हमीरपुर: जिला मुख्यालय से सटे अणु कलां क्षेत्र से बीती 23 जुलाई 2022 को लापता हुए बुजुर्ग का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है. परिजनों ने बुजुर्ग व्यक्ति के गुमशुदा होने की शिकायत भी पुलिस में दर्ज करवा रखी है. बावजूद इसके (missing case of old Man in Hamirpur) अभी तक कोई सुराग नहीं लगने से परिजन खासे परेशान हो गए हैं. इसी के चलते गुरुवार को लापता व्यक्ति के परिजन, पुलिस अधीक्षक हमीरपुर आकृति शर्मा से मिलने पहुंचे.

परिजनों ने लापता बुजुर्ग को ढूंढने के प्रयासों को और तेज करने की मांग की. उन्होंने कहा कि जब वृद्ध लापता हुआ तो उसके अगले दिन ही पुलिस को इसकी सूचना दे दी गई थी. लगभग 13 दिन का समय निकल जाने के बाद ही वृद्ध का कहीं कोई सुराग नहीं लग पा रहा है. वहीं, जिला पुलिस इस मामले में बुजुर्ग की तलाश को तेज करने जुटी है. परिजनों की मांग के बाद एसपी हमीरपुर ने सदर थाना की टीम को सर्च ऑपरेशन और तेज करने के निर्देश दिए हैं.

हमीरपुर में बुजुर्ग लापता

लापता हुए 81 वर्षीय बुजुर्ग तुलसी राम के बेटे अनिल कुमार ने बताया कि परिवार चिंता में है. उन्होंने बताया कि उनके पिता 23 जुलाई 2022 को अचानक कहीं चले गए. अगले दिन ही इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज करवा (missing case of old Man in Hamirpur) दी गई थी. उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि पुलिस जल्द ही उनके पिता को ढूंढ निकालेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि बुजुर्ग पिता को ढूंढने को लेकर एसपी हमीरपुर से गुहार लगाई गई है.

वहीं, एसपी हमीरपुर आकृति शर्मा (SP Hamirpur Akriti Sharma) का कहना है कि बुजुर्ग व्यक्ति के बेटों ने शिकायत सौंपी है. सदर थाना को निर्देश दिए गए हैं कि ड्रोन का प्रयोग कर बुजुर्ग को तलाशा जाए. उन्होंने कहा कि डॉग स्क्वॉड के जरिये भी बुजुर्ग को तलाश करने के प्रयास किए जाएंगे।. उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि मीडिया के जरिए प्रचारित फोटो में दिखाए गए बुजुर्ग के बारे में यदि जानकारी मिलती है तो जिला पुलिस को तुरंत सूचित करें.

