Weekly Rashifal : इस सप्ताह इन राशियों की लव-लाइफ रहेगी अच्छी व नौकरी-बिजनेस में होगा फायदा - Weekly Rashifal

हैदराबाद : मेष Aries मेष राशि वालों को इस सप्ताह एक बात बहुत याद रखनी है कि संतोष से ही परम सुख है. जीवन में जो भी परिश्रम और प्रयास के फलस्वरूप प्राप्‍त हुआ है,वो कुछ कम नहीं है. सप्ताह के पूर्वार्ध में आपको अपने प्रत्येक कार्य में चाहे वो व्यापार हो चाहे फिर विद्यार्थी जीवन हो, थोड़ी धीमी गति अनुभव होगी, लेकिन प्रगति होती हुई नजर आएगी. महत्वपूर्ण कार्यों में थोड़ी परेशानी की संभावना है. इस सप्ताह आपको वाणी पर नियंत्रण रखना है, नहीं तो बने बनाए कार्य बिगड़ सकते हैं. सप्ताह का उत्तरार्ध आर्थिक स्थिति से सुदृढ़ दिखाई देता है, इस दौरान किसी प्रभावी व्यक्ति से मुलाकात भविष्य में बड़े लाभ का कारण बनेगी. प्रेम संबंध में मधुरता आएगी. लव पार्टनर के साथ हंसी-खुशी समय बिताने का अवसर प्राप्त होगा. परिवार के साथ छोटी यात्रा हो सकती है. सेहत सामान्य है.

वृषभ

Taurus वृषभ राशि के जातकों को इस सप्ताह करियर-कारोबार पर ध्यान देने की जरूरत है. निजी जीवन में सतर्क रहना होगा और कोई भी बड़ा फैसला सोच-समझकर लेने की जरूरत है. सप्ताह की शुरुआत से आपके जीवन में व्यस्तता बनी रहेगी. आपके विरोधी आपकी योजनाओं और काम में रुकावटें पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं. इस दौरान अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें और छोटी से छोटी समस्या को टालने की बजाय निपटाते चलें. कारोबार में कोई भी बड़ा निर्णय लेते समय अपने शुभचिंतकों की सलाह लेना न भूलें. वृषभ राशि के जातकों को इस सप्ताह अपनी सेहत का विशेष ध्याून रखने की जरूरत रहेगी. खान-पान में पूरी सावधानी बरतें. सप्ताह के मध्य में कामकाज के सिलसिले में लंबी या छोटी यात्रा संभव है. प्रेम संबंध को मजबूत बनाने के लिए अपने लव पार्टनर की भावनाओं की अनदेखी करने से बचना चाहिए. वहीं विवाहित लोग अपने जीवनसाथी की सेहत को लेकर चिंतित रहेंगे.

मिथुन

Gemini मिथुन राशि के जातकों को इस सप्ताह की शुरुआत से ही जीवन से जुड़ी कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है. किसी भी समस्या का समाधान खोजते समय आपको स्वजन की भावनाओं की अनदेखी करने से बचना है. करियर हो या फिर कारोबार, इस सप्ताह योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने पर लाभ होगा, अन्यथा आपके बने-बनाए काम भी अटक सकते हैं. व्यवसाय में अपनी कार्यक्षमता के अनुसार ही कार्य को विस्तार देने की सोचें. लोगों के बहकावे में आकर कोई बड़ा निर्णय लेने की गलती बिलकुल न करें. सप्ताह के उत्तरार्ध में घर के किसी वरिष्ठ सदस्य की सेहत आपकी चिंता का बड़ा विषय बन सकती है. इस दौरान किसी मांगलिक कार्यों में सहभागिता करने का अवसर प्राप्त होगा. कठिन समय में आपका लव पार्टनर आपकी ताकत बनेगा. दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी. महिलाओं का अधिकांश समय धार्मिक कार्यों में बीतेगा.

कर्क

Cancer कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता और सौभाग्य भरा रहेगा. रोजगार की तलाश में भटक रहे लोगों को अवसर प्राप्त होंगे. किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से आपके करियर का सपना साकार होगा. विशेष रूप से कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामले में आपको बड़ी राहत मिल सकती है. सप्ताह के मध्य में धार्मिक-सामाजिक कार्यों में सहभागिता रहेगी. इस दौरान आपके मान-सम्मान, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. इस सप्ताह के उत्तरार्ध में कारोबार के सिलसिले में की गई यात्रा बड़े लाभ का कारण बनेगी. इस दौरान किसी प्रिय या प्रभावी व्यक्ति से मुलाकात भी संभव है. प्रेम संबंधों की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए शुभ है. यदि आप किसी को प्रपोज करने की सोच रहे थे तो आपकी बात बन जाएगी. जबकि पहले से प्रेम संबंध से जुड़े लोगों के रिश्ते मजबूत होंगे. दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी.

सिंह

Leo इस सप्ताह आप क्रोध अथवा भावनाओं में बहकर कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें, अन्यथा आपको न सिर्फ धन हानि का सामना करना पड़ सकता है, बल्कि वर्षों से बने बनाए रिश्ते भी प्रभावित हो सकते हैं. यदि किसी समस्या के समाधान को लेकर असमंजस की स्थिति में खुद को पाएं तो किसी शुभचिंतक की सलाह लें. असमंजस की स्थिति में किसी बड़े फैसले को आगे के लिए टालना ही बेहतर रहेगा. सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध राहत भरा रहने वाला है. कार्यक्षेत्र में सीनियर भी आप पर मेहरबान रहेंगे. विदेश से जुड़े कामकाज करने वालों को इस सप्ताह मनचाहा लाभ मिल सकता है. इस सप्ताह आपके प्रेम संबंध में एकाएक नया मोड़ आ सकता है. किसी भी गलतफहमी को विवाद की बजाय संवाद से दूर करें. वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा. मौसमी और पुरानी बीमारी को लेकर सतर्क रहें.

कन्या

Virgo कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह की शुरुआत में करियर-कारोबार में मनचाही प्रगति मिलती हुई दिखाई देगी. अच्छा धन लाभ होने वाला है. इसके साथ आप संचित धन में भी वृद्धि होगी. नौकरीपेशा लोगों की आय के नए स्रोत बनेंगे, इस दौरान आपको बेवजह की चीजों को लेकर परेशान रहना पड़ सकता है. नौकरीपेशा लोगों को अपने सीनियर और जूनियर दोनों को मिलाकर चलने की आवश्यकता रहेगी. संतान पक्ष से जुड़ी कोई बड़ी चिंता आपको सता सकती है. व्यक्तिगत जीवन में भी जीवनसाथी के साथ संबंध में बहस और नोक-झोंक हो सकती है. प्रेम संबंध में सावधानी के साथ कदम बढ़ाएं और अपने प्रेम का प्रदर्शन करने से बचें, अन्यथा सामाजिक कलंक लगने की आशंका है. सप्ताह के अंत में लंबी दूरी की यात्रा पर जाने के योग बनेंगे. यात्रा में अपने सामान और सेहत का विशेष ध्‍यान रखें. साथ ही साथ वाहन सावधानीपूर्वक चलाएं.

तुला

Libra तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सुख-सौभाग्य और उन्नति का कारक बनेगा. इस सप्ताह योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने पर आपको सफलता मिलेगी. घर-परिवार में शुभ मांगलिक, धार्मिक कार्य संपन्न होने के योग बनेंगे. आर्थिक स्थिति में सामान्य ही सही, लेकिन सुधार होगा. कार्यक्षेत्र में मनचाहा काम या फिर मनचाही जगह पर स्थानांतरण का सपना पूरा होगा. भूमि-भवन से जुड़े विवाद दूर होंगे और उनके क्रय-विक्रय से लाभ होगा. आपकी इस कामना को पूरा करने में किसी प्रभावी व्यक्ति या फिर इष्ट मित्र का विशेष सहयोग प्राप्त होगा. थोक के मुकाबले फुटकर कारोबारियों को ज्यादा लाभ होगा. हालांकि व्यापार में योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने से लाभ होने की संभावना बढ़ेगी. प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी. आपसी विश्वास बढ़ेगा और लव पार्टनर के साथ समय बिताने के कई अवसर प्राप्त होंगे. संतान पक्ष से कोई सुखद समाचार मिलने पर घर में खुशियों का माहौल रहेगा. सेहत सामान्य रहेगी.

वृश्चिक

Scorpio इस सप्ताह वृश्चिक राशि के जातकों का मन अपने कार्य और उसमें होने वाली प्रगति को लेकर बेचैन हैं, तो ऐसे में आपको धैर्य के साथ सोच-समझकर ही कोई बड़ा कदम उठाने की आवश्यकता रहेगी. कार्यक्षेत्र में विरोधियों के षड्यंत्र से सतर्क रहें. इस सप्ताह लम्बी या छोटी दूरी की यात्रा संभव है. व्यवसाय में धन लाभ तो होगा, लेकिन व्यय की अधिकता भी बनी रहेगी. हालांकि धन का व्यय भी अच्छे कार्य में ही होगा. व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए नए लोगों से हुई मुलाकात फायदेमंद साबित होगी. प्रेम संबंधों की दृष्टि से यह सप्ताह थोड़ा उठापटक वाला साबित हो सकता है. लव पार्टनर के साथ किसी तरह की गलतफहमी आपके रिश्तों में दरार तक ला सकती है. किसी भी संदेहास्पद स्थिति से बचें नहीं तो एकाएक तनाव बढ़ सकता है. दांपत्य जीवन में खट्टी-मीठी तकरार के साथ मधुरता बनी रहेगी.

धनु

Sagittarius सप्ताह की शुरुआत में ही लंबी या छोटी दूरी की यात्रा से न सिर्फ धन लाभ होगा, बल्कि प्रभावी लोगों से संपर्क भी होगा. जिनकी मदद से भविष्य में लाभ की योजनाएं बनेगी. नौकरीपेशा लोगों को इस सप्ताह प्रमोशन और बड़ा पद प्राप्त हो सकता है. कार्यक्षेत्र में सीनियर और जूनियर का सहयोग और साथ बना रहेगा कारोबार आगे बढ़ाने के लिए धन निवेश करते समय सावधानी बरतें और ऐसा निर्णय लेते समय अपने शुभचिंतकों की सलाह लेना न भूलें. सप्ताह के मध्य में किसी धार्मिक-सामाजिक कार्य में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा. इस दौरान समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. परिवार या फिर इष्ट मित्रों के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर जाने का योग बनेगा. इस सप्ताह भूमि-भवन के क्रय-विक्रय का सपना पूरा हो सकता है. लव पार्टनर के साथ संबंध और मजबूत होंगे. दांपत्य जीवन सुखमय बना रहेगा.

मकर

Capricorn सप्ताह की शुरुआत में धार्मिक-सामाजिक कार्य में सहभागिता बनी रहेगी. परिवार के साथ लंबी या छोटी दूरी की यात्रा भी संभव है. इस दौरान आपका स्वास्थ्य अनुकूल बना रहेगा. मानसिक तथा शारीरिक रूप से आप खुद को मजबूत पाएंगे. धन वापस आने से राहत की सांस लेंगे. हालांकि इस दौरान किसी भी ऐसी योजना में धन निवेश करने से बचें, जिसमें किसी भी प्रकार के जोखिम की आशंका हो. नौकरीपेशा लोगों की आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे. धन-संपत्ति में वृद्धि होगी. किसी वरिष्ठ या प्रभावी व्यक्ति की मदद से भूमि-भवन से जुड़े विवाद का समाधान निकलेगा. प्रेम संबंधों में एक-दूसरे के प्रति विश्वास बनाए रखें और किसी भी सूरत में अपने लव पार्टनर की भावनाओं की अनदेखी न करें. दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी और किसी भी कठिन परिस्थिति में आपका जीवनसाथी आपके साथ परछाई बनकर खड़ा रहेगा.

कुंभ

Aquarius इस सप्ताह आपके कार्यक्षेत्र में आपको सीनियर और जूनियर से विशेष सहयोग प्राप्त होगा. रोजगार की तलाश में भटक रहे लोगों की तलाश खत्म होगी. यदि आप व्यवसाय करते हैं, तो आपको इस सप्ताह मनचाहा लाभ होगा और आपके कारोबार में वृद्धि होगी. विशेष रूप से कारोबार के सिलसिले में की गई यात्रा शुभ और लाभदायक साबित होगी. राजनीति से जुड़े लोगों को इस सप्ताह कोई बड़ी जिम्मेदारी या बड़ा पद प्राप्त हो सकता है. कुल मिलाकर परिश्रम और प्रयास का आपको इस सप्ताह पूरा फल मिलने जा रहा है. परीक्षा-प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे लोगों को कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है.घर मे प्रिय लोगों का आगमन होगा, इस दौरान पिकनिक आदि के प्रोग्राम बन सकते हैं. प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी. दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी. पहले से चली आ रही स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां कम होंगी.

मीन

मीन राशि के जातकों को इस सप्ताह कामकाज के सिलसिले में इधर-उधर भटकना पड़ सकता है. घर-परिवार से जुड़ी समस्याओं को लेकर मन चिंतित रहेगा. भूमि-भवन या फिर पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद के चक्कर में आपको कोर्ट-कचहरी के चक्कर तक लगाने पड़ सकते हैं. हालांकि बेहतर होगा कि आप उसे आपसी समझौते से बाहर ही निबटा लें. कार्यक्षेत्र में आपके विरोधी सक्रिय रहेंगे. ऐसे में छोटी-मोटी बातों को तूल न दें और अपने लक्ष्य पर फोकस करें. कार्यक्षेत्र में सभी के साथ तालमेल बनाकर चलना ही बेहतर रहेगा. यदि आप व्यवसाय करते हैं तो किसी भी योजना में सोच-समझकर ही धन निवेश करें. सप्ताह के उत्तरार्ध में घर-परिवार हो या फिर आपका प्रेम संबंध, किसी भी गलतफहमी को दूर करने के लिए विवाद की बजाय संवाद का सहारा लें. किसी भी सूरत में स्वजनों की भावनाओं की अनदेखी न करें, अन्यथा बाद में पछताना पड़ सकता है.