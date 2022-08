सीएम जयराम का विपक्ष पर आरोप, बोले- मुफ्त की घोषणाएं कर जनता को बरगला रही कांग्रेस पार्टी

हिमाचल धानसभा का मानसून सत्र (Himachal Assembly monsoon session 2022) 10 अगस्त से 13 अगस्त तक आयोजित होने जा रहा है. मानसून सत्र को लेकर भाजपा और कांग्रेस ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं. वहीं, मंगलवार को भाजपा की कोर बैठक में शिरकत करने पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सदन में सरकार पूरी मजबूती के साथ विपक्ष का सामना करेगी. इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर तंज (CM jairam attacks on Congress) कसा.

शिमला में कांग्रेस की पदयात्रा: राजीव शुक्ला समेत कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद, स्वतंत्रता सेनानियों को किया गया याद

राजधानी शिमला में शहरी कांग्रेस द्वारा कांग्रेस कार्यालय तक पदयात्रा का आयोजन किया गया. जिसमें कांग्रेस प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला, सह प्रभारी संजय दत्त, हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, कांग्रेस प्रचार समिति (Congress padyatra in Shimla) के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह ने भी हिस्सा लिया. तिरंगा यात्रा कांग्रेस कार्यालय से चौड़ा मैदान तक निकाली गई. इस दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया गया.

भारत माता की जय के साथ गूंजा रामपुर बुशहर, ITBP के जवानों ने निकाली हर घर तिरंगा रैली

आईटीबीपी 19वीं और 43वीं बटालियन के जवानों ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत रामपुर में विशाल जागरूकता (Har Ghar Tiranga Rally In Rampur) रैली निकाली. यह रैली एसडीएम रामपुर सुरेन्द्र मोहन, डीएसपी चंद्रशेखर और कमांडेंट टी संजीत की अगुवाई में निकाली गई. रैली में बटालियन के जवानों, स्थानीय युवाओं, मिशन हरियाली के प्रतिनिधियों और जन प्रतिनिधियों सहित सैकड़ों लोगों ने भाग लिया. इस दौरान आईटीबीपी के जवानों ने लोगों को घर-घर जाकर तिरंगा भी उपलब्ध करवाया.

Haryana Youngest App Developer: ये है दुनिया का सबसे छोटा ऐप डेवलेपर, 12 साल में बनाए 3 लर्निंग ऐप

12 साल की उम्र में बच्चे क्या करते हैं ? खेल-कूद और मोबाइल पर गेम खेलने ही उनका रुटीन होता है. लेकिन हरियाणा के 12 साल के कार्तिकेय ने इस नन्हीं सी उम्र में ऐसा कारनामा कर दिखाया कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी 8वीं के इस छात्र का लोहा मानना पड़ा. कार्तिकेय ने तीन लर्निंग ऐप (haryana boy developed mobile app) बनाए है, वैसे कार्तिकेय का सपना और भी बड़ा है. कार्तिकेय के सबसे छोटा ऐप डेवलेपर बनने की कहानी जानने के लिए पढ़ें

Raksha Bandhan 2022: एक क्लिक पर जानें कब बांध सकती हैं बहनें अपने भाइयों को राखी

हिंदू पंचांग के अनुसार सावन पूर्णिमा तिथि पर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है. इस दिन बहनें अपने सभी भाइयों की कलाई पर रक्षासूत्र बांधती हैं. रक्षाबंधन के त्योहार को राखी के नाम भी जाना जाता है. इस बार राखी के पर्व को लेकर कुछ संशय की स्थिति पैदा हो गई. पूरी (Raksha Bandhan 2022) खबर में पढ़ें कब बांध सकती हैं बहनें भाइयों की कलाई पर राखी...

कुल्लू में दरकी पहाड़ी: 50 घरों को कराया गया खाली

हिमाचल में लगातार बारिश (rain in himachal) के बाद भूस्खलन (landslide in himachal) होने के मामले सामने आ रहे हैं. कुल्लू उपमंडल निरमंड की लोट पंचायत के ग्वाल गांव में भी पहाड़ी दरक (landslide in Kullu) गई, जिसके चलते ग्वाल गांव के 50 घरों को प्रशासन ने खाली कराया है.

SHIMLA: टुटू में सड़क पर गिरा भारी भरकम पेड़, शिमला बिलासपुर एनएच बंद, ट्रैफिक किया गया डायवर्ट

राजधानी शिमला के टुटू में आज सुबह एक पेड़ गिरने (Tree fell in Tutu of Shimla) से निचले हिमाचल को जोड़ने वाला नेशनल हाइवे बंद हो गया (Shimla Bilaspur NH Closed) है. पेड़ गिरने के बाद प्रशासन ने ट्रैफिक डायवर्ट किया है. अब वाहनों को वाया तारा देवी होकर भेजा जा रहा है. वहीं, लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी भी मौके पर मौजूद हैं. जल्द पेड़ हटाकर हाईवे बहाल कर दिया जाएगा.

कॉमनवेल्थ गेम्स में खिलाड़ियों ने किया बेहतर प्रदर्शन: केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर

शिमला में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर (Union Sports Minister Anurag Thakur) ने कॉमनवेल्थ गेम्स में खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन commonwealth games 2022) पर उन्हें शुभकामनाएं दी. वहीं, उन्होंने हिमाचल सहित देश के लोगों से 13 से 15 अगस्त के बीच (anurag thakur on har ghar tiranga campaign) हर घर में तिरंगा फहराने की अपील की.

Raksha bandhan 2022: रुद्राक्ष और तुलसी से बंधे हैं ये पवित्र धागे, भाइयों को बुरी नजरों से बचाएगी नजरबट्टू राखी

हमीरपुर जिले में इस बार राखी मेले का आयोजन किया जा (Rakhi Mela in Hamirpur) रहा है. इस राखी मेले में विभिन्न स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा राखी बेची जा रही हैं. लेकिन ये राखियां कुछ खास हैं. इन राखियों को बनाने में घर में बेकार पड़े साज सज्जा से जुड़े सामान का इस्तेमाल किया गया है. इनमें नजरबट्टू राखी, बिना प्लास्टिक की राखी, तिरंगे के रंग की राखी और रुद्राक्ष से बनी राखी भी है, जिन्हें लोग खूब पसंद कर रहे हैं.

Himachal BJP Meeting: भाजपा कोर ग्रुप की बैठक आज, हर सीट पर मंथन करेंगे पार्टी के दिग्गज

हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए दोनों पार्टियों का मंथन शुरू हो गया है. बीते दिनों जहां छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कांग्रसे में बैठकों का दौर चला. वहीं, आज भाजपा ने कोर ग्रुप की बैठक बुलाई है. 28 जुलाई के बाद आज एक बार फिर बैठक (Himachal BJP Core Group Meeting) रखी गई है. बैठकों में पार्टी के दिग्गज नेता हर सीट पर मंथन करेंगे.

ये भी पढ़ें: Himachal Vidhan Sabha Monsoon Session 2022, भाजपा विधायक दल की बैठक आज