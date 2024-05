ETV Bharat / entertainment

RCB vs CSK मैच में विराट कोहली को सपोर्ट करती दिखीं अनुष्का, टीम के लिए चीयर करते हुईं स्पॉट - Anushka Sharma in RCB Vs CSK Match

By ETV Bharat Hindi Team Published : 8 hours ago

अनुष्का शर्मा ( Instagram )

मुंबई: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने 18 मई को एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में आईपीएल 2024 के 68वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के खिलाफ अपना शानदार फॉर्म जारी रखा. वहीं दूसरी ओर उनकी वाइफ अनुष्का शर्मा को भी स्टेडियम में स्पॉट किया गया. अनुष्का हमेशा अपने क्रिकेटर पति की सबसे बड़ी सपोर्टर रही हैं और आज भी वे आरसीबी को सपोर्ट करने एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में पहुंचीं. जहां उन्हें अपने पति को चीयर करते हुए देखा गया. आरसीबी ने सीएसके के सामने रखा शानदार लक्ष्य सीएसके ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी. सलामी बल्लेबाज विराट कोहली और फाफ डु प्लेसिस ने सीएसके के गेंदबाजों के खिलाफ शानदार शुरूआत की. हालांकि बारिश की वजह से मैच में थोड़ी दिक्कत हुई लेकिन फिर से शुरू होने पर, कोहली, जो सीजन के अपने छठे अर्धशतक के करीब थे, मिशेल सेंटनर की गेंद पर 47 रन बनाकर आउट हो गए. आरसीबी ने सीएसके को 219 रनों का शानदार लक्ष्य दिया है. अगर आरसीबी यह मैच 200 के पहले रोक लेती है तो वह प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगी. वहीं चैन्नई को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए यह मैच जीतना होगा. लंबे समय बाद मैदान पर स्पॉट हुईं अनुष्का स्टैंड में बैठी एक्ट्रेस की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं. अनुष्का को अपने पति को लंबे समय बाद खेलते हुए देख मुस्कुराते हुए स्पॉट किया गया. बेटे अकाय के जन्म के बाद पहली बार वे आरसीबी और गुजरात टाइटंस के बीच हुए मैच में स्पॉट की गई थीं. जिसके बाद एक्ट्रेस को आज एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में देखा गया. जो भी हो इतने समय बाद अनुष्का को विराट के लिए चीयर करते देख उनके फैंस भी खुश हैं. यह भी पढ़ें: अकाय के जन्म के बाद पहली बार पति विराट कोहली को चीयर करने पहुंची अनुष्का शर्मा, RCB की जीत पर झूमीं एक्ट्रेस - Anushka Sharma