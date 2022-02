बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश के 19 लाख से अधिक डिपो उपभोक्ता अब नई आधुनिक तकनीक से जल्द ही राशन प्राप्त करेंगे. प्रदेश में मई 2022 से आंखों की स्क्रीनिंग करके राशन प्राप्त (Eyes screened for ration in Himachal) होगा. इसके लिए खाद्य आपूर्ति विभाग ने टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली है और मई माह में इसे प्रदेशभर में शुरू करने जा रहे हैं. इस बात का खुलासा बिलासपुर में पत्रकारवार्ता (Rajinder Garg PC In Bilaspur) करते हुए खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने किया.

मंत्री ने बताया कि इसके शुरू होने से डिपुओं में बायोमेट्रिक मशीन खराब होने या सर्वर डाउन होने जैसी समस्याओं से उपभोक्ताओं को परेशान नहीं होना पड़ेगा. खाद्य आपूर्ति विभाग प्रदेश के करीब 19 लाख से अधिक राशन कार्ड उपभोक्ताओं के लिए डिपो में राशन लेने की प्रक्रिया और आसान करने जा (Eyes screened for ration in Himachal)रहा है. खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा कि कोरोना काल में लोगों को डिपुओं में राशन लेने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ा. इस बीच बायोमेट्रिक से राशन लेने के लिए लोगों को अंगूठा लगाना होता था. इससे कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा रहता था. डिपो धारकों को भी अपनी सुरक्षा दाव पर लगाकर राशन वितरण करना पड़ता था.

बिलासपुर में राजेंद्र गर्ग की पत्रकारवार्ता.

उन्होंने कहा कि अब मई 2022 से डिपुओं में आंखों की स्क्रीनिंग कर राशन दिया जाएगा. इससे कोविड फैलने का खतरा खत्म होगा. इसके लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी को चुकी है. इसी के साथ मंत्री ने कहा कि वन नेशन वन राशन कार्ड को डिजिटल करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है. करीब 36 लाख लो सैलरी कर्मचारी भी सस्ते राशन के दायरे में लाए जा (Rajinder Garg PC In Bilaspur) रहे हैं. इसी के साथ मंत्री ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस का सूपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है. इस सत्र में होने वाले चुनावों में भी भाजपा अधिक बहुमत के साथ फिर से सरकार बनाएगी.

