं. इस पर सेवक राम आपा खो गया और सीधा कुल्हाड़ी उठाकर मंडल सचिव और प्रधान के सिर पर वार कर दिया. पढ़ें पूरी खबर...

ठेकेदारों की हड़ताल पर कुलदीप राठौर ने सरकार पर साधा निशाना, जल्द मामले को सुलझाने की दी सलाह

हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी (Snowfall in Himachal) के बाद हुई अव्यवस्थाओं और ठेकेदारों की हड़ताल (Kuldeep Rathore on contractors) पर पर कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने सरकार और प्रशासन को बर्फबारी से निपटने में पूरी तरह से नाकाम करार दिया है. पढ़ें पूरी खबर...

प्रदेश में अब 19 लाख से अधिक लोग आंखों से स्क्रीनिंग करने के बाद प्राप्त करेंगे राशन

बिलासपुर में खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग द्वारा एक पत्रकारवार्ता का आयोजन (Rajinder Garg PC In Bilaspur) किया गया. पत्रकारवार्ता के दौरान मंत्री ने एक बड़ा खुलासा भी किया है. उन्होंने कहा की हिमाचल के डिपो उपभोक्ता अब नई आधुनिक तकनीक से जल्द ही राशन प्राप्त (Eyes screened for ration in Himachal) करेंगे. प्रदेश में मई 2022 से आंखों की स्क्रीनिंग करके राशन प्राप्त होगा. इसके लिए खाद्य आपूर्ति विभाग ने टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली है और मई माह में इसे प्रदेशभर में शुरू करने जा रहे हैं. पढ़ें पूरी खबर...



साहब! 'मदद के लिए सब बोलते हैं, लेकिन आगे कोई नहीं आता'

हमीरपुर की ग्राम पंचायत भगेटू में एक बुजुर्ग दंपत्ति बीमारी की हालत में जर्जर मकान में रहने को मजबूर हैं. पिछले 6 दशकों से बुजुर्ग दंपति एक दूसरे का हमसाया बने हैं, लेकिन अब समस्या बढ़ती जा रही है. बुजुर्ग संध्या देवी पिछले कुछ दिनों से बीमार हैं और बिस्तर पर पड़ी हैं. पति बसंत राम किसी तरह से खाने पीने का गुजारा कर रहे हैं. यह दोनों दंपत्ति ब्रेड खा कर गुजारा कर रहे हैं. पढ़ें पूरी खबर...



