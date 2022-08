डॉ. यशवंत सिंह परमार की जयंती पर मुख्यमंत्री जयराम ने दी बधाई, कम लोगों की उपस्थिति पर जताई नाराजगी

हिमाचल निर्माता डॉ. यशवंत सिंह परमार के 116वें जन्मदिन पर राज्य अतिथि गृह पीटरहॉफ में आयोजित कार्यक्रम में अपेक्षाकृत कम लोगों की मौजूदगी से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नाराजगी व्यक्त की. पूरी खबर में पढ़ें क्यों नाराज हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर...

Accident in Kullu: कुल्लू में खड़ी कार से टकराया ARMY ट्रक

जिला कुल्लू के मुख्यालय के तहत आने वाले रामशिला में वीरवार सुबह आर्मी ट्रक ने एक कार को टक्कर मार (Accident in Kullu) दी. जिससे कार में सवार चालक की जान बाल-बाल बच गई. वहीं, सूचना मिलते ही कुल्लू पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही (Army truck collided with car parked in Ramshila) है. कुल्लू पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार रामशिला में सड़क किनारे एक कार पार्क की गई थी.

ड्रीम्स मीट डिलीवरी: पीएम मोदी की किताब पर केंद्रीय विश्वविद्यालय में सेमिनार का आयोजन

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किताब 'मोदी@ 20-ड्रीम्स मीट डिलीवरी' पर वीरवार को केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में सेमिनार का आयोजन किया गया. इस सेमिनार (Seminar on PM Modi book in Dharamshala) में हिमाचल भाजपा के प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने मुख्य अतिथि के रुप में शिरकत की. खन्ना ने वहां मौजूद लोगों को पीएम मोदी के व्यक्तित्व और इस किताब से जुड़ी कुछ बातें भी बताई.

Missing Case in Hamirpur: 13 दिनों से लापता बुजुर्ग का नहीं लगा कोई सुराग, परिजनों ने एसपी हमीरपुर से की मुलाकात

हमीरपुर जिले में एक बुजुर्ग के लापता होने (Missing Case in Hamirpur) का मामला सामने आया है. पिछले 13 दिनों से 81 वर्षीय बुजुर्ग लापता है जिनका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है. ऐसे में परिजनों ने एसपी हमीरपुर से मुलाकात की और उनसे गुहार लगाई की पुलिस द्वारा की जा रही जांच प्रक्रिया में और तेजी लाई जाए.

Sarchu Border Dispute: नहीं थम रहा मनाली-लद्दाख बाइक एसोसिएशन के बीच विवाद, दोनों तरफ से लगाया सरचू सीमा पर नाका

पर्यटकों को मनाली से लेह के लिए दो पहिया वाहन मुहैया करवाने वाली मनाली बाइक एसोसिएशन (Manali Bikers Association) और लद्दाख बाइक रेंटल कोऑपरेटिव लिमिटेड के बीच विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. लद्दाख बाइक रेंटल कोऑपरेटिव लिमिटेड का कहना है कि मनाली के बाइकर्स ने एमओयू का उल्लंघन किया है. वहीं, मनाली बाइक एसोसिएशन ने सभी आरोपों को निराधार बताया है. क्या है आखिर ये विवाद.. जानने के लिए पढ़ें खबर.

कालका-शिमला रेलवे ट्रैक पर भूस्खलन, ट्रैक पर गिरे बड़े-बड़े पत्थर

विश्व धरोहर कालका-शिमला रेलवे (Landslide on Kalka Shimla railway track) ट्रैक पर आज सुबह भूस्खलन हो गया. जिसके चलते कालका से शिमला जा रही ट्रेन बीच जंगल में फंस गई. भूस्खलन के चलते ट्रेक पर बड़े-बड़े पत्थर आ गिरे. गनीमत यह रही कि ट्रेन चालक ने गिरे मलबे को देखकर एक दम ब्रेक लगा दी, नहीं तो बड़ा हादसा हो जाता. फिलहाल रेलवे कर्मचारी ट्रैक (Kalka Shimla railway track) को बहाल करने में जुटे हुए हैं.

हिमाचल निर्माता डॉ. वाईएस परमार की जयंती: कैबिनेट मंत्री समेत कांग्रेस नेताओं ने अर्पित किए श्रद्धा सुमन

हिमाचल निर्माता डॉ. वाईएस परमार के 116 वें जन्मदिन (Himachal founder yashwant parmar) पर आज उन्हें प्रदेश भर में याद किया (YS Parmar Birth Anniversary) गया. इसी कड़ी में शिमला और नाहन में कैबिनेट मंत्री समेत कांग्रेस नेताओं ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनके योगदान को याद किया.

आदि बद्री बांध प्रभावितों को मुआवजा राशि आवंटित, हरियाणा-हिमाचल सरकार करेगी निर्माण

आदि बद्री बांध परियोजना से प्रभावित परिवारों को बुधवार को नाहन के विधायक डॉ. राजीव बिंदल द्वारा मुआवजा राशि आवंटित की (Adi Badri Dam project affected families) गई. बता दें कि करीब 21 प्रभावित परिवारों को चेक वितरित किए गए (Adi Badri Dam in Himachal) हैं.

बिलासपुर के हरलोग में भूस्खलन, खेतों में आ गया मलबा..

हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर जारी है. बिलासपुर की हरलोग पंचायत के भंगलेड़ा के बाण सिंबलू में बुधवार रात को हुई बारिश के कारण भूस्खलन ने काफी नुकसान पहुंचाया. भूस्खलन के चलते लोगों की कई बीघा जमीन पर पत्थरऔर मलबा आ गया. हालांकि, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन लोगों काफी नुकसान बताया जा रहा है. वहीं, लोगों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है. बता दें कि करीब 4 दिन पहले भी यहां तेज बारिश से भारी नुकसान हुआ (heavy rain in bilaspur) था.

हिमाचल पंचायत चुनाव 2022: सोलन में 11 पंचायतों में निर्विरोध चुने गए वार्ड सदस्य

सोलन उपचुनाव में 11 पंचायतों में वार्ड सदस्यों को निर्विरोध चुन लिया गया (Solan by elections) है. जबकि 2 वार्ड सदस्यों, प्रधान और पंचायत समिति पद पर 10 अगस्त को चुनाव होने (panchayat by election in Solan) है.